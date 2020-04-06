Psar MAC PRO
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 4.0
- Activaciones: 5
Expert Advisor Profesional para Trading de Oro
📊 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Par de divisas: XAU/USD (Gold)
Timeframe: M15 (15 minutos)
Capital mínimo: $1,000 USD
Lotaje recomendado: 0.20 - 0.50 lotes
🎯 DESCRIPCIÓN
PSAR MAC PRO es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD). Combina la precisión del Parabolic SAR para identificar cambios de tendencia con la potencia del MACD y su avanzado sistema de detección de divergencias, creando señales de alta probabilidad.
El sistema implementa una estrategia de órdenes pendientes (BUY STOP / SELL STOP) con gestión de riesgo integrada, trailing stop automático y control de spread, optimizado para capturar movimientos precisos en el timeframe de 15 minutos.
⚙️ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
✅ Análisis técnico dual: Parabolic SAR + MACD
✅ Detección automática de divergencias alcistas y bajistas
✅ Sistema de órdenes pendientes tipo Grid
✅ Trailing Stop dinámico para maximizar ganancias
✅ Control de spread y filtro horario configurable
✅ Money Management ajustable (lote fijo o por riesgo)
✅ Interfaz visual con indicadores en tiempo real
💼 GESTIÓN DE RIESGO
- Stop Loss configurable (default: 20 pips)
- Máximo de órdenes pendientes controladas
- Verificación automática de margen disponible
- Trailing stop adaptativo (activa a partir de 5 pips de ganancia)
🔧 REQUISITOS
- Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
- Broker con spreads competitivos en XAU/USD
- Ejecución ECN o Market Execution recomendada
- VPS recomendado para operación 24/7
