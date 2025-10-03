Growth Killer
- Asesores Expertos
- Pablo Dominguez Sanchez
- Versión: 2.71
- Actualizado: 24 octubre 2025
- Activaciones: 5
¡Después de años de trading manual probado y desarrollo, mis Estrategias Avanzadas ahora están disponibles como Asesores Expertos!
Presentamos el Growth Killer EA – un sistema de trading de nivel profesional diseñado para la construcción de portafolios, diversificación multi-símbolo y gestión avanzada de capital. Construido con flexibilidad en mente, este EA permite a los traders crear un portafolio completo de trading desde una sola herramienta.
OPCIÓN SINGLE SHOT + GRID + RECUPERACIÓN INTELIGENTE + CIERRE PARCIAL + CONTROL DE RIESGO AVANZADO. TOTALMENTE PERSONALIZABLE.
Características Clave:
- Trading Multi-Modo: Opera en modo single-shot (sin grid), o activa el sistema avanzado de grid con Recuperación Inteligente y Cierre Parcial.
- Flexibilidad de Grid: Elige entre Órdenes de Mercado o Órdenes Pendientes, define el Paso del Grid, Niveles Máximos, Multiplicador de Lotes y condiciones de entrada al grid.
- Motor de Cierre Parcial: Cierra operaciones progresivamente basado en % de Balance, Pips o Beneficio Total del Grid. Reduce el drawdown y asegura ganancias de forma progresiva.
- Sistema de Recuperación Inteligente: Redirige parte de las ganancias del trailing-stop a un buffer para recuperar operaciones perdedoras futuras. Una red de seguridad adaptativa única.
- Gestión Integral de Riesgo: Gestión de capital por % de riesgo por operación, apagado por drawdown máximo, límite de lotes máximo (absoluto o basado en multiplicador).
- Tamaño Dinámico de Lotes: La función Auto Lot se adapta al crecimiento del balance de la cuenta respetando los límites del bróker.
- Opciones de Trailing Stop: Totalmente configurable en inicio, paso y distancia para protección adaptativa de ganancias.
- Filtro de Tendencia: Limita las operaciones a la dirección del mercado usando un filtro MA (SMA/EMA, con TF y período personalizable).
- Filtro de Tiempo: Restringe el trading a sesiones específicas (hora del servidor).
- Amigable con Portafolios: Diseñado para ejecutarse en múltiples pares y temporalidades con Números Mágicos y Comentarios independientes.
Configuración y Recomendaciones
- Balance Mínimo: 300 USD (se recomienda más alto para uso con grid).
- Recomendación de Bróker: Usar un bróker con spreads RAW y ejecución rápida (IC Markets, IC Trading u otro similar).
- Temporalidades Recomendadas: Funciona en M15/H1, pero es flexible en distintos pares y temporalidades.
- Para Prop Firms: Se recomienda máximo 2% de riesgo por operación con estricto control de drawdown.
Resumen de Parámetros Principales
- Ajustes de Entrada: Modo de confirmación (cierre de vela vs instantáneo), tiempo de espera entre operaciones.
- Ajustes de Trading: Tamaño de lote (fijo/base), Stop Loss y Take Profit, Número Mágico, Comentario de Operación.
- Auto Lot: Escalado basado en balance con límites mínimos y máximos.
- Ajustes de Grid: Activar/Desactivar, Paso, Niveles Máximos, Multiplicador de Lotes, Entradas por Nueva Vela, Tipo de Grid, Cantidad de Órdenes Pendientes.
- Cierre de Grid: TP Global, SL Global, Cierre basado en beneficios.
- Cierre Parcial: % de volumen a cerrar, Modo de Activación (Balance % / Pips), Mínimo de Beneficio % o Pips.
- Gestión de Riesgo: Modo de gestión, % de riesgo por operación, Modo/Valor de Lote Máximo, protección de Drawdown Máximo.
- Trailing Stop: Inicio, Paso, Distancia.
- Recuperación Inteligente: Activar/Desactivar, % de buffer, % mínimo de DD para activarse.
- Filtro de Tendencia: Método MA, Período, Temporalidad.
- Filtro de Tiempo: Horas de inicio/fin de la sesión de trading.
Uso y Soporte
Growth Killer EA está diseñado tanto para la simplicidad plug-and-play como para la personalización profesional. Agrégalo a tu gráfico, carga un preset o ajusta cada detalle según tu estrategia. Proporciono soporte completo, presets para los principales pares y actualizaciones continuas. Se recomienda altamente el backtesting y la optimización para adaptar el EA a tus preferencias de mercado.
Estaré constantemente apoyando y actualizando mi colección de EAs.
Advertencia de Riesgo:
El trading conlleva riesgos. El rendimiento pasado no garantiza rentabilidad futura. Las pérdidas son posibles. Opera únicamente con dinero que puedas permitirte perder.
Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.