Psar MAC PRO

PSAR MAC PRO

Expert Advisor Profesional para Trading de Oro

📊 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Par de divisas: XAU/USD (Gold)
Timeframe: M15 (15 minutos)
Capital mínimo: $1,000 USD
Lotaje recomendado: 0.20 - 0.50 lotes

🎯 DESCRIPCIÓN

PSAR MAC PRO es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD). Combina la precisión del Parabolic SAR para identificar cambios de tendencia con la potencia del MACD y su avanzado sistema de detección de divergencias, creando señales de alta probabilidad.

El sistema implementa una estrategia de órdenes pendientes (BUY STOP / SELL STOP) con gestión de riesgo integrada, trailing stop automático y control de spread, optimizado para capturar movimientos precisos en el timeframe de 15 minutos.

⚙️ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ Análisis técnico dual: Parabolic SAR + MACD
✅ Detección automática de divergencias alcistas y bajistas
✅ Sistema de órdenes pendientes tipo Grid
✅ Trailing Stop dinámico para maximizar ganancias
✅ Control de spread y filtro horario configurable
✅ Money Management ajustable (lote fijo o por riesgo)
✅ Interfaz visual con indicadores en tiempo real

💼 GESTIÓN DE RIESGO

  • Stop Loss configurable (default: 20 pips)
  • Máximo de órdenes pendientes controladas
  • Verificación automática de margen disponible
  • Trailing stop adaptativo (activa a partir de 5 pips de ganancia)

🔧 REQUISITOS

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
  • Broker con spreads competitivos en XAU/USD
  • Ejecución ECN o Market Execution recomendada
  • VPS recomendado para operación 24/7


Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
