Neural FX - MACD-Divergenz

Beschreibung

Neural FX ist ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit XAU/USD auf dem Zeitrahmen M5, der eine fortschrittliche Strategie zur Erkennung von MACD-Divergenzen in Verbindung mit einem intelligenten Risikomanagement verwendet.





Spezifikationen

Währungspaar: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M5

Mindestkapital: $500 USD

Anfangs-Lotgröße: 0,10 - 0,20 Lots

Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

Strategie

Der EA identifiziert klassische und versteckte Divergenzen zwischen dem Preis und dem MACD-Indikator und generiert Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit. Er arbeitet mit einem System von schwebenden Aufträgen (BuyStop/SellStop), die strategisch mit Hilfe eines intelligenten Rasters platziert werden.





Hauptmerkmale

✓ Adaptives Losgrößen-System: Erhöht automatisch das Handelsvolumen, wenn der Saldo wächst

✓ Dynamischer Trailing Stop: Schützt Gewinne durch Anpassung des Stop-Loss in Echtzeit

✓ Zeitfilter: Handelt während der liquidesten Sitzungen (16:00 - 22:00 Uhr)

✓ Spread-Kontrolle: Automatischer Schutz vor hohen Spreads (max. 30 Pips)

✓ Risikomanagement: Fester Stop Loss von 20 Pips pro Trade, 0,5% Risiko pro Trade





Wichtige Parameter

MACD: 12/26/9

Delta-Gitter: 3 Pips

Stop Loss: 20 Pips

Nachlauf: Ausgelöst bei 5 Pips, in 2-Pip-Schritten

Maximale Anzahl von schwebenden Aufträgen: 2 pro Richtung

Skalierung der Losgröße

Lotgröße Balance

$500-$999 0.10

$1,000-$1,999

0.20

$2,000-$4,999

0.40

$5,000+

0.50-$1.00

Anforderungen

Broker mit ECN- oder RAW-Ausführung bevorzugt

Wettbewerbsfähige Spreads für XAU/USD (< 20 Pips ideal)

VPS empfohlen für 24/7 Handel