Growth Killer

5

¡Después de años de trading manual probado y desarrollo, mis Estrategias Avanzadas ahora están disponibles como Asesores Expertos!

Presentamos el Growth Killer EA – un sistema de trading de nivel profesional diseñado para la construcción de portafolios, diversificación multi-símbolo y gestión avanzada de capital. Construido con flexibilidad en mente, este EA permite a los traders crear un portafolio completo de trading desde una sola herramienta.

OPCIÓN SINGLE SHOT + GRID + RECUPERACIÓN INTELIGENTE + CIERRE PARCIAL + CONTROL DE RIESGO AVANZADO. TOTALMENTE PERSONALIZABLE.

DESCUENTO DE LANZAMIENTO – ¡Cada 10 ventas = +50 USD adicionales!
¡IMPORTANTE! Después de la compra, por favor envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones de configuración y los ajustes recomendados.

Características Clave:

  • Trading Multi-Modo: Opera en modo single-shot (sin grid), o activa el sistema avanzado de grid con Recuperación Inteligente y Cierre Parcial.
  • Flexibilidad de Grid: Elige entre Órdenes de Mercado o Órdenes Pendientes, define el Paso del Grid, Niveles Máximos, Multiplicador de Lotes y condiciones de entrada al grid.
  • Motor de Cierre Parcial: Cierra operaciones progresivamente basado en % de Balance, Pips o Beneficio Total del Grid. Reduce el drawdown y asegura ganancias de forma progresiva.
  • Sistema de Recuperación Inteligente: Redirige parte de las ganancias del trailing-stop a un buffer para recuperar operaciones perdedoras futuras. Una red de seguridad adaptativa única.
  • Gestión Integral de Riesgo: Gestión de capital por % de riesgo por operación, apagado por drawdown máximo, límite de lotes máximo (absoluto o basado en multiplicador).
  • Tamaño Dinámico de Lotes: La función Auto Lot se adapta al crecimiento del balance de la cuenta respetando los límites del bróker.
  • Opciones de Trailing Stop: Totalmente configurable en inicio, paso y distancia para protección adaptativa de ganancias.
  • Filtro de Tendencia: Limita las operaciones a la dirección del mercado usando un filtro MA (SMA/EMA, con TF y período personalizable).
  • Filtro de Tiempo: Restringe el trading a sesiones específicas (hora del servidor).
  • Amigable con Portafolios: Diseñado para ejecutarse en múltiples pares y temporalidades con Números Mágicos y Comentarios independientes.

Configuración y Recomendaciones

  • Balance Mínimo: 300 USD (se recomienda más alto para uso con grid).
  • Recomendación de Bróker: Usar un bróker con spreads RAW y ejecución rápida (IC Markets, IC Trading u otro similar).
  • Temporalidades Recomendadas: Funciona en M15/H1, pero es flexible en distintos pares y temporalidades.
  • Para Prop Firms: Se recomienda máximo 2% de riesgo por operación con estricto control de drawdown.

Resumen de Parámetros Principales

  • Ajustes de Entrada: Modo de confirmación (cierre de vela vs instantáneo), tiempo de espera entre operaciones.
  • Ajustes de Trading: Tamaño de lote (fijo/base), Stop Loss y Take Profit, Número Mágico, Comentario de Operación.
  • Auto Lot: Escalado basado en balance con límites mínimos y máximos.
  • Ajustes de Grid: Activar/Desactivar, Paso, Niveles Máximos, Multiplicador de Lotes, Entradas por Nueva Vela, Tipo de Grid, Cantidad de Órdenes Pendientes.
  • Cierre de Grid: TP Global, SL Global, Cierre basado en beneficios.
  • Cierre Parcial: % de volumen a cerrar, Modo de Activación (Balance % / Pips), Mínimo de Beneficio % o Pips.
  • Gestión de Riesgo: Modo de gestión, % de riesgo por operación, Modo/Valor de Lote Máximo, protección de Drawdown Máximo.
  • Trailing Stop: Inicio, Paso, Distancia.
  • Recuperación Inteligente: Activar/Desactivar, % de buffer, % mínimo de DD para activarse.
  • Filtro de Tendencia: Método MA, Período, Temporalidad.
  • Filtro de Tiempo: Horas de inicio/fin de la sesión de trading.

Uso y Soporte

Growth Killer EA está diseñado tanto para la simplicidad plug-and-play como para la personalización profesional. Agrégalo a tu gráfico, carga un preset o ajusta cada detalle según tu estrategia. Proporciono soporte completo, presets para los principales pares y actualizaciones continuas. Se recomienda altamente el backtesting y la optimización para adaptar el EA a tus preferencias de mercado.

Estaré constantemente apoyando y actualizando mi colección de EAs.

Advertencia de Riesgo:
El trading conlleva riesgos. El rendimiento pasado no garantiza rentabilidad futura. Las pérdidas son posibles. Opera únicamente con dinero que puedas permitirte perder.

Comentarios 12
Mercier Guillaume Patrick
534
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

