Expert Advisor Profesional para Trading de Oro

📊 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PSAR MAC PRO

Par de divisas: XAU/USD (Gold)

Timeframe: M15 (15 minutos)

Capital mínimo: $1,000 USD

Lotaje recomendado: 0.20 - 0.50 lotes

🎯 DESCRIPCIÓN

PSAR MAC PRO es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD). Combina la precisión del Parabolic SAR para identificar cambios de tendencia con la potencia del MACD y su avanzado sistema de detección de divergencias, creando señales de alta probabilidad.

El sistema implementa una estrategia de órdenes pendientes (BUY STOP / SELL STOP) con gestión de riesgo integrada, trailing stop automático y control de spread, optimizado para capturar movimientos precisos en el timeframe de 15 minutos.

⚙️ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ Análisis técnico dual: Parabolic SAR + MACD

✅ Detección automática de divergencias alcistas y bajistas

✅ Sistema de órdenes pendientes tipo Grid

✅ Trailing Stop dinámico para maximizar ganancias

✅ Control de spread y filtro horario configurable

✅ Money Management ajustable (lote fijo o por riesgo)

✅ Interfaz visual con indicadores en tiempo real

💼 GESTIÓN DE RIESGO

Stop Loss configurable (default: 20 pips)

Máximo de órdenes pendientes controladas

Verificación automática de margen disponible

Trailing stop adaptativo (activa a partir de 5 pips de ganancia)

🔧 REQUISITOS

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Broker con spreads competitivos en XAU/USD

Ejecución ECN o Market Execution recomendada

VPS recomendado para operación 24/7



