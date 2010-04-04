Stochastic Scalper

📊 STOCHASTIC SCALPER MT4 

Descripción

Sistema automatizado de trading profesional especializado en XAU/USD que combina el poder del oscilador Stochastic con una estrategia de grid adaptativa. Diseñado para capturar movimientos rápidos del mercado mediante señales precisas de sobrecompra y sobreventa, optimizando cada operación con gestión avanzada de riesgo.

✨ Características Clave

📈 Sistema de Trading Inteligente

  • Análisis en tiempo real con Stochastic (5,3,3) optimizado para M5
  • Grid adaptativo con órdenes pendientes estratégicas
  • Confirmación doble: zona extrema + cruce de líneas K/D
  • Protección multinivel: Stop Loss fijo + Trailing Stop automático

💎 Money Management Profesional

  • Cálculo automático de lote según riesgo definido
  • Verificación de margen antes de cada operación
  • Control estricto de exposición (máx. 5 órdenes simultáneas)
  • Ajuste dinámico según volatilidad del mercado

🛡️ Seguridad y Control

  • Filtro de spread para evitar costos excesivos
  • Rango horario configurable (evita sesiones ilíquidas)
  • Stop Loss garantizado en cada operación
  • Trailing Stop que asegura ganancias progresivas

  • Actualizaciones: Gratuitas

📋 Especificaciones Técnicas

Configuración Valor Óptimo
Instrumento XAU/USD (Oro vs Dólar)
Temporalidad M5 (5 minutos)
Capital inicial $1,000 USD mínimo
Lote sugerido 0.20 (o 0.5% del balance)
Stop Loss 20 pips
Trailing Stop Inicia en 5 pips
Spread máximo 30 pips
Horario operativo 01:00 - 23:00 (configurable)

🎯 Lógica de Operación

Señales de COMPRA (BUY):

  • Stochastic por debajo de 30 (zona de sobreventa)
  • Línea K cruza hacia arriba la línea D
  • Coloca BuyStop con grid inteligente

Señales de VENTA (SELL):

  • Stochastic por encima de 70 (zona de sobrecompra)
  • Línea K cruza hacia abajo la línea D
  • Coloca SellStop con grid inteligente

Gestión de Posiciones:

  • Trailing Stop activo cuando la ganancia alcanza 5 pips
  • Cierre automático al tocar Stop Loss o por trailing
  • Máximo 5 órdenes pendientes por dirección

💪 Ventajas Competitivas

Diseño específico para oro - Parámetros optimizados para XAU/USD
Operación 24/5 - No pierde oportunidades del mercado
Sin emociones - Decisiones basadas 100% en algoritmos
Escalable - Funciona desde $1,000 hasta cuentas grandes
Backtesting validado - Estrategia probada históricamente

⚠️ Recomendaciones de Uso

🔹 Broker ECN/STP con ejecución rápida y spreads competitivos (<20 pips en oro)
🔹 VPS de calidad para garantizar uptime 24/5 sin desconexiones
🔹 Evitar noticias mayores (NFP, decisiones FED, inventarios de oro)
🔹 Monitoreo semanal - Revisa estadísticas y ajusta parámetros si es necesario
🔹 No sobreoperar - Respeta los límites de órdenes del sistema

📊 Perfil del Sistema

  • Estilo: Scalping automatizado con grid adaptativo
  • Agresividad: Media (controlable vía parámetros)
  • Frecuencia: Alta en mercados volátiles, baja en rangos
  • Drawdown: Moderado y controlado
  • Ideal para: Traders que buscan automatización con control de riesgo

🎓 ¿Es este EA para ti?

✔️ Tienes al menos $1,000 USD para invertir
✔️ Buscas un sistema automatizado y probado
✔️ Quieres operar oro sin estar frente a la pantalla
✔️ Valoras la gestión profesional del riesgo
✔️ Entiendes que el trading conlleva riesgos

📌 Información del Producto

  • Versión: 2.00
  • Desarrollador: Worldinversor 2025
  • Plataforma: MetaTrader 4



Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Asesores Expertos
Hola a todos los inversores. La mayoría de ustedes no saben cómo operar en este mercado financiero. Por lo que yo sé el 95% de los participantes del mercado perderá. Hoy quiero presentarles un EA, que opera en los principios de la gestión del capital y el equilibrio de precios. EA negocia varios pares de divisas al mismo tiempo para aumentar los beneficios al tiempo que reduce el riesgo de la cuenta. El EA trabaja y da ordenes 24/5 para que no pierda la oportunidad. Si es posible, uselo para una
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Asesores Expertos
Este EA utiliza indicadores para mover la línea de nivel, las reglas son si el precio está por debajo de la línea de nivel, entonces es una señal de compra, y si el precio está por encima del nivel, entonces una señal de venta, trailing stop es modificar el stop loss, o para que aparezca un stop loss si previamente sl = 0, este EA puede aceptar órdenes manuales a través de Android o PC de casa. si la condición es flotante puede ayudar a este ea utilizando órdenes manuales que usted piensa que so
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Asesores Expertos
Gracias por visitarnos. Nos gustaría presentar nuestro nuevo BLACK OUT EA que viene junto con un indicador de media móvil para un mejor trading. Este EA abre y cierra las operaciones para usted, no hay necesidad de estresarse. Usted puede operar en cualquier broker usando cualquier marco de tiempo , no hay restricciones. Usted puede aumentar fácilmente su tamaño del lote en la configuración de EA Backtest se hizo durante dos meses. ¡ Manténgase en sintonía para más !
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes máximos y mínimos recientes y negociará las rupturas. Los cálculos de entrada y los algoritmos de salida no sólo son únicos, sino también muy avanzados. RESULTADOS EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/750475 https://www.mql5.com/en/signa
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Asesores Expertos
Antes de comprar un scalper nocturno, ten en cuenta los riesgos que conlleva: El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también podría tener pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Cualquier reversión a la media puede quedar atrapada en el lado equivocado de un movimiento rápido debido a noti
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
You CDI
Evgeny Vlasov
Asesores Expertos
You CDI (Usted puede hacerlo) Procedimiento operativo El Asesor Experto trabaja en cualquier marco de tiempo en cualquier par de divisas. Durante el trabajo del Asesor Experto analiza el estado del mercado, cuando se dan las condiciones necesarias, se abre la orden de mercado. El Asesor Experto tiene un bloque TrailingStop , que le permite mover StopLoss detrás del movimiento del precio. La principal diferencia de este bloque con el estándar es su no linealidad. Es decir, cuanto más cerca est
Your Accountant
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Esta vez voy a proporcionar un asesor que se encargará de scalping. Sí, sí, es el scalping, ya que en su estrategia de otra manera. Scalping, principalmente, se dedica al gráfico de horas H1, pero puede ponerlo en otros períodos. Pero en el gráfico diario no funcionará, ya que su trabajo se calcula de acuerdo con las velas, de acuerdo con las velas diarias, que en el gráfico diario todo es solo uno y el asesor no tiene por qué bailar. En la configuración del asesor hay parámetros Morning y Eveni
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Asesores Expertos
De los creadores del Exitoso Gold Super Trends AutoTrader Robot - Viene esta oportunidad única a un precio bajo La Idea ¿Crees que los días de scalping de scrapper terminaron? Piense de nuevo. Este Asesor Experto que está hecho para el comercio de Oro está perfeccionado para raspar cada tick por segundo, timeframe independientemente. Viene junto con la gestión de cuentas y 6 ajustes de seguridad para los más satisfechos a los más codiciosos de nosotros para elegir. ¡No se basa en indicadores
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Neural Odin
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Odin es un asesor de trading totalmente automatizado. El algoritmo del asesor se formó y personalizó en el contexto del trabajo en una estrategia de trading de scalping, lo que implica el uso de un neurocomponente implícito que le permite captar una tendencia transparente en los procesos caóticos del mercado. La configuración del asesor se diseñó de acuerdo con el principio de la prevalencia del aspecto de seguridad en las operaciones abiertas. Cuando se alcanza el ratio mínimo de rentab
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Asesores Expertos
El Smart Prospector E.A. es una suave combinación del ampliamente conocido "Indicador de Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP)" y el nuevo "Indicador Fibo Reversals_TEMA", lo que lo convierte en el Asesor Experto Multi-Estrategia más realista que jamás haya encontrado. Suficientemente probado en el par de divisas GbpUsd con más de 25 años de datos históricos, este E.A es seguro que le dará su propia cuota de victorias en los mercados de divisas. Para un mejor rendimiento, establezca: 'Max_Or
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Asesores Expertos
Ahora puede descargar la versión demo de Aurum Apex desde la pestaña de Comentarios para evaluar el comportamiento en vivo en su propio broker! Aurum Apex EA es una herramienta de trading automatizada robusta al 100%, diseñada para la plataforma MT4. Realiza análisis de mercado en tiempo real, detectando diversas oportunidades de trading. Apto para traders de todos los niveles, Aurum Apex EA ofrece tres modos de riesgo, ajustables a través del parámetro de Riesgo: Riesgo = 0.1 (Bajo Riesgo): I
Otros productos de este autor
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Killer EurUSD v2.0 El EA "Killer EurUSD" es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para operar en el par de divisas EUR/USD en la plataforma MetaTrader 4. Este Expert Advisor incorpora una estrategia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con gestión de riesgo. Características Técnicas: Indicadores Técnicos: Utiliza dos EMAs principales (10 y 200 períodos) para identificación de tendencia Gestión de Capital: Sistema de lotes fijo con multiplicador de martingala (2.
ORO Killer
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
KILLER XAU/USD - Expert Advisor Profesional RESUMEN EJECUTIVO Killer XAU/USD es un Expert Advisor de alto rendimiento diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar). Con una rentabilidad anual del 200% , este EA combina análisis técnico avanzado con gestión inteligente de riesgo para maximizar las oportunidades de trading en el mercado del oro. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Rendimiento Superior Rentabilidad Anual: 200% Timeframe Optimizado: H1 (1 hora) Par Especializado
Exodia Eurusd Project
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Exodia Project EUR/USD Descripción General Exodia Project EUR/USD es un Expert Advisor (EA) desarrollado específicamente para el trading automatizado del par de divisas EUR/USD . Este sistema de trading algorítmico está diseñado para operar en temporalidad H1 (1 hora) y ha demostrado un rendimiento excepcional en backtesting histórico. Especificaciones Técnicas Configuración Requerida Plataforma : MetaTrader 4 (MQL4) Par de divisas : EUR/USD exclusivamente Temporalidad : H1 (1 hora) Capital míni
Trend Scalper EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Trend Scalper EUR/USD -  Descripción del Sistema El Trend Scalper EUR/USD es un Expert Advisor (EA) automatizado y altamente configurable, diseñado específicamente para operar en el par EUR/USD en gráficos de 1 hora (H1). Combina una estrategia de seguimiento de tendencia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con capacidad de operación en modo grid, ofreciendo flexibilidad tanto para trading direccional como para estrategias de acumulación controlada. Con un capital mínimo recomendado de
Elephant Eurusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Elephant EUR/USD -  Sistema automatizado de trading diseñado exclusivamente para operar el par EUR/USD en temporalidad H1 (1 hora). Utiliza una estrategia combinada basada en medias móviles exponenciales (EMA 10 y EMA 200) para identificar tendencias dominantes y puntos de entrada de alta probabilidad. Requisitos de Operación: Par de divisas: EUR/USD únicamente Timeframe: H1 (1 hora) Capital mínimo recomendado: $1,000 USD por cada 0.1 lote Broker con spreads competitivos y ejecución rápida Gesti
Poison Slayer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Poison Slayer EUR/USD  Información General Nombre: Poison Slayer EUR/USD Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) Broker Recomendado: IC Markets Par de Divisas: EUR/USD Temporalidad: H1 (1 Hora) Capital Mínimo: USD $1,000 Versión: 1.00 Desarrollador: WorldInversor Descripción del Sistema Poison Slayer EUR/USD es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar el par EUR/USD en gráficos de 1 hora. Este sistema combina análisis técnico basado en medias móviles exponenciales (EMA) con una
Danesha Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Danesha Xauusd EA  Expert Advisor para Trading de Oro (XAU/USD) Plataforma: MetaTrader 4 Par: XAU/USD exclusivamente Temporalidad: H1 (1 Hora) Balance mínimo: $5,000 USD Compatible con: Prop Firms (cuentas de $5K y $10K) Descripción General Danesha Xauusd es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar oro en gráficos de 1 hora. Utiliza una estrategia combinada de medias móviles exponenciales (EMAs) y RSI, con un sistema avanzado de gestión de riesgo que incluye recuperaci
Level Hard Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
LEVEL XAU/USD HARD - Expert Advisor Profesional Descripción General LEVEL XAU/USD HARD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa una estrategia sofisticada de gestión de órdenes pendientes con trailing stop dinámico y control inteligente de spreads. Características Principales Estrategia de Trading Sistema de Órdenes Pendientes : Coloca automáticamente órdenes BuyStop y SellStop a distanc
Level Slow Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
LEVEL SLOW XAU/USD  Descripción General LEVEL SLOW XAU/USD es un Expert Advisor diseñado con un enfoque conservador y controlado para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa controles de frecuencia avanzados que limitan la apertura de operaciones, haciéndolo ideal para cuentas de Prop Firms y traders que buscan un crecimiento sostenido y controlado del capital. Características Principales Estrategia de Trading Controlada Sistema de Frecuencia In
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Power Plus XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General Power Plus XAU/USD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Combina la precisión del indicador RSI (Relative Strength Index) con la fuerza direccional del ADX (Average Directional Index) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado del oro. Este EA utiliza una estrategia de reversión a la media altamente optimizada, aprovechando
Scalper Sniper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Sniper Scalper XAUUSD  Expert Advisor Profesional para MetaTrader 4 DESCRIPCIÓN GENERAL Sniper Scalper XAUUSD es un Expert Advisor de trading automatizado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) en temporalidad M5 . Este EA utiliza una estrategia de scalping de alta precisión basada en el análisis de patrones de velas, tamaño de cuerpos y detección de señales en filas consecutivas para identificar oportunidades de entrada con una excelente relación riesgo-beneficio.
Killer Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Killer Scalper XAUUSD MT4 Asesor Experto Profesional de Scalping para Trading de Oro Descripción General Killer Scalper XAUUSD es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado específicamente para scalping en oro (XAU/USD). Construido con filtros avanzados de RSI y Estocástico, este EA identifica puntos de entrada óptimos durante sesiones de alta volatilidad, maximizando el potencial de ganancias mientras mantiene protocolos estrictos de gestión de riesgo. ️ Especificacio
ADX Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
ADX Scalper XAU/USD  Descripción General ADX Scalper XAU/USD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar en el par de oro (XAU/USD) utilizando el indicador ADX como filtro principal de tendencia. Este EA combina estrategias de scalping con gestión de riesgo avanzada, ideal tanto para cuentas personales como para cuentas de fondeo (prop firms). Características Principales Estrategia de Trading Indicador Principal: ADX (Average Directional Index) Filtro de Tendenc
Making Scalper Hard GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Making Scalper Hard Gold - EA Profesional para XAU/USD Descripción  Making Scalper Hard Gold es un Expert Advisor avanzado de scalping diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (oro) en temporalidad M5. Este sistema automatizado combina múltiples estrategias de trading técnico para maximizar oportunidades en el mercado del oro, uno de los activos más volátiles y líquidos del mercado financiero. Características Principales Sistema Multi-Estrategia El EA implementa tres sistemas de tradi
Ichimoku Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
ICHIMOKU SCALPER GOLD Expert Advisor Profesional para Trading de Oro DESCRIPCIÓN GENERAL Ichimoku Scalper Gold es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) utilizando el poderoso sistema de análisis técnico Ichimoku Kinko Hyo . Este EA combina la precisión del Ichimoku con una estrategia de grid adaptativa y gestión de riesgo profesional, ideal para traders que buscan consistencia en uno de los mercados más volátiles y líquidos. ️ ESPECI
OBV Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
OBV Scalper GOLD MT4 Descripción OBV Scalper GOLD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar XAU/USD (Oro) utilizando el indicador On Balance Volume (OBV) para detectar divergencias y oportunidades de scalping de alta probabilidad. El EA identifica automáticamente divergencias alcistas y bajistas entre el precio y el volumen, colocando órdenes pendientes estratégicas con gestión de riesgo integrada y trailing stop dinámico. ️ Especificaciones Técnicas Par recomenda
Bolinger Sniper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Bollinger Scalper Gold EA  Información General Nombre: Bollinger Scalper Gold Versión: 2.00 Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) Par Recomendado: XAU/USD (Oro) Timeframe: M5 (5 minutos) Capital Mínimo: $1,000 USD Desarrollador: Worldinversor 2025 Descripción del Sistema Bollinger Scalper Gold es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD) utilizando una estrategia basada en Bandas de Bollinger combinada con un sistema de Grid Trading inteligente.
Emas Gold Sniper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
EMAS GOLD SNIPER Expert Advisor para Trading Automático en XAU/USD DESCRIPCIÓN GENERAL EMAS GOLD SNIPER es un Expert Advisor (EA) profesional diseñado específicamente para operar en el mercado de oro (XAU/USD) utilizando una estrategia avanzada de cruce de medias móviles exponenciales combinada con un sistema de gestión de riesgo optimizado. Este sistema automatizado identifica puntos de entrada precisos mediante el análisis de cruces entre dos medias móviles exponenciales, ejecutando órdenes
Psar MAC PRO
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
PSAR MAC PRO Expert Advisor Profesional para Trading de Oro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Par de divisas: XAU/USD (Gold) Timeframe: M15 (15 minutos) Capital mínimo: $1,000 USD Lotaje recomendado: 0.20 - 0.50 lotes DESCRIPCIÓN PSAR MAC PRO es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD). Combina la precisión del Parabolic SAR para identificar cambios de tendencia con la potencia del MACD y su avanzado sistema de detección de diverge
Magic Vac
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
MAGIC VAC XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General MAGIC VAC XAU/USD es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Utiliza un sistema avanzado de análisis multi-estrategia que combina 7 indicadores técnicos diferentes para generar señales de trading de alta precisión. Características Principales Sistema Multi-Estrategia Inteligente Parabolic SAR : Identificación de tendencias y puntos de reversión MACD : Análi
Rsi Profesional
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
RSI Profesional se basa en un oscilador para cazar rangos y tendencias donde se puede ver tambien se agarra rebotes en las medidas segun el par , se puede utilizar para forex y indices sinteticos , funciona en cualqier temporalidad , en los pares que yo lo uso son , eur/usd , usd/jpy , usd/chf y gbp/usd , en sinteticos en los pares crash y boom todos , volatility 75 , jumps , y range break !
Winner Oscillator
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Winner Oscillator .  Como bien se llama es un oscillator que consta con una estrategia de velas heikin ashi + un oscillador programado para agarrar rebotes perfectos como bien se ve en la foto  sirve para hacer scalping y intradiario .  funciona para toda las temporalidades  !  y tambien para todo los pares de forex y indices sinteticos funciona muy bien tambien en los volatilitys, jumps , crash y boom !
Buy Sell Volatility 75
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Pack Volatility 75 1/3 en esta estapa de indicador 1 tengo el agrado de presentarles el indicador volatility 75 Buy/Sell Profesional .  donde en cada estructura de temporalidad te va a marcar una venta y una compra segura para operar manual mente ,  donde la estrategia se basa en las lineas ema de 7 periodos exponencial y la ema de 50 periodos exponencial.  donde adquiriendo un producto vienen 2 de regalo (es el pack) adquiriendo cualquiera de los 3 productos se les va a enviar  los indicadores
Sell Buy Tendence Boom300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
En esta ocacion tengo el agrado de presentarles el (Pack Boom 300 Profesional) donde consta de 4 indicadores para el indice Boom 300 de indices sinteticos (Deriv Broker) adquiriendo este indicador se le habilita el pack de los 4 indicadores de boom 300 donde se les enviara el resto de los indicadores,  este indicador es 1 de los 4 que consta con la estrategia de Buy/Sell mandandote alertas claras donde ahi compra o venta del par  se recomienda utilizar en una temporalidad de 15 Minutos ,  para t
Tendencia Crash300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Pack profesional Crash 300 Indicadores ,  en esta ocacion presento el indicador tendence que es para el indice crash 300 (Deriv Broker) el indicador consta de una estrategia donde se agarran tendencia en periodos de 15 Minutos ,  bien claro el indicador muestra la compra marcandote la punta de rojo asta que se desarrolle la tendencia,  y luego marque el punto verde de compra ,  es muy simple de usar ,  es recomendado usar en esa temporalidad ya que sirve para agarrar tendencias mas largas y aume
Channel Stochastic Boom
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Channel Stochastic Boom 1000 tengo el agrado de presentar el pack (Tendence Boom 1000)  donde en esta ocacion presento el indicador Channel Stochastic Boom 1000 para (Deriv Broker) donde es 1 de los 4 indicadores que trae el pack !  el indicador consta con la estrategia de sthochastic , donde llega al punto de (0 Nivel) se da la compra aprobechando a cazar spike ,  donde llega al punto de (90 Nivel) se da la venta aprobechando las velas trend !  se usa en 1 minuto y en 15 minutos , para aprobech
Boom Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Boom Scalper Gold es un indicador, programado para hacer scalping en temporalidad de 1/5 y 15 Minutos ,  perfecto para cazar spikes y velas trend ,  donde en los parametros de (70) te manda un alerta de venta/sell  y en el parametro de nivel (8) te manda señal de compra/buy sirve para los indices (BOOM) de indices sinteticos (Deriv) es facil y simple de usar , hace todo el trabajo mandandote las alertas! el indicador durante este periodo se va a mantener en OFERTA !  sin mas a disfrutar ! Good P
Crash Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Crash Scalper Gold es un indicador , donde te marca puntos de compra y puntos de venta como bien dice el nombre , se usa para hacer scalping en los pares de (Crash) 1000/500/300 donde te manda señales de venta/Sell y compra/Buy  en los puntos de nivel (90) te manda la señal de venta , (Spike) en el punto de nivel (27) te manda la señal de compra, (Velas Trend) es muy sensillo y facil de usar ,  para hacer la mejores entradas posibles !  por este periodo se va a mantener en oferta !  sin mas a di
XauUsd Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Xau/Usd Scalper  es un indicador unico donde cuenta los low/high para hacer entradas en compra y venta !  donde te marca las entradas con flechas junto a los lows y high  se usa en m15/H1 para hacer entradas mas valiosas y largas  es muy sencillo y facil de usar ,  tambien sirve para los pares de forex y indices sinteticos !  sin mas a disfrutar  ! buen profit  World Inversor ! 
Step Scalpeer
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Step Scalper ,  es un indicador con alertas , donde te envia alertas de compra y venta  acompañado por una moving average de 21 periodos es muy facil y sencillo de usar ,  donde en el sendero de periodo verde marca la compra del activo ,  y el sendero del periodo rojo marca la venta del activo ,  se usa para hacer scalping en M5/M15 pero tambien es recomendado usarlo en periodos de 1 Hora ya que capta la tendencia de compra o venta ,  para agarrar mayor profit !  sin mas a disfrutar  Buen profit
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario