Level Slow Xauusd

Descripción General

LEVEL SLOW XAU/USD

LEVEL SLOW XAU/USD es un Expert Advisor diseñado con un enfoque conservador y controlado para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa controles de frecuencia avanzados que limitan la apertura de operaciones, haciéndolo ideal para cuentas de Prop Firms y traders que buscan un crecimiento sostenido y controlado del capital.

Características Principales

Estrategia de Trading Controlada

Sistema de Frecuencia Inteligente : Control por número de velas y tiempo entre operaciones

: Control por número de velas y tiempo entre operaciones Gestión de Órdenes Pendientes : BuyStop y SellStop con distancias calculadas dinámicamente

: BuyStop y SellStop con distancias calculadas dinámicamente Trailing Stop Adaptativo : Ajuste progresivo del stop loss según el beneficio

: Ajuste progresivo del stop loss según el beneficio Parámetros Dinámicos : Todos los niveles se recalculan en tiempo real basándose en el spread promedio

: Todos los niveles se recalculan en tiempo real basándose en el spread promedio Operativa Conservadora: Menor frecuencia de trades para mayor estabilidad

Sistema de Control de Frecuencia (NOVEDAD)

Control por Velas

Configuración de mínimo de velas entre operaciones (por defecto: 5 velas)

Evita sobre-operación en periodos de alta volatilidad

Permite trading más espaciado y selectivo

Control por Tiempo

Configuración de mínimo de minutos entre operaciones (por defecto: 15 minutos)

Ideal para evitar operaciones consecutivas en condiciones adversas

Garantiza análisis del mercado entre cada entrada

Gestión de Riesgo

Capital Mínimo Requerido : $1,000 USD

: $1,000 USD Lotaje Recomendado : 0.50 lotes (ajustable según balance)

: 0.50 lotes (ajustable según balance) Money Management Flexible : Lotaje fijo o gestión por riesgo porcentual

: Lotaje fijo o gestión por riesgo porcentual Control de Spread : Limita operaciones cuando el spread excede niveles configurables

: Limita operaciones cuando el spread excede niveles configurables Stop Loss Obligatorio: Protección automática en todas las posiciones

Ideal para Prop Firms

✓ Drawdown Controlado: Operativa espaciada reduce exposición ✓ Reglas de Trading: Compatible con reglas de daily loss y max drawdown ✓ Consistencia: Trading sistemático sin emociones ✓ Escalabilidad: Ajustable a diferentes tamaños de cuenta ✓ Sin Martingala: No aumenta lotes progresivamente ✓ Historial Limpio: Operaciones bien espaciadas y documentadas

Parámetros Técnicos Clave

GENERAL SETTINGS

Slippage: 1 punto

TIME SETTINGS

Start Hour: 1 (inicio de trading)

End Hour: 23 (fin de trading)

Order Modifications: 60 segundos

FREQUENCY CONTROL (Exclusivo de SLOW)

Use Bar Control : Activado por defecto

: Activado por defecto Min Bars Before New Order : 5 velas mínimas entre operaciones

: 5 velas mínimas entre operaciones Use Time Control : Desactivado por defecto

: Desactivado por defecto Min Minutes Before New Order: 15 minutos entre operaciones

MONEY MANAGEMENT

Fixed Lot: 0.50 (recomendado, modificable)

Risk Percent: 0% (usar lotaje fijo o activar MM)

TRADE SETTINGS

Delta: 0.5 (distancia entre órdenes)

Max Distance: 7.0 (rango de inhibición)

Stop Loss: 10 puntos

Max Trailing: 4.0 (trailing stop máximo)

Ventajas Competitivas

✓ Operativa SLOW: Mayor control y menor frecuencia de trades ✓ Protección Anti-Overtrading: Sistema dual de control (velas + tiempo) ✓ Especialización XAU/USD: Optimizado exclusivamente para oro ✓ Prop Firm Friendly: Cumple con requisitos de evaluación ✓ Adaptabilidad al Mercado: Parámetros dinámicos según spread ✓ Trailing Dinámico: Maximiza ganancias protegiendo beneficios ✓ Sin Martingala: Gestión de riesgo profesional

Requisitos del Sistema

Plataforma : MetaTrader 4

: MetaTrader 4 Par de Divisas : XAU/USD exclusivamente

: XAU/USD exclusivamente Temporalidad : H1 (1 hora)

: H1 (1 hora) Capital Mínimo : $1,000 USD

: $1,000 USD Apalancamiento Recomendado : 1:100 o superior

: 1:100 o superior Brokers Recomendados : RoboForex (spreads competitivos, ejecución ECN) IC Markets (Raw Spread, ideal para scalping controlado)

: Tipo de Cuenta : ECN o con spreads bajos

: ECN o con spreads bajos VPS: Recomendado para operación 24/7

Configuración Recomendada

Para Cuentas de $1,000 - $5,000

FixedLot = 0.50

MinBarsBeforeNewOrder = 5 UseBarControl = true UseTimeControl = false

Para Cuentas de $5,000 - $10,000

FixedLot = 1.00

MinBarsBeforeNewOrder = 5 UseBarControl = true UseTimeControl = false

Para Prop Firms (Evaluación)

FixedLot = 0.50 (o según reglas de la prop)

MinBarsBeforeNewOrder = 7 (más conservador) UseBarControl = true UseTimeControl = true MinMinutesBeforeNewOrder = 30

Funcionamiento del Sistema SLOW

El EA opera mediante un sistema de órdenes pendientes controladas por frecuencia. A diferencia de sistemas agresivos, LEVEL SLOW espera un mínimo de velas (configurable) antes de colocar nuevas órdenes, lo que reduce significativamente el número de operaciones y el drawdown asociado.

Cuando el precio activa una orden pendiente, el sistema implementa un trailing stop dinámico que se ajusta según el beneficio acumulado. El control de frecuencia asegura que solo se operen los momentos más favorables del mercado, evitando la sobre-exposición.







