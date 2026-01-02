Expert Advisor Profesional para Trading de Oro

📊 DESCRIPCIÓN GENERAL

Machine Scalper XAUUSD

Machine Scalper XAUUSD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar en el mercado de oro (XAU/USD) mediante estrategias de scalping de alta precisión. Desarrollado con tecnología de Machine Learning adaptativo, este EA combina indicadores técnicos probados con inteligencia artificial para maximizar las oportunidades de trading en el volátil mercado del oro.

🎯 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de Trading Inteligente

Machine Learning Adaptativo : El EA aprende de cada operación, ajustando automáticamente los pesos de las señales según su rendimiento histórico

: El EA aprende de cada operación, ajustando automáticamente los pesos de las señales según su rendimiento histórico Doble Confirmación de Señales : Combina Estocástico y Bandas de Bollinger para señales de alta confiabilidad

: Combina Estocástico y Bandas de Bollinger para señales de alta confiabilidad Detección de Régimen de Mercado: Identifica automáticamente condiciones de rango, tendencia o volatilidad

Gestión Profesional del Riesgo

Stop Loss Configurable : Protección garantizada en cada operación

: Protección garantizada en cada operación Trailing Stop Inteligente : Asegura ganancias de manera dinámica

: Asegura ganancias de manera dinámica Breakeven Automático : Mueve el SL a punto de equilibrio cuando se alcanza un objetivo de pips

: Mueve el SL a punto de equilibrio cuando se alcanza un objetivo de pips Control de Margen: Monitoreo continuo para evitar margin calls

Optimización para XAU/USD

Filtro de Spread : Solo opera cuando el spread es favorable

: Solo opera cuando el spread es favorable Filtro Horario : Permite operar en las sesiones más líquidas

: Permite operar en las sesiones más líquidas Gestión de Órdenes Pendientes : Sistema grid adaptativo con límites configurables

: Sistema grid adaptativo con límites configurables Protección contra Sobretrading: Controles estrictos de número de posiciones

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Especificación Par de Divisas XAU/USD (Oro) Timeframe Recomendado M5 (5 minutos) Capital Mínimo $1,000 USD Lotaje Recomendado 0.20 lotes Plataforma MetaTrader 4 (MT4) Tipo de Cuenta Compatible con cuentas Standard, ECN y Fondeo Apalancamiento Sugerido 1:100 o superior

💼 COMPATIBLE CON CUENTAS DE FONDEO

Este EA ha sido diseñado teniendo en cuenta los requisitos estrictos de las empresas de fondeo (Prop Firms):

✅ Respeta límites de drawdown ✅ Control estricto de riesgo por operación ✅ Sin estrategias martingala ✅ Gestión profesional del capital ✅ Stop Loss en todas las operaciones ✅ Límites configurables de órdenes diarias

🔧 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Para Capital de $1,000 USD:

- Lotaje: 0.20 - Risk Percent: 1.0% - Stop Loss: 25 pips - Max Positions: 6 - Max Pending Orders: 3 - Trailing Start: 10 pips - Breakeven: 12 pips

Para Cuentas de Fondeo ($10,000+):

- Lotaje: 0.50 - 1.00 (según reglas) - Risk Percent: 0.5% - 1.0% - Max Daily Loss: Configurar según límites - Conservative Mode: Activado

📈 VENTAJAS COMPETITIVAS

Machine Learning Real: No es solo un nombre - el EA genuinamente aprende y se adapta Estadísticas en Tiempo Real: Panel visual que muestra win rate y precisión de señales Múltiples Estrategias: Estocástico, Bollinger Bands, y señales combinadas

⚠️ CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Broker de Calidad : Utilice un broker con spreads competitivos en XAU/USD (máx. 35 pips)

: Utilice un broker con spreads competitivos en XAU/USD (máx. 35 pips) VPS Recomendado : Para operativa 24/7 sin interrupciones

: Para operativa 24/7 sin interrupciones Gestión Emocional : Respete los parámetros configurados, no interfiera manualmente

: Respete los parámetros configurados, no interfiera manualmente Diversificación: No arriesgue más del 1-2% del capital por operación

🏆 IDEAL PARA:

✔️ Traders que buscan automatizar su operativa en oro ✔️ Participantes de cuentas de fondeo (FTMO, etc.) ✔️ Inversionistas que prefieren estrategias de bajo riesgo ✔️ Traders con experiencia en scalping que desean eficiencia 24/7

⚡ COMIENCE HOY MISMO

Machine Scalper XAUUSD le permite operar el mercado del oro con la precisión de un algoritmo y la adaptabilidad del machine learning, todo mientras mantiene un estricto control del riesgo.

Nota Legal: Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading de divisas y metales preciosos conlleva riesgos significativos. Opere solo con capital que pueda permitirse perder.

Desarrollado por Worldinversor | Copyright 2026