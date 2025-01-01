DocumentationSections
MathMax

Retourne la valeur maximum de tous les éléments du tableau.

double  MathMax(
   const double&  array[]   // tableau des valeurs
  )

Paramètres

array[]

[in] Tableau des valeurs. 

Valeur de Retour

La valeur maximum.