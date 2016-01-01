- Caractéristiques Statistiques
- Distribution Normale
- Distribution Normale
- Distribution beta
- Distribution bêta non centrale
- Distribution gamma
- Distribution khi-deux
- Distribution khi-deux non-centrale
- Distribution exponentielle
- Distribution de Fisher
- Distribution de Fisher non-centrale
- Distribution t
- Distribution t non-centrale
- Distribution logistique
- Distribution de Cauchy
- Distribution uniforme
- Distribution Weibull
- Distribution binomiale
- Distribution binomiale négative
- Distribution géométrique
- Distribution Hypergéometrique
- Distributio de Poisson
- Sous-fonctions
Statistiques
La Bibliothèque Statistique permet de travailler facilement avec les distributions statistiques de base.
La bibliothèque fournit 5 fonctions pour chaque distribution :
- Calcul de la densité de probabilité — fonctions de la forme MathProbabilityDensityX()
- Calcul des probabilités — fonctions de la forme MathCumulativeDistributionX()
- Calcul des quantiles de la distribution — fonctions de la forme MathQuantileX()
- Génération de nombres aléatoires avec la distribution spécifiée — fonctions de la forme MathRandomX()
- Calcul des moments théoriques des distributions — fonctions de la forme MathMomentsX()
En complément du calcul des valeurs de chaque variable aléatoire, la bibliothèque implémente également des surcharges des fonctions rpour effedtuer les mêmes calculs pour des tableaux.
