Bolinger Sniper Gold
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Información General
Nombre: Bollinger Scalper Gold
Versión: 2.00
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
Par Recomendado: XAU/USD (Oro)
Timeframe: M5 (5 minutos)
Capital Mínimo: $1,000 USD
Desarrollador: Worldinversor 2025
Descripción del Sistema
Bollinger Scalper Gold es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD) utilizando una estrategia basada en Bandas de Bollinger combinada con un sistema de Grid Trading inteligente. El EA identifica zonas de sobrecompra y sobreventa mediante las Bandas de Bollinger y coloca órdenes pendientes estratégicas para capturar movimientos de reversión del precio.
Características Principales
1. Sistema de Bandas de Bollinger
- Detecta señales de compra cuando el precio toca la banda inferior y comienza a rebotar hacia arriba
- Identifica señales de venta cuando el precio alcanza la banda superior y muestra signos de retroceso
- Configuración personalizable: período, desviación estándar y tolerancia de señal
2. Grid Trading Inteligente
- Coloca órdenes pendientes (BuyStop/SellStop) a distancias calculadas del precio actual
- Sistema de grid limitado y controlado con máximo de órdenes pendientes configurables
- Distancia delta ajustable entre órdenes y distancia máxima de colocación
3. Gestión Avanzada de Riesgo
- Tamaño de lote fijo o cálculo dinámico basado en porcentaje de riesgo
- Stop Loss ajustable en pips para cada operación
- Verificación automática de margen disponible antes de abrir posiciones
- Ajuste automático de lotes según el capital disponible
4. Trailing Stop Dinámico
- Protección automática de ganancias mediante trailing stop
- Configuración de activación tras X pips de beneficio
- Paso de trailing ajustable para seguir el movimiento del precio
5. Filtros de Trading
- Filtro horario: Opera solo dentro del rango de horas configurado
- Filtro de spread: Evita operar cuando el spread supera el máximo establecido
- Validación de condiciones de mercado mediante Bandas de Bollinger
Parámetros Configurables
Configuración General
- MagicNumber: Identificador único para las órdenes del EA
- Slippage: Deslizamiento máximo permitido en pips
Filtro Horario
- StartHour / EndHour: Rango de horas para operar (recomendado: 1-23)
Gestión de Capital
- FixedLot: Tamaño de lote fijo (0.20 por defecto)
- RiskPercent: Porcentaje de riesgo por operación si no se usa lote fijo (0.5%)
Sistema Grid
- Delta: Distancia en pips entre el precio actual y la orden pendiente (3 pips)
- MaxDistance: Distancia máxima permitida para colocar órdenes (15 pips)
- StopLossPips: Stop Loss en pips para cada operación (20 pips)
- TrailingStart: Pips de ganancia para activar trailing stop (5 pips)
- TrailingStep: Paso del trailing stop (2 pips)
- MaxSpread: Spread máximo permitido en puntos (30)
- MaxPendingOrders: Número máximo de órdenes pendientes por tipo (2)
Bandas de Bollinger
- UseBollinger: Activar/desactivar el filtro de Bollinger
- BB_Period: Período de las Bandas de Bollinger (20)
- BB_Deviation: Desviación estándar (2.0)
- BB_Shift: Desplazamiento de las bandas (0)
Ventajas del Sistema
✅ Automatización completa - Opera 24/7 sin intervención manual
✅ Estrategia probada - Combina análisis técnico con grid trading
✅ Gestión de riesgo integrada - Protección mediante SL y trailing stop
✅ Adaptable - Múltiples parámetros configurables según el perfil de riesgo
✅ Eficiente en scalping - Diseñado para capturar movimientos rápidos en M5
✅ Protección de margen - Verifica disponibilidad antes de operar
Requisitos y Recomendaciones
Capital Mínimo: $1,000 USD
Apalancamiento Sugerido: 1:100 o superior
Broker: Preferiblemente con spreads bajos en XAU/USD
VPS Recomendado: Para operación continua y sin interrupciones
