Synthetic Goldmind AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Synthetisches Goldmind AI (MT5)

[Untertitel: Synthetischer TEMA Trend | Liquiditätsimpuls | Goldschild Sicherheit]

Einführung Synthetic Goldmind AI ist eine spezialisierte Handelsintelligenz, die entwickelt wurde, um Gewinne aus liquiden Märkten wie Gold (XAUUSD) und Major Pairs zu ziehen. Sie verwendet eine synthetische Trendlogik mit TEMA (Triple Exponential Moving Average), um Rauschen herauszufiltern, erkennt Liquiditätsimpulse mit RVI (Relative Vigor Index) und bestätigt Cashflow mit Accumulation/Distribution (AD). So entsteht ein "Goldmind", der nur dann handelt, wenn Trend, Überzeugung und Geldfluss übereinstimmen.

Version 1.10: Gold Shield Core Diese Version ist mit dem "Gold Shield" Sicherheitsprotokoll gepanzert. Sie verwendet einen "Deca-Buffer"-Trailing-Stop-Mechanismus, der einen Sicherheitsabstand berechnet, der 10 Mal größer ist als die Standard-Broker-Limits. Dies stellt sicher, dass Ihre Trades immun sind gegen Stop-Hunting, Spread-Spitzen und Ausführungsfehler während Ereignissen mit hoher Volatilität.

Handelsstrategie (The Liquidity Pulse) Das System arbeitet nach einem 3-Faktoren-Konvergenzmodell:

  1. Synthetischer Trend (TEMA): Verwendet einen reaktionsschnellen TEMA, um die unmittelbare Tendenz zu bestimmen. Er passt sich schneller an als Standard-MAs und fängt Trendwechsel frühzeitig ab.

    • Aufwärtstrend: Preis > TEMA.

    • Abwärtstrend: Preis < TEMA.

  2. Überzeugungsimpuls (RVI): Verwendet den Relative Vigor Index, um die Energie der Bewegung zu messen. Er bestätigt, dass die Kursbewegung von echter Überzeugung und nicht nur von Lärm getragen wird.

    • Kaufen: RVI > Signallinie und positiv.

    • Verkaufen: RVI < Signallinie & Negativ.

  3. Cash Flow (A/D): Verwendet Akkumulation/Distribution, um sicherzustellen, dass das Volumen die Preisbewegung unterstützt.

Hauptmerkmale

  • Gold Shield Trailing: Eine erstklassige Ausstiegslogik, die einen enormen Sicherheitsabstand (Deca-Buffer) aufrechterhält. Sie stellt sicher, dass Ihre Trailing-Stops niemals von Broker-Limits zurückgewiesen werden, selbst unter den wildesten Marktbedingungen.

  • Liquiditätsgestützte Ausführung: Schaut nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualität der Bewegung mit Hilfe von RVI und Volumen.

  • Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes dynamisches Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M15, H1 (empfohlen für Liquiditätspräzision).

  • Symbole: Gold (XAUUSD) ist das primäre Ziel, funktioniert aber auch gut mit den wichtigsten Paaren (EURUSD, GBPUSD).

  • Konto-Typ: ECN oder Standard.

  • Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

  • === LIQUIDITÄT GEHIRN ===

    • InpTemaPeriod : Trendempfindlichkeit (Standardwert 14).

    • InpRviPeriod : Einstellungen für den Überzeugungsimpuls.

  • === GOLDSCHILD (SCHUTZ) ===

    • InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung 2,2x ATR).

    • InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 4,5x ATR).

    • InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Shield.

  • === RISIKOMANAGEMENT ===

    • InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung.

    • InpRiskPercent : Risiko pro Handel.

Installationshandbuch

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: XAUUSD H1).

  4. Passen Sie InpRiskPercent an Ihre Risikobereitschaft an.

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


Empfohlene Produkte
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experten
Der MACD Expert Advisor verwendet den Indikator Moving Average Convergence/Divergence, um den Markttrend zu bestimmen. Er verwendet das MACD-Signal, um seine Eingänge automatisch zu platzieren. Der EA verwendet auch den Indikator des gleitenden Durchschnitts zur zusätzlichen Bestätigung. Durch verschiedene Einstellungen kann der EA für unterschiedliche Marktbedingungen und Trendfolgestrategien optimiert werden. Dieses Programm kann auch in bestimmten Handelssitzungen handeln, um von der Zunahme
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experten
DYJ BoS EA verwendet den DYJ BoS-Indikator als fundamentale Strategie, um Veränderungen in den Trends der Marktstruktur zu erkennen. Sobald die Aufwärts- und Abwärtstrendlinien diese UN- oder DN-Linien durchbrechen, werden die entsprechenden Varianten automatisch vom Markt geöffnet. Um die Genauigkeit der Schließung zu verbessern, wird in der Regel empfohlen, keinen Stop-Loss und Take-Profit zu setzen. Die Endposition wird normalerweise beim nächsten Durchbruchspunkt in der gleichen Richtung od
King of Trades
Renato Takahashi
Experten
Lassen Sie den KING traden!!! KING of TRADES ist ein Handelssystem, das je nach Bedarf optimiert werden kann: - Trendindikator: Ichimoku Kinko Hyo (entweder in verschiedenen Zeitrahmen) - Triggersystem: Fraktale - Filter - Handel in: Stochastic Oscillator (Werte und obere und untere Grenzen) - Stop-Definition: ATR (Periode und long und short takeprofit und stoploss) - Allgemein: Magische Zahl, Autolot (% Gleichgewicht), Symbolziffern, maximaler Spread und maximale Anzahl von offenen Aufträgen S
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Platinum Wolf
Jean Christophe Paput
Experten
Platin-Wolf Der Platinum Wolf-Handelsroboter wurde entwickelt, um sowohl hohe Leistung als auch Stabilität zu liefern, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit dem EURUSD-Paar liegt. Sein jährliches Ziel ist es, das Startkapital um das 3-fache (X3) zu vervielfachen, indem er optimierte Positionen einnimmt, die die wahrscheinlichsten Marktbewegungen erfassen. Überblick über die Strategie Die Strategie von Platinum Wolf stützt sich auf eine kontinuierliche Überwachung der Aktien, um einen ausgeg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Cub6
Yriy Doronin
Experten
Grüße an alle Freunde! Ich präsentiere Ihnen einen neuen Berater Kub6 Funktioniert hervorragend als Indikator und Berater im automatischen Handel. Jetzt gibt es eine Überarbeitung mit Aufträgen, so dass ich Sie einladen, daran teilzunehmen und Kub6 zum Arbeiten zu bringen. Schreiben Sie mir in einem persönlichen @draga1. Der Expert Advisor berechnet die in den Einstellungen eingestellten Zeitintervalle, Sie können den Gliederungsoffset verwenden. Ein wichtiges Level ist der Durchschnittswert der
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
VR Black Box ist ein moderner automatischer Handels-Expertenberater, der von einem erfahrenen Trader-Programmierer entwickelt wurde. Ein leistungsstarkes Handelswerkzeug, das auf einer bewährten Strategie des Folgens von Trendbewegungen des Marktes basiert. Dieser Roboter hat einen langen Entwicklungs- und Verbesserungsweg durchlaufen, wird regelmäßig aktualisiert und passt sich den sich ändernden Marktbedingungen an. Über viele Jahre des Einsatzes auf realen Handelskonten hat er sich als zuverl
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback Expert Advisor - Adaptive Grid Trading Robot Überblick: Volatility Pullback Expert Advisor ist ein fortschrittlicher marktneutraler Expert Advisor, der von volatilitätsbasierten Pullbacks profitiert. Er kombiniert eine adaptive Grid-Engine, Smart Recovery, partielles Hedging und dynamische Risikokontrolle, um den Handel zu automatisieren und gleichzeitig die Drawdowns zu minimieren. Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader. Hauptmerkmale: Adaptive Grid-Engine: Optimiert d
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Experten
XD FlashScalp EA ist ein leichtgewichtiger und schneller Scalping Expert Advisor, der für den präzisen Handel auf wichtigen Marktniveaus entwickelt wurde. Er erkennt automatisch überkaufte und überverkaufte Zonen, um bei lokalen Hochs zu VERKAUFEN und bei lokalen Tiefs zu KAUFEN, indem er eine adaptive Flash-Scalping-Logik verwendet. Der EA ist vollständig für Konten mit Bonus-Lots optimiert und unterstützt eine flexible Lot-Skalierung auf Basis von Balance und Risiko. Hauptmerkmale Intel
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experten
Magic Grid MT5 ist ein Expert Advisor ohne Indikator, der eine Grid-Strategie verwendet (auf einem Hedging-Konto). Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels). Der Roboter kann auf jedem Zeitra
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Experten
>>> WEIHNACHTSSALE: -60% AUSVERKAUFT - Aktionspreis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden! Forex Trend Hunter Live-Ergebnisse: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für das MetaTrader 4-Handelsterminal, das speziell für die Bedürfnisse gewöhnlicher Forex-Händler entwickelt wurde, aber auch von vielen professionellen Händlern erfolgreich eingesetzt wird. Forex Trend Hunter ist vielleicht der beste tre
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Experten
Der Expert Advisor ist für den Umgang mit komplexen Situationen, einschließlich Loka, konzipiert. Darüber hinaus kann der Expert Advisor auch selbst erfolgreich handeln. Zu diesem Zweck bietet er automatische Handelsfunktionen. Parameter BUY - Ermöglicht die Abwicklung von Verkäufen SELL - Ermöglicht die Abwicklung von Käufen Step = 60; - Schritt zwischen den Mittelwertbildungspositionen ProfitClose - Schlussgewinn in Währung Lot = 0.01; - das erste Lot der Mittelwertbildung K_Lot = 1.5; - Mitte
Neural Gear Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Neural Gear Overlord AI (MT5) [Untertitel: Fractal Breakout | EMA Trend | Ironclad Risk Management] Einführung Neural Gear Overlord AI ist ein professionelles Breakout-System, das für den Präzisionshandel entwickelt wurde. Es kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit der Fraktaltheorie mit einem leistungsstarken EMA-Trend-Filter , um signifikante Marktbewegungen zu erfassen. Seine wahre Stärke liegt jedoch in seinem "Ironclad"-Risikoman
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experten
Super Bollinger EA ist ein exklusiver Expert Advisor, der Bollinger Bands als Indikator verwendet. Es ist möglich, den EA so zu konfigurieren, dass er mit niedriger oder hoher Frequenz handelt - Scalping Expert Advisor. Ein Stochastik-Oszillator-Filter ist implementiert, um einige spezifische Trades auf Bollinger Bands zu haben. Takeprofit und Stoploss werden entsprechend der Breite der Bollinger Bänder oder sogar mit festen TP und SL (in Punkten ) berechnet. Ein Trail- und Trade-Out-System kann
Reversal and Continuation EA
Jerome Tommy Bodden
Experten
Reversal & Continuation EA - Erweitertes Multi-Timeframe-Konsensus-System Beschreibung Ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das Multi-Timeframe-Konsensanalyse mit ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range) Intelligenz kombiniert. Verfügt über ein interaktives Dashboard mit Echtzeit-Signalerkennung, eine anklickbare Handelsoberfläche und umfassende Range-Analysen für optimales Handels-Timing. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Konsensanalyse Unterstützt bis zu 9 Timeframes
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Weitere Produkte dieses Autors
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
5 (1)
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Vortex Nomad Aegis [Untertitel: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Einführung Vortex Nomad Aegis ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das mit einem eingebauten Sicherheitsmechanismus ausgestattet ist: Preiselastizitätsprüfung . Die meisten Trend-Bots scheitern, weil sie kurz vor einem Pullback an der Spitze kaufen (FOMO). Dieser EA löst dieses Problem mit dem "Aegis Shield" - einem dynamischen Filter, der Ei
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Untertitel: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Einführung Aether Elliott Wave Zigzag Pro ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das entwickelt wurde, um die klassische Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstelle einer komplexen Wellenzählung verwendet es einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die hochwahrscheinliche 1-2-3-Struktur zu identifizieren und
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - Scalper Markt v2 (MT4) [Untertitel: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges M5/M15 Scalping-System, das die Lücke zwischen klassischem Momentum-Trading und geometrischer Marktanalyse schließt. Es kombiniert eine robuste EMA Trend + RSI Pullback Engine mit dem einzigartigen direktionalen Filter des Gann Fan . Es wurde für die Stabilität auf MT4 en
FREE
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Nebeltriebwerk Eclipse (MT5) [Untertitel: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Einführung Nebula Drifter Eclipse ist eine algorithmische Handelslösung, die entwickelt wurde, um "Mean Reversion"-Möglichkeiten innerhalb etablierter Markttrends zu nutzen. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und vermeidet die Jagd nach Ausbrüchen. Stattdessen identifiziert er auf mathematische Weise vor
FREE
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (Standard MQL5 Optimiert) Produktname: Quantum Howl Seraph [Untertitel: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Einführung Der Preis ist das Fahrzeug, aber das Volumen ist der Treibstoff. Die meisten Breakout-Strategien scheitern, weil sie mit "leeren Tanks" handeln - Preisbewegungen ohne Volumenunterstützung. Quantum Howl Seraph ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Volatilitätsexplosionen zu
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Smaragddschungel BandMaster (MT4) [Untertitel: Multi-Strategy Bollinger | TP/SL Sealing Protocol | Prop Firm Safe] Einleitung Der Finanzmarkt ist ein Dschungel. Um zu überleben, braucht man Anpassungsfähigkeit und strenge Disziplin. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) ist ein spezialisierter M15 Expert Advisor, der Ordnung ins Chaos bringt. Er wechselt dynamisch zwischen drei Kernstrategien: Trend Pullback , Squeeze Breakout und Mean-Re
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Untertitel: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das auf dem robusten "TriConfirm"-Stack aufbaut. Es macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es drei verschiedene Marktebenen benötigt, um sich vor der Ausführung eines Handels auszurichten: Trend, Momentum und Trigger. Es wurde für die Sta
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Untertitel: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Einführung Dorothy Web Spider V292 repräsentiert die nächste Generation des Grid Scalping, angetrieben von der leichtgewichtigen Aether-Engine . Im Gegensatz zu statischen Grid-Systemen, die versagen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, nutzt Dorothy "Adaptive Tuning" , um RSI-Schwellenwerte und Grid-Abstände auf der Grundlage der A
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Untertitel: ZigZag Wave 3 Hunter | Market Health Monitor | USD Risk Logic] Einführung TempestLightning ist ein professionelles Handelssystem, das entwickelt wurde, um die komplexe Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstatt Wellenzählungen zu erraten, verwendet dieser EA einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die klassische 1-2-3-Struktur zu identifizieren und zielt auf den hochprofitabl
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Untertitel: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] EinleitungInferno Storm v1.7 ist ein spezialisiertes M15 Scalping System, das speziell für MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Es kombiniert Trendfolge-Disziplin mit Breakout- und Pullback-Mechanismen. Im Gegensatz zu Standard-MT4-Bots, die bei ECN-Brokern häufig aufgrund von Ausführungsfehlern scheitern, verfügt Inferno Storm üb
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Permafrost-Sentinel (MT4) [Untertitel: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] EinführungPermafrost Sentinel ist ein M15-Multi-Mode-Scalper, der mit einer "Eiskern-Mentalität " entwickelt wurde. Er friert Marktgeräusche ein, behält eine kalte Disziplin bei und führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen den perfekten "Freeze Point " erreichen. Im Gegensatz zu statischen Strategien schaltet dieser EA auto
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider (MT4) [Untertitel: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] EinführungDorothy Web Spider (DWS) ist kein starrer traditioneller Expert Advisor. Er ist ein automatisierter Handelsassistent, der auf dem "Spider Web"-Mechanismus in Kombination mit der "HydraFlow"-Logik basiert. Anstatt dem Preis mit Marktaufträgen hinterherzujagen, scannt Dorothy automatisch die Marktvolatilität und platziert inte
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Silent Oracle Reverb [Untertitel: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Einführung In einem lauten Markt handelt Silent Oracle Reverb nicht übermäßig. Er beobachtet. Basierend auf der "Gummiband-Theorie " nutzt dieser Expert Advisor das unvermeidliche Zurückschnappen der Preisbewegung aus. Wenn der Markt über die Keltner-Kanäle hinaus überverkauft ist und der Oracle-Indikator (RSI 2) Erschöpfung signalisiert, führt
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ashen Mirage Protokoll [Untertitel: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Einführung Das Ashen Mirage Protocol ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus "False Breakouts" und "Liquidity Grabs" im Markt Kapital zu schlagen. Im Gegensatz zu Trendfolgesystemen, die oft zu spät einsteigen, verfolgt Ashen Mirage einen konträren Ansatz. Es wartet darauf, dass sich der Markt
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Digital Web Sovereign (MT5) [Untertitel: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Einleitung Die meisten Grid-Systeme scheitern aus einem Grund: Sie kämpfen gegen den Trend an, bis das Konto explodiert. Digital Web Sovereign wurde entwickelt, um diesen Fehler zu beheben. Es handelt sich nicht um eine blinde Grid-Maschine. Er agiert als "souveräner" Herrscher, der nur dann in den Markt eingreift, wenn er von der mächtigen
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Der Momentum Cluster Neural [Untertitel: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Einleitung Warum sich auf einen einzigen Indikator verlassen, wenn man die Weisheit der Masse nutzen kann? Der Momentum Cluster Neural ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das auf der Konsenslogik basiert. Es fungiert als zentraler neuronaler Knotenpunkt, der die Signale der 5 stärksten Momentum-Indikatoren der technische
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Untertitel: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Einführung Hochvolatile Assets wie Gold (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD) sind der Friedhof für traditionelle statische Grid EAs. Golden Bitcoin Nexus handelt anders. Er verwendet eine "Elastic Grid"-Architektur , die von der ATR-Volatilität abgeleitet ist. Dies ermöglicht es dem System, bei massiven Marktspitzen zu atmen und bei Konsoli
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Eisenwind-Echos (MT5) [Untertitel: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Einführung Im Trendhandel ist der Lag der Feind. Traditionelle gleitende Durchschnitte sind oft zu langsam, um zu reagieren. Ironwind Echoes nutzt die Kraft des TEMA (Triple Exponential Moving Average) , um den Lag zu eliminieren. In Kombination mit dem RVI (Relative Vigor Index) bildet es ein "Kinetic Resonance"-System, das nur dann in den Handel ein
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Phantom Schaltung Overlord v700 (MT5) [Untertitel: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Einleitung Der Markt wird von versteckten Ebenen angetrieben, die die meisten Händler ignorieren. Phantom Circuit Overlord ist ein spezialisiertes Trend-Following-System, das entwickelt wurde, um diese "Phantomzonen" zu jagen. Anstelle von statischen Unterstützungen/Widerständen identifiziert es historische Fraktale und erw
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Wildbone Crimson Choir (MT5) [Untertitel: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Einleitung Der Markt ist ein chaotischer Chor. Um zu profitieren, müssen Sie die Momente identifizieren, in denen alle Stimmen in Harmonie singen. Wildbone Crimson Choir ist ein wissenschaftliches Structural Breakout System. Es definiert den "Wildbone" des Marktes mit Hilfe von Hüllkurven und führt Trades nur dann aus, wenn sie dur
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Hexstorm Samtkrone AI (MT5) [Untertitel: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | The Great Wall Safety] Einführung Hexstorm Velvet Crown AI ist ein präzisionsgefertigtes Mean-Reversion-System, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen an Marktextremen zu erfassen. Im Gegensatz zu trendfolgenden Bots, die in schwankenden Märkten zerhackt werden, lebt Hexstorm von der Volatilität. Er verwendet eine "Hexagonal Touch"-
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Untertitel: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety] Einführung Cyber Druid Hollowgate AI ist ein fortschrittliches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um massive Marktexpansionen zu erfassen. Es kombiniert die uralte Weisheit des Druiden (Ichimoku Cloud Trend Filter) mit der Präzision des Hollowgate (Donchian Channel Breakout). Das Ergebnis ist eine Strategie, die das Marktraus
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Solar Abyss Twinforge AI (MT5) [Untertitel: Hybrid Volatility System | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Einführung Solar Abyss Twinforge AI ist ein Dual-Engine-Handelssystem, das sich sofort an Marktzustände anpasst. Es wurde entwickelt, um das älteste Problem im Handel zu lösen: "Trend-Bots versagen in schwankenden Märkten, und Range-Bots versagen in schwankenden Märkten." Der Twinforge Sensor überwacht die Volatilität
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Obsidianische Laterne Syndikat (MT5) [Untertitel: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Einführung Obsidian Lantern Syndicate ist ein Elite-Handelssystem, das die Chaostheorie (Bill Williams) mit der modernen Volumenflussanalyse integriert. Es beleuchtet den Markt mit "The Lantern" (Alligator-Indikator), um die Trendstruktur zu definieren, identifiziert präzise Einstiegspunkte über "The Obsidian" (Fraktale) und filtert
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Fang Nightbloom (MT5) [Untertitel: Keltner Compression | Force Impulse | Silent Fortress Safety] Einführung Aether Fang Nightbloom ist ein spezialisiertes Volatilitätsausbruchssystem, das entwickelt wurde, um die explosivsten Marktbewegungen zu jagen: Volatilitätsausdehnungen . Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die jedes Hoch kaufen, wartet dieser EA darauf, dass der Markt in einen Zustand tiefer "Kompression" (The Nightb
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Chaos Manuskript Oracle (MT5) [Untertitel: Fractal Prediction | Ichimoku Cloud | Cryo-Stasis Safety] Einleitung Chaos Manuscript Oracle ist ein visionäres Handelssystem, das versucht, die verborgene Struktur des Marktes mithilfe der Fraktalen Geometrie zu entschlüsseln. Es agiert als Orakel , das mit Hilfe der Ichimoku-Wolke in die Zukunft blickt, während es die Vergangenheit mit Hilfe eines tiefgründigen Fraktalen Manuskripts entschl
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Untertitel: Rolling Momentum | Volatilitätsfilter | Kryo-Stasis Sicherheit] Einführung Marble Tempest Runemaker ist ein einzigartiges "Cyclic Decoding" Handelssystem, das den Marktpreis als ein rollendes Objekt behandelt, das von der Schwerkraft (Trends) und Stürmen (Volatilität) beeinflusst wird. Es kombiniert die strukturelle Präzision von "The Marble" (Parabolic SAR) mit der Momentum-Dekodierungskraf
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Untertitel: TEMA-Geschwindigkeit | Volatilität Bloom | Kryo-Stasis-Sicherheit] Einführung Ghostforge Bloom Requiem AI ist ein Elite-Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um rasante Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Rauschen der Unentschlossenheit herauszufiltern. Es arbeitet nach einer ausgeklügelten "Lebenszyklus"-Logik: Es wartet darauf, dass der Trend geschmiedet wird (The Ghostfo
Moonlit Bastion Nomicon AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Mondlichtbastion Nomicon (MT5) [Untertitel: Bollinger Reversion | RSI/ADX Filter | Cryo-Stasis Sicherheit] Einführung Moonlit Bastion Nomicon ist ein präzises Mean-Reversion-System, das für extreme Marktbedingungen entwickelt wurde. Es stellt den Markt als eine Festung (die Bastion ) dar, die von Volatilität umgeben ist. Es verwendet ein Bollinger Band mit hoher Abweichung (3,0) , um die "Walls" zu definieren, zieht ein strenges Regel
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension