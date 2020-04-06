Phoenix FX XAU

Phoenix FX Moving Averages EA

Expert Advisor para XAU/USD - Optimizado para Prop Firms

Versión: 1.10 | Timeframe: M5 | Capital Mínimo: $1,000 USD

Descripción General

Phoenix FX es un Expert Advisor algorítmico diseñado específicamente para operar oro (XAU/USD) en timeframe de 5 minutos. Combina un sistema de cruces de medias móviles con gestión de riesgo avanzada, ideal para traders que operan con prop firms y buscan consistencia en sus resultados.

Características Principales

Sistema de Trading:

  • Estrategia basada en cruces de EMA (10/30 períodos configurables)
  • Grid inteligente con distanciamiento dinámico entre órdenes
  • Filtro de señales para evitar sobreoperar el mercado

Gestión de Riesgo:

  • Stop Loss configurable (20 pips por defecto)
  • Breakeven automático a los 15 pips de ganancia
  • Trailing Stop progresivo (inicio: 10 pips, step: 5 pips)
  • Límite de spread máximo para evitar ejecuciones en condiciones adversas
  • Control de margen antes de cada operación

Money Management:

  • Lote fijo o basado en porcentaje de riesgo (0.5% recomendado)
  • Cálculo automático de tamaño de posición según balance
  • Apto para cuentas desde $1,000 USD

Filtros de Protección:

  • Horario de trading configurable (evita noticias de alto impacto)
  • Espaciado mínimo entre señales (3 barras por defecto)
  • Límite de órdenes pendientes (5 máximo)
  • Verificación de spread antes de cada entrada

Ventajas para Prop Firms

Drawdown Controlado: Sistema de breakeven y trailing stop minimizan pérdidas
Consistencia: Reglas claras sin decisiones emocionales
Escalabilidad: Funciona desde cuentas pequeñas hasta grandes capitales
Transparencia: Todas las operaciones identificadas con Magic Number único
Backtesting: Resultados verificables en Strategy Tester de MT4

Configuración Recomendada

  • Par: XAU/USD (Oro)
  • Timeframe: M5
  • Lote: 0.20 o Risk% 0.5
  • Capital: Mínimo $1,000 USD
  • Broker: Low spread (<3.0 pips promedio)
  • Horario: 01:00 - 23:00 (evitar rollover)

Parámetros Clave

Parámetro Valor Descripción
FixedLot 0.20 Tamaño de lote fijo
RiskPercent 0.5 Riesgo por operación
StopLoss 20 pips Pérdida máxima por trade
BreakevenPips 15 pips Activación de breakeven
MaxTotalPositions 8 Límite de trades abiertos
MaxSpread 30 Spread máximo permitido

Nota: Este EA está diseñado para traders disciplinados que respetan las reglas de sus prop firms.

Soporte: Worldinversor 2026 


