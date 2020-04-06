Bolinger Sniper Gold

Bollinger Scalper Gold EA 

Información General

Nombre: Bollinger Scalper Gold
Versión: 2.00
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
Par Recomendado: XAU/USD (Oro)
Timeframe: M5 (5 minutos)
Capital Mínimo: $1,000 USD
Desarrollador: Worldinversor 2025

Descripción del Sistema

Bollinger Scalper Gold es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD) utilizando una estrategia basada en Bandas de Bollinger combinada con un sistema de Grid Trading inteligente. El EA identifica zonas de sobrecompra y sobreventa mediante las Bandas de Bollinger y coloca órdenes pendientes estratégicas para capturar movimientos de reversión del precio.

Características Principales

1. Sistema de Bandas de Bollinger

  • Detecta señales de compra cuando el precio toca la banda inferior y comienza a rebotar hacia arriba
  • Identifica señales de venta cuando el precio alcanza la banda superior y muestra signos de retroceso
  • Configuración personalizable: período, desviación estándar y tolerancia de señal

2. Grid Trading Inteligente

  • Coloca órdenes pendientes (BuyStop/SellStop) a distancias calculadas del precio actual
  • Sistema de grid limitado y controlado con máximo de órdenes pendientes configurables
  • Distancia delta ajustable entre órdenes y distancia máxima de colocación

3. Gestión Avanzada de Riesgo

  • Tamaño de lote fijo o cálculo dinámico basado en porcentaje de riesgo
  • Stop Loss ajustable en pips para cada operación
  • Verificación automática de margen disponible antes de abrir posiciones
  • Ajuste automático de lotes según el capital disponible

4. Trailing Stop Dinámico

  • Protección automática de ganancias mediante trailing stop
  • Configuración de activación tras X pips de beneficio
  • Paso de trailing ajustable para seguir el movimiento del precio

5. Filtros de Trading

  • Filtro horario: Opera solo dentro del rango de horas configurado
  • Filtro de spread: Evita operar cuando el spread supera el máximo establecido
  • Validación de condiciones de mercado mediante Bandas de Bollinger

Parámetros Configurables

Configuración General

  • MagicNumber: Identificador único para las órdenes del EA
  • Slippage: Deslizamiento máximo permitido en pips

Filtro Horario

  • StartHour / EndHour: Rango de horas para operar (recomendado: 1-23)

Gestión de Capital

  • FixedLot: Tamaño de lote fijo (0.20 por defecto)
  • RiskPercent: Porcentaje de riesgo por operación si no se usa lote fijo (0.5%)

Sistema Grid

  • Delta: Distancia en pips entre el precio actual y la orden pendiente (3 pips)
  • MaxDistance: Distancia máxima permitida para colocar órdenes (15 pips)
  • StopLossPips: Stop Loss en pips para cada operación (20 pips)
  • TrailingStart: Pips de ganancia para activar trailing stop (5 pips)
  • TrailingStep: Paso del trailing stop (2 pips)
  • MaxSpread: Spread máximo permitido en puntos (30)
  • MaxPendingOrders: Número máximo de órdenes pendientes por tipo (2)

Bandas de Bollinger

  • UseBollinger: Activar/desactivar el filtro de Bollinger
  • BB_Period: Período de las Bandas de Bollinger (20)
  • BB_Deviation: Desviación estándar (2.0)
  • BB_Shift: Desplazamiento de las bandas (0)

Ventajas del Sistema

Automatización completa - Opera 24/7 sin intervención manual
Estrategia probada - Combina análisis técnico con grid trading
Gestión de riesgo integrada - Protección mediante SL y trailing stop
Adaptable - Múltiples parámetros configurables según el perfil de riesgo
Eficiente en scalping - Diseñado para capturar movimientos rápidos en M5
Protección de margen - Verifica disponibilidad antes de operar

Requisitos y Recomendaciones

Capital Mínimo: $1,000 USD
Apalancamiento Sugerido: 1:100 o superior
Broker: Preferiblemente con spreads bajos en XAU/USD
VPS Recomendado: Para operación continua y sin interrupciones

Copyright © Worldinversor 2025 - Todos los derechos reservados


