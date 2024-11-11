Vortex Gold EA

5

Vortex - su inversión en el futuro

El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión los puntos ideales de entrada y salida. En el corazón de Vortex Gold EA se encuentra la tecnología avanzada de redes neuronales y aprendizaje automático. Estos algoritmos analizan continuamente datos históricos y en tiempo real, lo que permite al EA adaptarse y responder a las tendencias cambiantes del mercado con mayor precisión. Al aprovechar el aprendizaje profundo, el EA Vortex Gold reconoce patrones, ajusta los parámetros de los indicadores automáticamente y mejora su rendimiento con el tiempo. La potente combinación de indicadores propios, aprendizaje automático y algoritmos de trading adaptables de Vortex Gold EA. Invierta en su futuro con Vortex Gold EA.

Precio $755 (quedan 3/10), próximo precio $ 895

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Especificaciones:

  • Símbolos de trabajo: XAUUSD(ORO)
  • Trabajo Timeframe: H1
  • El depósito mínimo recomendado es de $300
  • El apalancamiento depende de la configuración de riesgo, en conservador y de bajo riesgo un apalancamiento de 1:30 es adecuado
  • Tipo de cuenta: Cualquier
  • Se requiere un buen broker ECN (Pregunte al autor por una recomendación de broker)
  • VPS es muy recomendable

Ventajas:

  • No martingala
  • No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero
  • Stop loss y take profit para cada posición
  • Resultados de pruebas estables con un 99,9% de cotizaciones de calidad
  • No es sensible a las condiciones del broker
  • Fácil de instalar
  • Preparado para FTMO y Prop firm

Vortex Advisor ofrece lo siguiente

Dos estrategias independientes cada una contiene la función de órdenes adicionales. Todas las estrategias están protegidas por Stop Loss duros, lo que minimiza la pérdida del depósito. El Asesor Experto es extremadamente flexible en la configuración y puede ser optimizado para cualquier necesidad de trading con cualquier ratio RR, con cualquier nivel de stop loss y cualquier take profit para adaptarse a las necesidades del usuario. Por defecto, se ofrecen dos estrategias para que el autor elija. El experto también dispone de un sistema inteligente de selección de riesgos. El usuario sólo tiene que seleccionar una estrategia y un nivel de riesgo y adjuntar el asesor al gráfico.

Listo para operar:

  • El EA ha sido diseñado con un amplio enfoque en la gestión del riesgo, desde el control del drawdown en tiempo real y el tamaño de lote adaptativo. Esto hace que sea totalmente compatible con la mayoría de los requisitos de Prop Firms, alineándose con las principales normas de riesgo para un comercio seguro y conforme.

Indicadores:

  • CCI (Commodity Channel Index): Ayuda a identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa, permitiendo entradas y salidas precisas basadas en la dirección y fuerza de la tendencia.
  • SAR Parabólico: Establece niveles de stop dinámicos que se ajustan a las tendencias del mercado, proporcionando una gestión eficaz del riesgo y una maximización de los beneficios en los mercados tendenciales.

Aprendizaje automático y redes neuronales:

  • La tecnología de redes neuronales adaptativas permite una respuesta dinámica a los cambios en las condiciones del mercado.
  • Aprendizaje constante a partir de los datos del mercado para perfeccionar las decisiones de negociación y mejorar la precisión de las operaciones.

Herramientas de gestión del riesgo:

  • Stop-loss y take-profit ajustables para gestionar el riesgo de cada operación.
  • Tope dinámico para bloquear los beneficios cuando las operaciones evolucionan favorablemente.
  • Filtros de diferencial y deslizamiento para evitar entrar en operaciones en condiciones de mercado desfavorables.

Parámetros personalizables:

  • La configuración de fácil uso permite a los operadores ajustar los niveles de riesgo, el tamaño de los lotes y otros parámetros en función de su estilo de negociación y tolerancia al riesgo.

Advertencia de riesgo: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Por favor, sea consciente de los riesgos que conlleva. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras (el EA también podría incurrir en pérdidas).

Comentarios 27
Witt Sr.
81
Witt Sr. 2025.12.10 04:24 
 

I'm starting to use Votex Gold for a week now and satisfied with the result with profitable trades so far. Stanislav is very supportive. This is the worth EA comparing to the higher price.

FedericaLG94
20
FedericaLG94 2025.12.08 09:27 
 

I've been trying this ea for a week. So far, it's opened a few trades, but the setting I used is low risk, so that's fine. It seems very good on prop, too.

Micky Willys
124
Micky Willys 2025.12.07 21:02 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I have in production, always reliable, and if you're an advanced trader, you can configure it according to your strategy. I'm also using it to complete a funding challenge on FTMO, and as soon as I've done that, I'll post an update. Stanislav is very committed and attentive to providing support and recommendations about his products, which is crucial for maintaining trust in the EAs.

Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Asesores Expertos
BTC Scalper AI EA MT5 es un robot de scalping de nueva generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los más populares crypto par BTCUSD . Libere el poder del trading automatizado con este avanzado EA BTC Scalper diseñado específicamente para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramienta versátil para los
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Asesores Expertos
GAPHUNTERVIP - La ventaja institucional EA Explota el sistema. No sigas sus reglas. Lema Un agente de IA de nivel profesional diseñado para explotar las ineficiencias del mercado como Stop Hunts & FVGs con una gestión del riesgo de nivel institucional y un drawdown excepcionalmente bajo. Deje de operar como un minorista. Empieza a pensar como un hacker. Estás cansado de que tu stop loss sea cazado, sólo para que el precio se revierta momentos después? Esto no es una coincidencia. Es un
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
Asesores Expertos
Executor AI Ultra X es un asesor experto diseñado para el trading algorítmico en el mercado del oro, utilizando tres estrategias de trading independientes. Su arquitectura incorpora algoritmos avanzados de aprendizaje profundo, como Deep Q-Learning (DQN) y Redes Neuronales con Retardo de Tiempo (TDNN), lo que proporciona alta adaptabilidad y precisión analítica. DQN , basado en técnicas de aprendizaje por refuerzo, optimiza los algoritmos de toma de decisiones mediante la simulación de datos his
