El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión los puntos ideales de entrada y salida. En el corazón de Vortex Gold EA se encuentra la tecnología avanzada de redes neuronales y aprendizaje automático. Estos algoritmos analizan continuamente datos históricos y en tiempo real, lo que permite al EA adaptarse y responder a las tendencias cambiantes del mercado con mayor precisión. Al aprovechar el aprendizaje profundo, el EA Vortex Gold reconoce patrones, ajusta los parámetros de los indicadores automáticamente y mejora su rendimiento con el tiempo. La potente combinación de indicadores propios, aprendizaje automático y algoritmos de trading adaptables de Vortex Gold EA. Invierta en su futuro con Vortex Gold EA.



Precio $755 (quedan 3/10), próximo precio $ 895

Especificaciones:



Símbolos de trabajo: XAUUSD(ORO)



Trabajo Timeframe: H1



El depósito mínimo recomendado es de $300



El apalancamiento depende de la configuración de riesgo, en conservador y de bajo riesgo un apalancamiento de 1:30 es adecuado



Tipo de cuenta: Cualquier



Se requiere un buen broker ECN (Pregunte al autor por una recomendación de broker)



VPS es muy recomendable



Ventajas:



No martingala



No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero



Stop loss y take profit para cada posición



Resultados de pruebas estables con un 99,9% de cotizaciones de calidad



No es sensible a las condiciones del broker



Fácil de instalar



Preparado para FTMO y Prop firm

Vortex Advisor ofrece lo siguiente



Dos estrategias independientes cada una contiene la función de órdenes adicionales. Todas las estrategias están protegidas por Stop Loss duros, lo que minimiza la pérdida del depósito. El Asesor Experto es extremadamente flexible en la configuración y puede ser optimizado para cualquier necesidad de trading con cualquier ratio RR, con cualquier nivel de stop loss y cualquier take profit para adaptarse a las necesidades del usuario. Por defecto, se ofrecen dos estrategias para que el autor elija. El experto también dispone de un sistema inteligente de selección de riesgos. El usuario sólo tiene que seleccionar una estrategia y un nivel de riesgo y adjuntar el asesor al gráfico.



Listo para operar:



El EA ha sido diseñado con un amplio enfoque en la gestión del riesgo, desde el control del drawdown en tiempo real y el tamaño de lote adaptativo. Esto hace que sea totalmente compatible con la mayoría de los requisitos de Prop Firms, alineándose con las principales normas de riesgo para un comercio seguro y conforme.



Indicadores:



CCI (Commodity Channel Index): Ayuda a identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa, permitiendo entradas y salidas precisas basadas en la dirección y fuerza de la tendencia.



SAR Parabólico: Establece niveles de stop dinámicos que se ajustan a las tendencias del mercado, proporcionando una gestión eficaz del riesgo y una maximización de los beneficios en los mercados tendenciales.



Aprendizaje automático y redes neuronales:

La tecnología de redes neuronales adaptativas permite una respuesta dinámica a los cambios en las condiciones del mercado.



Aprendizaje constante a partir de los datos del mercado para perfeccionar las decisiones de negociación y mejorar la precisión de las operaciones.



Herramientas de gestión del riesgo:



Stop-loss y take-profit ajustables para gestionar el riesgo de cada operación.



Tope dinámico para bloquear los beneficios cuando las operaciones evolucionan favorablemente.



Filtros de diferencial y deslizamiento para evitar entrar en operaciones en condiciones de mercado desfavorables.



Parámetros personalizables:



La configuración de fácil uso permite a los operadores ajustar los niveles de riesgo, el tamaño de los lotes y otros parámetros en función de su estilo de negociación y tolerancia al riesgo.

Advertencia de riesgo: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Por favor, sea consciente de los riesgos que conlleva. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras (el EA también podría incurrir en pérdidas).