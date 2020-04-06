Level Slow Xauusd
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Descripción General
LEVEL SLOW XAU/USD es un Expert Advisor diseñado con un enfoque conservador y controlado para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa controles de frecuencia avanzados que limitan la apertura de operaciones, haciéndolo ideal para cuentas de Prop Firms y traders que buscan un crecimiento sostenido y controlado del capital.
Características Principales
Estrategia de Trading Controlada
- Sistema de Frecuencia Inteligente: Control por número de velas y tiempo entre operaciones
- Gestión de Órdenes Pendientes: BuyStop y SellStop con distancias calculadas dinámicamente
- Trailing Stop Adaptativo: Ajuste progresivo del stop loss según el beneficio
- Parámetros Dinámicos: Todos los niveles se recalculan en tiempo real basándose en el spread promedio
- Operativa Conservadora: Menor frecuencia de trades para mayor estabilidad
Sistema de Control de Frecuencia (NOVEDAD)
Control por Velas
- Configuración de mínimo de velas entre operaciones (por defecto: 5 velas)
- Evita sobre-operación en periodos de alta volatilidad
- Permite trading más espaciado y selectivo
Control por Tiempo
- Configuración de mínimo de minutos entre operaciones (por defecto: 15 minutos)
- Ideal para evitar operaciones consecutivas en condiciones adversas
- Garantiza análisis del mercado entre cada entrada
Gestión de Riesgo
- Capital Mínimo Requerido: $1,000 USD
- Lotaje Recomendado: 0.50 lotes (ajustable según balance)
- Money Management Flexible: Lotaje fijo o gestión por riesgo porcentual
- Control de Spread: Limita operaciones cuando el spread excede niveles configurables
- Stop Loss Obligatorio: Protección automática en todas las posiciones
Ideal para Prop Firms
✓ Drawdown Controlado: Operativa espaciada reduce exposición ✓ Reglas de Trading: Compatible con reglas de daily loss y max drawdown ✓ Consistencia: Trading sistemático sin emociones ✓ Escalabilidad: Ajustable a diferentes tamaños de cuenta ✓ Sin Martingala: No aumenta lotes progresivamente ✓ Historial Limpio: Operaciones bien espaciadas y documentadas
Parámetros Técnicos Clave
GENERAL SETTINGS
- Slippage: 1 punto
TIME SETTINGS
- Start Hour: 1 (inicio de trading)
- End Hour: 23 (fin de trading)
- Order Modifications: 60 segundos
FREQUENCY CONTROL (Exclusivo de SLOW)
- Use Bar Control: Activado por defecto
- Min Bars Before New Order: 5 velas mínimas entre operaciones
- Use Time Control: Desactivado por defecto
- Min Minutes Before New Order: 15 minutos entre operaciones
MONEY MANAGEMENT
- Fixed Lot: 0.50 (recomendado, modificable)
- Risk Percent: 0% (usar lotaje fijo o activar MM)
TRADE SETTINGS
- Delta: 0.5 (distancia entre órdenes)
- Max Distance: 7.0 (rango de inhibición)
- Stop Loss: 10 puntos
- Max Trailing: 4.0 (trailing stop máximo)
Ventajas Competitivas
✓ Operativa SLOW: Mayor control y menor frecuencia de trades ✓ Protección Anti-Overtrading: Sistema dual de control (velas + tiempo) ✓ Especialización XAU/USD: Optimizado exclusivamente para oro ✓ Prop Firm Friendly: Cumple con requisitos de evaluación ✓ Adaptabilidad al Mercado: Parámetros dinámicos según spread ✓ Trailing Dinámico: Maximiza ganancias protegiendo beneficios ✓ Sin Martingala: Gestión de riesgo profesional
Requisitos del Sistema
- Plataforma: MetaTrader 4
- Par de Divisas: XAU/USD exclusivamente
- Temporalidad: H1 (1 hora)
- Capital Mínimo: $1,000 USD
- Apalancamiento Recomendado: 1:100 o superior
- Brokers Recomendados:
- RoboForex (spreads competitivos, ejecución ECN)
- IC Markets (Raw Spread, ideal para scalping controlado)
- Tipo de Cuenta: ECN o con spreads bajos
- VPS: Recomendado para operación 24/7
Configuración Recomendada
Para Cuentas de $1,000 - $5,000
FixedLot = 0.50
MinBarsBeforeNewOrder = 5 UseBarControl = true UseTimeControl = false
Para Cuentas de $5,000 - $10,000
FixedLot = 1.00
MinBarsBeforeNewOrder = 5 UseBarControl = true UseTimeControl = false
Para Prop Firms (Evaluación)
FixedLot = 0.50 (o según reglas de la prop)
MinBarsBeforeNewOrder = 7 (más conservador) UseBarControl = true UseTimeControl = true MinMinutesBeforeNewOrder = 30
Funcionamiento del Sistema SLOW
El EA opera mediante un sistema de órdenes pendientes controladas por frecuencia. A diferencia de sistemas agresivos, LEVEL SLOW espera un mínimo de velas (configurable) antes de colocar nuevas órdenes, lo que reduce significativamente el número de operaciones y el drawdown asociado.
Cuando el precio activa una orden pendiente, el sistema implementa un trailing stop dinámico que se ajusta según el beneficio acumulado. El control de frecuencia asegura que solo se operen los momentos más favorables del mercado, evitando la sobre-exposición.