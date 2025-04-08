ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Sintético Goldmind AI (MT5)

[Subtítulo: Tendencia TEMA Sintética | Pulso de Liquidez | Seguridad Gold Shield]

Introducción Synthetic Goldmind AI es una inteligencia de trading especializada diseñada para extraer beneficios de mercados líquidos como el Oro (XAUUSD) y los Pares Principales. Emplea una lógica de Tendencia Sintética utilizando TEMA (Media Móvil Exponencial Triple) para filtrar el ruido, detecta Pulsos de Liquidez con RVI (Índice de Vigor Relativo), y confirma el flujo de caja con Acumulación/Distribución (AD). Esto crea una "Goldmind" que sólo opera cuando la tendencia, la convicción y el flujo de dinero están sincronizados.

Versión 1.10: Gold Shield Core Esta versión está blindada con el Protocolo de Seguridad "Gold Shield ". Utiliza un mecanismo de Trailing Stop "Deca-Buffer" que calcula una distancia de seguridad 10 veces mayor que los límites estándar de los brokers. Esto asegura que sus operaciones sean inmunes a la caza de stops, picos de spreads y errores de ejecución durante eventos de alta volatilidad.

Estrategia de negociación (El pulso de liquidez ) El sistema funciona con un modelo de convergencia de 3 factores:

Tendencia Sintética (TEMA): Utiliza una TEMA de reacción rápida para determinar el sesgo direccional inmediato. Se adapta más rápidamente que las MA estándar, detectando los cambios de tendencia con antelación. Tendencia alcista: Precio > TEMA.

Tendencia bajista: Precio < TEMA. Pulso de Convicción (RVI): Utiliza el Índice de Vigor Relativo para medir la energía del movimiento. Confirma que la acción del precio está respaldada por una convicción real, no sólo por ruido. Comprar: RVI > Línea de señal y positivo.

Vender: RVI < Línea de señal y negativo. Flujo de Caja (A/D): Utiliza Acumulación/Distribución para asegurar que el volumen está apoyando el movimiento del precio.

Características principales

Escudo de Oro Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva (Deca-Buffer). Garantiza que sus trailing stops nunca sean rechazados por los límites del broker, incluso en las condiciones de mercado más salvajes.

Ejecución basada en la liquidez: No sólo mira el precio; mira la calidad del movimiento usando RVI y Volumen.

Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada con un Stop Loss duro.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (Recomendado para precisión de liquidez).

Símbolos: Oro (XAUUSD) es el objetivo principal, pero funciona bien en los principales pares (EURUSD, GBPUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: $100.

Parámetros de entrada

=== LIQUIDEZ CEREBRO === InpTemaPeriod : Sensibilidad de la tendencia (Por defecto 14). InpRviPeriod : Configuración del pulso de convicción.

=== ESCUDO DE ORO (PROTECCIÓN) === InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.2x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 4.5x ATR). InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Escudo.

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: XAUUSD H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.