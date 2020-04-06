Bolinger Sniper Gold

Información General

Bollinger Scalper Gold EA

Nombre: Bollinger Scalper Gold

Versión: 2.00

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Par Recomendado: XAU/USD (Oro)

Timeframe: M5 (5 minutos)

Capital Mínimo: $1,000 USD

Desarrollador: Worldinversor 2025

Descripción del Sistema

Bollinger Scalper Gold es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD) utilizando una estrategia basada en Bandas de Bollinger combinada con un sistema de Grid Trading inteligente. El EA identifica zonas de sobrecompra y sobreventa mediante las Bandas de Bollinger y coloca órdenes pendientes estratégicas para capturar movimientos de reversión del precio.

Características Principales

1. Sistema de Bandas de Bollinger

Detecta señales de compra cuando el precio toca la banda inferior y comienza a rebotar hacia arriba

Identifica señales de venta cuando el precio alcanza la banda superior y muestra signos de retroceso

Configuración personalizable: período, desviación estándar y tolerancia de señal

2. Grid Trading Inteligente

Coloca órdenes pendientes (BuyStop/SellStop) a distancias calculadas del precio actual

Sistema de grid limitado y controlado con máximo de órdenes pendientes configurables

Distancia delta ajustable entre órdenes y distancia máxima de colocación

3. Gestión Avanzada de Riesgo

Tamaño de lote fijo o cálculo dinámico basado en porcentaje de riesgo

o Stop Loss ajustable en pips para cada operación

Verificación automática de margen disponible antes de abrir posiciones

Ajuste automático de lotes según el capital disponible

4. Trailing Stop Dinámico

Protección automática de ganancias mediante trailing stop

Configuración de activación tras X pips de beneficio

Paso de trailing ajustable para seguir el movimiento del precio

5. Filtros de Trading

Filtro horario: Opera solo dentro del rango de horas configurado

Opera solo dentro del rango de horas configurado Filtro de spread: Evita operar cuando el spread supera el máximo establecido

Evita operar cuando el spread supera el máximo establecido Validación de condiciones de mercado mediante Bandas de Bollinger

Parámetros Configurables

Configuración General

MagicNumber: Identificador único para las órdenes del EA

Identificador único para las órdenes del EA Slippage: Deslizamiento máximo permitido en pips

Filtro Horario

StartHour / EndHour: Rango de horas para operar (recomendado: 1-23)

Gestión de Capital

FixedLot: Tamaño de lote fijo (0.20 por defecto)

Tamaño de lote fijo (0.20 por defecto) RiskPercent: Porcentaje de riesgo por operación si no se usa lote fijo (0.5%)

Sistema Grid

Delta: Distancia en pips entre el precio actual y la orden pendiente (3 pips)

Distancia en pips entre el precio actual y la orden pendiente (3 pips) MaxDistance: Distancia máxima permitida para colocar órdenes (15 pips)

Distancia máxima permitida para colocar órdenes (15 pips) StopLossPips: Stop Loss en pips para cada operación (20 pips)

Stop Loss en pips para cada operación (20 pips) TrailingStart: Pips de ganancia para activar trailing stop (5 pips)

Pips de ganancia para activar trailing stop (5 pips) TrailingStep: Paso del trailing stop (2 pips)

Paso del trailing stop (2 pips) MaxSpread: Spread máximo permitido en puntos (30)

Spread máximo permitido en puntos (30) MaxPendingOrders: Número máximo de órdenes pendientes por tipo (2)

Bandas de Bollinger

UseBollinger: Activar/desactivar el filtro de Bollinger

Activar/desactivar el filtro de Bollinger BB_Period: Período de las Bandas de Bollinger (20)

Período de las Bandas de Bollinger (20) BB_Deviation: Desviación estándar (2.0)

Desviación estándar (2.0) BB_Shift: Desplazamiento de las bandas (0)

Ventajas del Sistema

✅ Automatización completa - Opera 24/7 sin intervención manual

✅ Estrategia probada - Combina análisis técnico con grid trading

✅ Gestión de riesgo integrada - Protección mediante SL y trailing stop

✅ Adaptable - Múltiples parámetros configurables según el perfil de riesgo

✅ Eficiente en scalping - Diseñado para capturar movimientos rápidos en M5

✅ Protección de margen - Verifica disponibilidad antes de operar

Requisitos y Recomendaciones

Capital Mínimo: $1,000 USD

Apalancamiento Sugerido: 1:100 o superior

Broker: Preferiblemente con spreads bajos en XAU/USD

VPS Recomendado: Para operación continua y sin interrupciones

