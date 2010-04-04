Stochastic Scalper
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
📊 STOCHASTIC SCALPER MT4
Descripción
Sistema automatizado de trading profesional especializado en XAU/USD que combina el poder del oscilador Stochastic con una estrategia de grid adaptativa. Diseñado para capturar movimientos rápidos del mercado mediante señales precisas de sobrecompra y sobreventa, optimizando cada operación con gestión avanzada de riesgo.
✨ Características Clave
📈 Sistema de Trading Inteligente
- Análisis en tiempo real con Stochastic (5,3,3) optimizado para M5
- Grid adaptativo con órdenes pendientes estratégicas
- Confirmación doble: zona extrema + cruce de líneas K/D
- Protección multinivel: Stop Loss fijo + Trailing Stop automático
💎 Money Management Profesional
- Cálculo automático de lote según riesgo definido
- Verificación de margen antes de cada operación
- Control estricto de exposición (máx. 5 órdenes simultáneas)
- Ajuste dinámico según volatilidad del mercado
🛡️ Seguridad y Control
- Filtro de spread para evitar costos excesivos
- Rango horario configurable (evita sesiones ilíquidas)
- Stop Loss garantizado en cada operación
- Trailing Stop que asegura ganancias progresivas
📋 Especificaciones Técnicas
|Configuración
|Valor Óptimo
|Instrumento
|XAU/USD (Oro vs Dólar)
|Temporalidad
|M5 (5 minutos)
|Capital inicial
|$1,000 USD mínimo
|Lote sugerido
|0.20 (o 0.5% del balance)
|Stop Loss
|20 pips
|Trailing Stop
|Inicia en 5 pips
|Spread máximo
|30 pips
|Horario operativo
|01:00 - 23:00 (configurable)
🎯 Lógica de Operación
Señales de COMPRA (BUY):
- Stochastic por debajo de 30 (zona de sobreventa)
- Línea K cruza hacia arriba la línea D
- Coloca BuyStop con grid inteligente
Señales de VENTA (SELL):
- Stochastic por encima de 70 (zona de sobrecompra)
- Línea K cruza hacia abajo la línea D
- Coloca SellStop con grid inteligente
Gestión de Posiciones:
- Trailing Stop activo cuando la ganancia alcanza 5 pips
- Cierre automático al tocar Stop Loss o por trailing
- Máximo 5 órdenes pendientes por dirección
💪 Ventajas Competitivas
✅ Diseño específico para oro - Parámetros optimizados para XAU/USD
✅ Operación 24/5 - No pierde oportunidades del mercado
✅ Sin emociones - Decisiones basadas 100% en algoritmos
✅ Escalable - Funciona desde $1,000 hasta cuentas grandes
✅ Backtesting validado - Estrategia probada históricamente
⚠️ Recomendaciones de Uso
🔹 Broker ECN/STP con ejecución rápida y spreads competitivos (<20 pips en oro)
🔹 VPS de calidad para garantizar uptime 24/5 sin desconexiones
🔹 Evitar noticias mayores (NFP, decisiones FED, inventarios de oro)
🔹 Monitoreo semanal - Revisa estadísticas y ajusta parámetros si es necesario
🔹 No sobreoperar - Respeta los límites de órdenes del sistema
📊 Perfil del Sistema
- Estilo: Scalping automatizado con grid adaptativo
- Agresividad: Media (controlable vía parámetros)
- Frecuencia: Alta en mercados volátiles, baja en rangos
- Drawdown: Moderado y controlado
- Ideal para: Traders que buscan automatización con control de riesgo
🎓 ¿Es este EA para ti?
✔️ Tienes al menos $1,000 USD para invertir
✔️ Buscas un sistema automatizado y probado
✔️ Quieres operar oro sin estar frente a la pantalla
✔️ Valoras la gestión profesional del riesgo
✔️ Entiendes que el trading conlleva riesgos
📌 Información del Producto
- Versión: 2.00
- Desarrollador: Worldinversor 2025
- Plataforma: MetaTrader 4