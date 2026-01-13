Reversal and Continuation EA

EA de Reversión y Continuación - Sistema de Consenso Multi-Tiempo Mejorado

Descripción

Un avanzado sistema de trading automatizado que combina el análisis de consenso multi-marco de tiempo con la inteligencia ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range). Presenta un panel interactivo con detección de señales en tiempo real, una interfaz de negociación en la que se puede hacer clic y un completo análisis de rangos para una óptima sincronización de las operaciones.





Características principales.

🎯 Análisis de consenso en múltiples marcos temporales





Soporta hasta 9 marcos temporales (MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, M1)

Umbral de consenso configurable (1-100%)

Detección de señales en tiempo real con análisis de cruces/pendientes

Volteo automático de la señal en los cambios de consenso

Indicadores técnicos integrados





Detección de cruce de línea de señal MACD

Análisis de cruce de línea cero del MACD

Análisis de pendiente de la media móvil

Detección de impulso estocástico

Detección de cruces vs generación de señales basadas en pendientes

📈 Sistema de inteligencia ADR/AWR/AMR





Cálculo del rango medio diario en tiempo real

Seguimiento del rango medio semanal

Análisis del rango medio mensual

Ranking de símbolos por consumo de alcance

Seguimiento del porcentaje de desarrollo (alcance actual frente a alcance medio)

🎛️ Características del panel interactivo





Columnas ordenables (Tiempo, Símbolo, Rango, Datos de rango, etc.)

Botones de símbolos clicables para cambiar de gráfico

Botones de ejecución de operaciones con un solo clic

Actualización de datos en tiempo real cada 5 segundos

Indicadores de intensidad de señal codificados por colores

Modos de negociación duales





Modo Manual - Click-to-trade con confirmación

Modo automático - Ejecución automática de todas las señales que cumplan los requisitos

🛡️ Gestión avanzada del riesgo





Tamaño de lote fijo o basado en el porcentaje de riesgo

Cálculo dinámico de lotes con validación de restricciones del corredor

Comprobación de los requisitos de margen

Validación del nivel de stop con ajuste automático

Protección del saldo de la cuenta y del nivel de margen

📊 Cuadro de mandos de análisis de rangos





Porcentaje de desarrollo - Rango actual frente a rango medio

Consumo de compra/venta - Análisis del movimiento direccional

Potencial restante - Porcentaje de rango no utilizado

Ratio de compra/venta - Indicador de sesgo direccional

Sistema de temporizador - Tiempo transcurrido desde el último cambio de umbral

🔧 Gestión de señales





Límite máximo de señales (1-20 configurable)

Envejecimiento de señales con marcas de tiempo

Limpieza y validación automática de señales

Persistencia del estado a través de los cambios de gráfico

Detección de cambios de parámetros con reinicio limpio

Características del panel de control

Columnas ordenables





Hora - Hora de generación de la señal (la más reciente/la más antigua primero)

Símbolo - Clasificación alfabética

Rango - Posición en el ranking ADR

AVG - Rango medio en puntos

NOW - Rango actual en pips

DEV% - Porcentaje de desarrollo

Buy%/Sell% - Consumo direccional

Left% - Potencial restante

Ratio - Ratio de compra/venta

Timer - Seguimiento del tiempo

🎨 Indicadores visuales





Direcciones de señal codificadas por colores (Compra/Venta)

Estado de desarrollo del rango (Verde/Amarillo/Rojo)

Avisos potenciales restantes

Seguimiento del estado de ejecución de la operación

Inteligencia de rango

Modo ADR - Análisis diario de rangos con filtrado de fin de semana

Modo AWR - Patrones de rango semanales

Modo AMR - Ciclos de rangos mensuales

Smart Ranking - Símbolos ordenados por consumo de rango

Sistema de temporizador: seguimiento del tiempo transcurrido desde los umbrales de rango

Controles de negociación

Stop loss/take profit configurable en pips

Porcentaje de riesgo o tamaño de lote fijo

Número mágico para la identificación de operaciones

Comentarios personalizados

Modos de ejecución de órdenes (FOK/IOC)

Especificaciones técnicas

🔍 Métodos de detección de señales





Detección de cruces - Cruces precio/indicador

Análisis de pendiente - Momento direccional

Validación de Consenso - Acuerdo multi-marco temporal

Confirmación de rango - Filtrado ADR/AWR/AMR

Gestión de estados





Persistencia basada en CSV a través de las sesiones

Detección de cambios en los parámetros

Conservación del historial de señales

Limpieza automática al eliminar el indicador

Parámetros de entrada

Más de 50 parámetros configurables que cubren todos los aspectos

Selección del modo de negociación (Manual/Auto)

Controles de gestión del riesgo

Activación/desactivación de marcos temporales

Selección de indicadores y parámetros

Personalización de la apariencia del panel de control

Funciones de seguridad

Validación de disponibilidad de símbolos

Verificación de datos de tick

Cumplimiento de las restricciones del broker

Comprobación de los requisitos de margen

Protección contra precios no válidos

Gestión de errores con registro detallado

Diseño visual del panel de control

Posicionamiento personalizable de las esquinas

Tamaños y colores de fuente ajustables

Temas de color de fondo/borde

Actualizaciones de estado en tiempo real

Recuento de símbolos y estadísticas de clasificación

Optimización del rendimiento

Gestión eficaz de los indicadores

Copia y procesamiento de datos optimizados

Limpieza y recreación inteligente de objetos

Ocupación mínima de memoria

Actualizaciones rápidas del cuadro de mandos

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5

Idioma: MQL5 MQL5

Tipos de cuenta: Todos (Hedge/Netting)

Símbolos: Símbolos de Market Watch

Ejecución: Órdenes de mercado con control de deslizamiento

Este EA representa una completa solución de negociación de consenso de nivel institucional con análisis de rango avanzado, que proporciona a los operadores una completa inteligencia de mercado y capacidades de ejecución automatizada en un único sistema interactivo.