Killer Scalper Xauusd
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 1.40
- Activaciones: 10
Asesor Experto Profesional de Scalping para Trading de Oro
📊 Descripción General
Killer Scalper XAUUSD es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado específicamente para scalping en oro (XAU/USD). Construido con filtros avanzados de RSI y Estocástico, este EA identifica puntos de entrada óptimos durante sesiones de alta volatilidad, maximizando el potencial de ganancias mientras mantiene protocolos estrictos de gestión de riesgo.
⚙️ Especificaciones Técnicas
|Parámetro
|Especificación
|Par de Trading
|XAU/USD (Oro)
|Temporalidad
|M5 (5 Minutos)
|Capital Mínimo
|$1,000 USD
|Lotaje Recomendado
|0.50
|Tipo de Estrategia
|Grid Scalping con Filtros Inteligentes
|Stop Loss
|Dinámico (20 pips por defecto)
|Trailing Stop
|Sistema de trailing adaptativo
🎯 Características Principales
✅ Sistema de Entrada Multi-Filtro
- Oscilador RSI para confirmación de momentum
- Indicador Estocástico para detección de sobrecompra/sobreventa
- Filtro horario para operar solo en sesiones de alta liquidez
✅ Gestión Inteligente de Órdenes
- Órdenes pendientes BuyStop/SellStop automatizadas
- Ajuste dinámico de distancia según requisitos del broker
- Verificación automática de margen antes de colocar operaciones
✅ Control Avanzado de Riesgo
- Stop loss y trailing stop configurables
- Filtro de spread máximo para evitar entradas costosas
- Verificación de compatibilidad con stops level del broker
✅ Gestión Profesional de Capital
- Lotaje fijo o basado en riesgo porcentual
- Cálculo automático de lotes según balance de cuenta
- Sistema de verificación de seguridad de margen
💼 Ideal Para
✔️ Cuentas de Fondeo - Optimizado para evaluaciones de empresas de prop trading
✔️ Estrategias de Scalping - Entradas y salidas rápidas en mercados volátiles
✔️ Trading Automatizado - Operación autónoma sin intervención
✔️ Traders Conservadores - Mecanismos de seguridad integrados
📈 Sesiones de Trading
Horario Óptimo: 16:00 - 22:00 (Hora del Servidor)
Apunta a la superposición Londres/Nueva York para máxima liquidez
🔧 Requisitos de Configuración
- Plataforma: MetaTrader 4
- VPS: Recomendado para operación 24/7
- Tipo de Cuenta: Standard, ECN, o Raw Spread
- Apalancamiento: Mínimo 1:100 (recomendado 1:500)
- Spread: Máximo 3.0 pips para rendimiento óptimo
💰 Ejemplo de Gestión de Capital
|Balance de Cuenta
|Lotaje Recomendado
|Nivel de Riesgo
|$1,000
|0.50
|Moderado
|$2,000
|1.00
|Moderado
|$5,000
|2.50
|Conservador
|$10,000
|5.00
|Conservador
🛠️ Soporte y Actualizaciones
- Actualizaciones regulares para compatibilidad con brokers
- Optimización para condiciones cambiantes del mercado
- Soporte técnico disponible
- Compatible con todos los principales brokers de MT4
Opera de manera más inteligente, no más difícil. Deja que Killer Scalper XAUUSD maneje la precisión mientras tú te enfocas en hacer crecer tu capital. ⚡