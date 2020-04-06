Asesor Experto Profesional de Scalping para Trading de Oro

📊 Descripción General

🏆 Killer Scalper XAUUSD MT4

Killer Scalper XAUUSD es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado específicamente para scalping en oro (XAU/USD). Construido con filtros avanzados de RSI y Estocástico, este EA identifica puntos de entrada óptimos durante sesiones de alta volatilidad, maximizando el potencial de ganancias mientras mantiene protocolos estrictos de gestión de riesgo.

⚙️ Especificaciones Técnicas

Parámetro Especificación Par de Trading XAU/USD (Oro) Temporalidad M5 (5 Minutos) Capital Mínimo $1,000 USD Lotaje Recomendado 0.50 Tipo de Estrategia Grid Scalping con Filtros Inteligentes Stop Loss Dinámico (20 pips por defecto) Trailing Stop Sistema de trailing adaptativo

🎯 Características Principales

✅ Sistema de Entrada Multi-Filtro

Oscilador RSI para confirmación de momentum

Indicador Estocástico para detección de sobrecompra/sobreventa

Filtro horario para operar solo en sesiones de alta liquidez

✅ Gestión Inteligente de Órdenes

Órdenes pendientes BuyStop/SellStop automatizadas

Ajuste dinámico de distancia según requisitos del broker

Verificación automática de margen antes de colocar operaciones

✅ Control Avanzado de Riesgo

Stop loss y trailing stop configurables

Filtro de spread máximo para evitar entradas costosas

Verificación de compatibilidad con stops level del broker

✅ Gestión Profesional de Capital

Lotaje fijo o basado en riesgo porcentual

Cálculo automático de lotes según balance de cuenta

Sistema de verificación de seguridad de margen

💼 Ideal Para

✔️ Cuentas de Fondeo - Optimizado para evaluaciones de empresas de prop trading

✔️ Estrategias de Scalping - Entradas y salidas rápidas en mercados volátiles

✔️ Trading Automatizado - Operación autónoma sin intervención

✔️ Traders Conservadores - Mecanismos de seguridad integrados





📈 Sesiones de Trading

Horario Óptimo: 16:00 - 22:00 (Hora del Servidor)

Apunta a la superposición Londres/Nueva York para máxima liquidez

🔧 Requisitos de Configuración

Plataforma: MetaTrader 4

MetaTrader 4 VPS: Recomendado para operación 24/7

Recomendado para operación 24/7 Tipo de Cuenta: Standard, ECN, o Raw Spread

Standard, ECN, o Raw Spread Apalancamiento: Mínimo 1:100 (recomendado 1:500)

Mínimo 1:100 (recomendado 1:500) Spread: Máximo 3.0 pips para rendimiento óptimo

💰 Ejemplo de Gestión de Capital

Balance de Cuenta Lotaje Recomendado Nivel de Riesgo $1,000 0.50 Moderado $2,000 1.00 Moderado $5,000 2.50 Conservador $10,000 5.00 Conservador

🛠️ Soporte y Actualizaciones

Actualizaciones regulares para compatibilidad con brokers

Optimización para condiciones cambiantes del mercado

Soporte técnico disponible

Compatible con todos los principales brokers de MT4

Opera de manera más inteligente, no más difícil. Deja que Killer Scalper XAUUSD maneje la precisión mientras tú te enfocas en hacer crecer tu capital. ⚡