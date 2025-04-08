ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Synthetisches Goldmind AI (MT5)

[Untertitel: Synthetischer TEMA Trend | Liquiditätsimpuls | Goldschild Sicherheit]

Einführung Synthetic Goldmind AI ist eine spezialisierte Handelsintelligenz, die entwickelt wurde, um Gewinne aus liquiden Märkten wie Gold (XAUUSD) und Major Pairs zu ziehen. Sie verwendet eine synthetische Trendlogik mit TEMA (Triple Exponential Moving Average), um Rauschen herauszufiltern, erkennt Liquiditätsimpulse mit RVI (Relative Vigor Index) und bestätigt Cashflow mit Accumulation/Distribution (AD). So entsteht ein "Goldmind", der nur dann handelt, wenn Trend, Überzeugung und Geldfluss übereinstimmen.

Version 1.10: Gold Shield Core Diese Version ist mit dem "Gold Shield" Sicherheitsprotokoll gepanzert. Sie verwendet einen "Deca-Buffer"-Trailing-Stop-Mechanismus, der einen Sicherheitsabstand berechnet, der 10 Mal größer ist als die Standard-Broker-Limits. Dies stellt sicher, dass Ihre Trades immun sind gegen Stop-Hunting, Spread-Spitzen und Ausführungsfehler während Ereignissen mit hoher Volatilität.

Handelsstrategie (The Liquidity Pulse) Das System arbeitet nach einem 3-Faktoren-Konvergenzmodell:

Synthetischer Trend (TEMA): Verwendet einen reaktionsschnellen TEMA, um die unmittelbare Tendenz zu bestimmen. Er passt sich schneller an als Standard-MAs und fängt Trendwechsel frühzeitig ab. Aufwärtstrend: Preis > TEMA.

Abwärtstrend: Preis < TEMA. Überzeugungsimpuls (RVI): Verwendet den Relative Vigor Index, um die Energie der Bewegung zu messen. Er bestätigt, dass die Kursbewegung von echter Überzeugung und nicht nur von Lärm getragen wird. Kaufen: RVI > Signallinie und positiv.

Verkaufen: RVI < Signallinie & Negativ. Cash Flow (A/D): Verwendet Akkumulation/Distribution, um sicherzustellen, dass das Volumen die Preisbewegung unterstützt.

Hauptmerkmale

Gold Shield Trailing: Eine erstklassige Ausstiegslogik, die einen enormen Sicherheitsabstand (Deca-Buffer) aufrechterhält. Sie stellt sicher, dass Ihre Trailing-Stops niemals von Broker-Limits zurückgewiesen werden, selbst unter den wildesten Marktbedingungen.

Liquiditätsgestützte Ausführung: Schaut nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualität der Bewegung mit Hilfe von RVI und Volumen.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes dynamisches Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15, H1 (empfohlen für Liquiditätspräzision).

Symbole: Gold (XAUUSD) ist das primäre Ziel, funktioniert aber auch gut mit den wichtigsten Paaren (EURUSD, GBPUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== LIQUIDITÄT GEHIRN === InpTemaPeriod : Trendempfindlichkeit (Standardwert 14). InpRviPeriod : Einstellungen für den Überzeugungsimpuls.

=== GOLDSCHILD (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung 2,2x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 4,5x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Shield.

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: XAUUSD H1). Passen Sie InpRiskPercent an Ihre Risikobereitschaft an. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

