Neural FX MACD
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
Neural FX - MACD-Divergenz
Beschreibung
Neural FX ist ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit XAU/USD auf dem Zeitrahmen M5, der eine fortschrittliche Strategie zur Erkennung von MACD-Divergenzen in Verbindung mit einem intelligenten Risikomanagement verwendet.
Spezifikationen
Währungspaar: XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen: M5
Mindestkapital: $500 USD
Anfangs-Lotgröße: 0,10 - 0,20 Lots
Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher
Strategie
Der EA identifiziert klassische und versteckte Divergenzen zwischen dem Preis und dem MACD-Indikator und generiert Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit. Er arbeitet mit einem System von schwebenden Aufträgen (BuyStop/SellStop), die strategisch mit Hilfe eines intelligenten Rasters platziert werden.
Hauptmerkmale
✓ Adaptives Losgrößen-System: Erhöht automatisch das Handelsvolumen, wenn der Saldo wächst
✓ Dynamischer Trailing Stop: Schützt Gewinne durch Anpassung des Stop-Loss in Echtzeit
✓ Zeitfilter: Handelt während der liquidesten Sitzungen (16:00 - 22:00 Uhr)
✓ Spread-Kontrolle: Automatischer Schutz vor hohen Spreads (max. 30 Pips)
✓ Risikomanagement: Fester Stop Loss von 20 Pips pro Trade, 0,5% Risiko pro Trade
Wichtige Parameter
MACD: 12/26/9
Delta-Gitter: 3 Pips
Stop Loss: 20 Pips
Nachlauf: Ausgelöst bei 5 Pips, in 2-Pip-Schritten
Maximale Anzahl von schwebenden Aufträgen: 2 pro Richtung
Skalierung der Losgröße
Lotgröße Balance
$500-$999 0.10
$1,000-$1,999
0.20
$2,000-$4,999
0.40
$5,000+
0.50-$1.00
Anforderungen
Broker mit ECN- oder RAW-Ausführung bevorzugt
Wettbewerbsfähige Spreads für XAU/USD (< 20 Pips ideal)
VPS empfohlen für 24/7 Handel
Keine Scalping-Einschränkungen