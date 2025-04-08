Synthetic Goldmind AI
- Asesores Expertos
- Huu Loc Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Nombre del producto: Sintético Goldmind AI (MT5)
[Subtítulo: Tendencia TEMA Sintética | Pulso de Liquidez | Seguridad Gold Shield]
Introducción Synthetic Goldmind AI es una inteligencia de trading especializada diseñada para extraer beneficios de mercados líquidos como el Oro (XAUUSD) y los Pares Principales. Emplea una lógica de Tendencia Sintética utilizando TEMA (Media Móvil Exponencial Triple) para filtrar el ruido, detecta Pulsos de Liquidez con RVI (Índice de Vigor Relativo), y confirma el flujo de caja con Acumulación/Distribución (AD). Esto crea una "Goldmind" que sólo opera cuando la tendencia, la convicción y el flujo de dinero están sincronizados.
Versión 1.10: Gold Shield Core Esta versión está blindada con el Protocolo de Seguridad "Gold Shield ". Utiliza un mecanismo de Trailing Stop "Deca-Buffer" que calcula una distancia de seguridad 10 veces mayor que los límites estándar de los brokers. Esto asegura que sus operaciones sean inmunes a la caza de stops, picos de spreads y errores de ejecución durante eventos de alta volatilidad.
Estrategia de negociación (El pulso de liquidez ) El sistema funciona con un modelo de convergencia de 3 factores:
Tendencia Sintética (TEMA): Utiliza una TEMA de reacción rápida para determinar el sesgo direccional inmediato. Se adapta más rápidamente que las MA estándar, detectando los cambios de tendencia con antelación.
Tendencia alcista: Precio > TEMA.
Tendencia bajista: Precio < TEMA.
Pulso de Convicción (RVI): Utiliza el Índice de Vigor Relativo para medir la energía del movimiento. Confirma que la acción del precio está respaldada por una convicción real, no sólo por ruido.
Comprar: RVI > Línea de señal y positivo.
Vender: RVI < Línea de señal y negativo.
Flujo de Caja (A/D): Utiliza Acumulación/Distribución para asegurar que el volumen está apoyando el movimiento del precio.
Características principales
Escudo de Oro Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva (Deca-Buffer). Garantiza que sus trailing stops nunca sean rechazados por los límites del broker, incluso en las condiciones de mercado más salvajes.
Ejecución basada en la liquidez: No sólo mira el precio; mira la calidad del movimiento usando RVI y Volumen.
Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.
Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada con un Stop Loss duro.
Recomendaciones
Plazos: M15, H1 (Recomendado para precisión de liquidez).
Símbolos: Oro (XAUUSD) es el objetivo principal, pero funciona bien en los principales pares (EURUSD, GBPUSD).
Tipo de cuenta: ECN o Estándar.
Depósito mínimo: $100.
Parámetros de entrada
=== LIQUIDEZ CEREBRO ===
InpTemaPeriod : Sensibilidad de la tendencia (Por defecto 14).
InpRviPeriod : Configuración del pulso de convicción.
=== ESCUDO DE ORO (PROTECCIÓN) ===
InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.2x ATR).
InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 4.5x ATR).
InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Escudo.
=== GESTIÓN DEL RIESGO ===
InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo.
InpRiskPercent : Riesgo por operación.
Guía de instalación
Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.
Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.
Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: XAUUSD H1).
Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.
Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.
