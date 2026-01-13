Reversal and Continuation EA
- Asesores Expertos
- Jerome Tommy Bodden
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
EA de Reversión y Continuación - Sistema de Consenso Multi-Tiempo Mejorado
Descripción
Un avanzado sistema de trading automatizado que combina el análisis de consenso multi-marco de tiempo con la inteligencia ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range). Presenta un panel interactivo con detección de señales en tiempo real, una interfaz de negociación en la que se puede hacer clic y un completo análisis de rangos para una óptima sincronización de las operaciones.
Características principales.
🎯 Análisis de consenso en múltiples marcos temporales
Soporta hasta 9 marcos temporales (MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, M1)
Umbral de consenso configurable (1-100%)
Detección de señales en tiempo real con análisis de cruces/pendientes
Volteo automático de la señal en los cambios de consenso
Indicadores técnicos integrados
Detección de cruce de línea de señal MACD
Análisis de cruce de línea cero del MACD
Análisis de pendiente de la media móvil
Detección de impulso estocástico
Detección de cruces vs generación de señales basadas en pendientes
📈 Sistema de inteligencia ADR/AWR/AMR
Cálculo del rango medio diario en tiempo real
Seguimiento del rango medio semanal
Análisis del rango medio mensual
Ranking de símbolos por consumo de alcance
Seguimiento del porcentaje de desarrollo (alcance actual frente a alcance medio)
🎛️ Características del panel interactivo
Columnas ordenables (Tiempo, Símbolo, Rango, Datos de rango, etc.)
Botones de símbolos clicables para cambiar de gráfico
Botones de ejecución de operaciones con un solo clic
Actualización de datos en tiempo real cada 5 segundos
Indicadores de intensidad de señal codificados por colores
Modos de negociación duales
Modo Manual - Click-to-trade con confirmación
Modo automático - Ejecución automática de todas las señales que cumplan los requisitos
🛡️ Gestión avanzada del riesgo
Tamaño de lote fijo o basado en el porcentaje de riesgo
Cálculo dinámico de lotes con validación de restricciones del corredor
Comprobación de los requisitos de margen
Validación del nivel de stop con ajuste automático
Protección del saldo de la cuenta y del nivel de margen
📊 Cuadro de mandos de análisis de rangos
Porcentaje de desarrollo - Rango actual frente a rango medio
Consumo de compra/venta - Análisis del movimiento direccional
Potencial restante - Porcentaje de rango no utilizado
Ratio de compra/venta - Indicador de sesgo direccional
Sistema de temporizador - Tiempo transcurrido desde el último cambio de umbral
🔧 Gestión de señales
Límite máximo de señales (1-20 configurable)
Envejecimiento de señales con marcas de tiempo
Limpieza y validación automática de señales
Persistencia del estado a través de los cambios de gráfico
Detección de cambios de parámetros con reinicio limpio
Características del panel de control
Columnas ordenables
Hora - Hora de generación de la señal (la más reciente/la más antigua primero)
Símbolo - Clasificación alfabética
Rango - Posición en el ranking ADR
AVG - Rango medio en puntos
NOW - Rango actual en pips
DEV% - Porcentaje de desarrollo
Buy%/Sell% - Consumo direccional
Left% - Potencial restante
Ratio - Ratio de compra/venta
Timer - Seguimiento del tiempo
🎨 Indicadores visuales
Direcciones de señal codificadas por colores (Compra/Venta)
Estado de desarrollo del rango (Verde/Amarillo/Rojo)
Avisos potenciales restantes
Seguimiento del estado de ejecución de la operación
Inteligencia de rango
Modo ADR - Análisis diario de rangos con filtrado de fin de semana
Modo AWR - Patrones de rango semanales
Modo AMR - Ciclos de rangos mensuales
Smart Ranking - Símbolos ordenados por consumo de rango
Sistema de temporizador: seguimiento del tiempo transcurrido desde los umbrales de rango
Controles de negociación
Stop loss/take profit configurable en pips
Porcentaje de riesgo o tamaño de lote fijo
Número mágico para la identificación de operaciones
Comentarios personalizados
Modos de ejecución de órdenes (FOK/IOC)
Especificaciones técnicas
🔍 Métodos de detección de señales
Detección de cruces - Cruces precio/indicador
Análisis de pendiente - Momento direccional
Validación de Consenso - Acuerdo multi-marco temporal
Confirmación de rango - Filtrado ADR/AWR/AMR
Gestión de estados
Persistencia basada en CSV a través de las sesiones
Detección de cambios en los parámetros
Conservación del historial de señales
Limpieza automática al eliminar el indicador
Parámetros de entrada
Más de 50 parámetros configurables que cubren todos los aspectos
Selección del modo de negociación (Manual/Auto)
Controles de gestión del riesgo
Activación/desactivación de marcos temporales
Selección de indicadores y parámetros
Personalización de la apariencia del panel de control
Funciones de seguridad
Validación de disponibilidad de símbolos
Verificación de datos de tick
Cumplimiento de las restricciones del broker
Comprobación de los requisitos de margen
Protección contra precios no válidos
Gestión de errores con registro detallado
Diseño visual del panel de control
Posicionamiento personalizable de las esquinas
Tamaños y colores de fuente ajustables
Temas de color de fondo/borde
Actualizaciones de estado en tiempo real
Recuento de símbolos y estadísticas de clasificación
Optimización del rendimiento
Gestión eficaz de los indicadores
Copia y procesamiento de datos optimizados
Limpieza y recreación inteligente de objetos
Ocupación mínima de memoria
Actualizaciones rápidas del cuadro de mandos
Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 5
Idioma: MQL5 MQL5
Tipos de cuenta: Todos (Hedge/Netting)
Símbolos: Símbolos de Market Watch
Ejecución: Órdenes de mercado con control de deslizamiento
Este EA representa una completa solución de negociación de consenso de nivel institucional con análisis de rango avanzado, que proporciona a los operadores una completa inteligencia de mercado y capacidades de ejecución automatizada en un único sistema interactivo.