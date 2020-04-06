FVG Auto Master

El FVG Auto Master es un sistema de trading automatizado sofisticado basado en la reconocida metodología Inner Circle Trader (ICT). Este Asesor Experto identifica y opera automáticamente los Fair Value Gaps (FVG) - desequilibrios de precios institucionales que crean oportunidades de trading de alta probabilidad cuando el precio regresa para llenar estos gaps.

Características Principales

🎯 Detección Avanzada de Fair Value Gap

  • Identifica automáticamente Fair Value Gaps alcistas y bajistas en múltiples marcos temporales
  • Algoritmos precisos de medición y validación de gaps
  • Monitoreo de gaps en tiempo real y ejecución de operaciones

📊 Gestión Integral de Riesgos

  • Buffer de Stop Loss Personalizable: Distancia de stop loss ajustable con optimización específica por símbolo
  • Sistema Avanzado de Trailing Stop: Protege las ganancias con distancia de trailing y tamaño de paso configurables
  • Protección de Punto de Equilibrio: Mueve automáticamente el stop loss al punto de equilibrio cuando se alcanza el umbral de beneficio especificado
  • Dimensionamiento de Posición: Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta y parámetros de riesgo

📅 Control de Días de Trading

  • Gestión Flexible de Horarios: Activar/desactivar trading para cada día de la semana
  • Controles individuales de lunes a domingo
  • Previene operaciones no deseadas durante períodos de bajo volumen o alto riesgo

🔧 Optimización Específica por Símbolo

  • Compatibilidad Multi-Activo: Optimizado para Forex, Índices (NAS100, SPX500) y Materias Primas (XAUUSD)
  • Ajuste Automático del Valor del Punto: Escalado inteligente basado en las características del instrumento
  • Consideraciones de Spread y Volatilidad: Se adapta a diferentes condiciones de mercado

📈 Gestión Profesional de Operaciones

  • Lógica de Entrada Inteligente: Espera confirmación óptima de la acción del precio
  • Múltiples Estrategias de Salida: Combina objetivos fijos con trailing stops
  • Monitoreo de Posiciones en Tiempo Real: Gestión y ajuste continuo de operaciones

🛠 Interfaz Amigable para el Usuario

  • Parámetros de Entrada Intuitivos: Configuraciones fáciles de ajustar para todos los niveles de habilidad
  • Registro Completo: Información detallada de operaciones y actualizaciones del estado del sistema
  • Integración Visual con Gráficos: Visualización clara de gaps identificados y niveles de trading

Parámetros de Entrada

Gestión de Riesgos

  • Tamaño del Lote: Tamaño de posición fijo o cálculo automático
  • Buffer de Stop Loss: Distancia personalizable del stop loss (puntos)
  • Take Profit: Nivel objetivo de beneficio
  • Distancia de Trailing: Distancia para activación del trailing stop
  • Paso de Trailing: Movimiento mínimo del precio para ajuste del stop
  • Activador de Punto de Equilibrio: Umbral de beneficio para protección de punto de equilibrio

Horario de Trading

  • Trading Lunes: Habilitar/deshabilitar operaciones los lunes
  • Trading Martes: Habilitar/deshabilitar operaciones los martes
  • Trading Miércoles: Habilitar/deshabilitar operaciones los miércoles
  • Trading Jueves: Habilitar/deshabilitar operaciones los jueves
  • Trading Viernes: Habilitar/deshabilitar operaciones los viernes
  • Trading Sábado: Habilitar/deshabilitar operaciones los sábados
  • Trading Domingo: Habilitar/deshabilitar operaciones los domingos

Configuraciones de Fair Value Gap

  • Validación de Gap: Requisitos de tamaño mínimo del gap
  • Selección de Marco Temporal: Marco temporal principal para análisis
  • Confirmación de Entrada: Filtros adicionales para validación de operaciones

Instrumentos Soportados

  • Pares de Divisas: Todos los pares principales, menores y exóticos
  • Índices: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 y más
  • Materias Primas: XAUUSD, XAGUSD, Petróleo y otros metales preciosos
  • Criptomonedas: Bitcoin, Ethereum (dependiente del broker)

Características de Rendimiento

  • Ejecución de Baja Latencia: Optimizado para entrada/salida rápida del mercado
  • Eficiente en Memoria: Uso mínimo de recursos para operación estable
  • Compatible con Backtesting: Capacidades completas de pruebas históricas
  • Amigable con VPS: Diseñado para trading automatizado 24/7

Instalación y Configuración

  1. Descargue e instale el EA en su plataforma MT5
  2. Configure los parámetros de riesgo según el tamaño de su cuenta
  3. Establezca los días de trading preferidos basados en su estrategia
  4. Ajuste las configuraciones específicas por símbolo para rendimiento óptimo
  5. Habilite AutoTrading y monitoree las operaciones iniciales

Descargo de Responsabilidad de Riesgos

El trading implica un riesgo sustancial de pérdidas. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre pruebe en cuentas demo antes del trading en vivo. Use gestión de riesgos apropiada y nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder.

Versión: 2.0
Compatibilidad: MetaTrader 5
Licencia: Licencia de Cuenta Única
Soporte: Documentación completa y guía de configuración incluidas

Transforme su trading con análisis de Fair Value Gap de nivel institucional. Únase a miles de traders que usan la metodología ICT para oportunidades de mercado consistentes.


