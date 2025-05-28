BeiDou Trend MT5

5

Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad.

He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Trend EA es mejorado basado en Rising Sun Gold EA. 30M tiene 4 modelos. Al mismo tiempo, 30M Modelo se puede utilizar en 60M gráfico, y usted puede conseguir otros 4 modelos. 60M tiene 3 modelos, que también se puede ampliar a H4, pero no creo que sea necesario. Por lo tanto, tiene al menos 7 modelos, y se puede ampliar a 11 modelos y más. Pero yo suelo usar sólo los 7 modelos por defecto.

Señal en vivo.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de la configuración de EA, usted puede discutir aquí:Haga clic aquí Únete al grupo de discusión pública.


Características de Beidou Trend EA:

  1. Todos los parámetros se han establecido, y es fácil de usar. Los usuarios sólo tienen que ajustar el lote y seleccionar el modelo.
  2. Muestra los resultados de la operación con honestidad. No crecerá en línea recta, sino que lo hará de forma tortuosa pero continua.
  3. Programación orientada a objetos, rápida velocidad de ejecución del programa.
  4. Una orden cada vez, sin cuadrícula, sin Martingala
  5. Uso de Stop Fijo y Trailing Stop
  6. Disponible en una gran variedad de combinaciones.


aplicación

  • Ciclo: 30M, H1
  • Instrumentos: XAUUSD, Oro, GOLD
  • Depósito mínimo: $100, riesgo alto. Riesgo medio recomendado para cada modelo es de $100, 0.01 lote. Advertencia de riesgo: No operar con posiciones pesadas.
  • Cuenta: ECN /RaW/STP
  • Se recomienda VPS



Comentarios 1
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.06.11 12:49 
 

I like this advisor, very clear algorithm of work

