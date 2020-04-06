Phoenix FX XAU
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 1.20
- Activaciones: 5
Expert Advisor para XAU/USD - Optimizado para Prop Firms
Versión: 1.10 | Timeframe: M5 | Capital Mínimo: $1,000 USD
Descripción General
Phoenix FX es un Expert Advisor algorítmico diseñado específicamente para operar oro (XAU/USD) en timeframe de 5 minutos. Combina un sistema de cruces de medias móviles con gestión de riesgo avanzada, ideal para traders que operan con prop firms y buscan consistencia en sus resultados.
Características Principales
Sistema de Trading:
- Estrategia basada en cruces de EMA (10/30 períodos configurables)
- Grid inteligente con distanciamiento dinámico entre órdenes
- Filtro de señales para evitar sobreoperar el mercado
Gestión de Riesgo:
- Stop Loss configurable (20 pips por defecto)
- Breakeven automático a los 15 pips de ganancia
- Trailing Stop progresivo (inicio: 10 pips, step: 5 pips)
- Límite de spread máximo para evitar ejecuciones en condiciones adversas
- Control de margen antes de cada operación
Money Management:
- Lote fijo o basado en porcentaje de riesgo (0.5% recomendado)
- Cálculo automático de tamaño de posición según balance
- Apto para cuentas desde $1,000 USD
Filtros de Protección:
- Horario de trading configurable (evita noticias de alto impacto)
- Espaciado mínimo entre señales (3 barras por defecto)
- Límite de órdenes pendientes (5 máximo)
- Verificación de spread antes de cada entrada
Ventajas para Prop Firms
✅ Drawdown Controlado: Sistema de breakeven y trailing stop minimizan pérdidas
✅ Consistencia: Reglas claras sin decisiones emocionales
✅ Escalabilidad: Funciona desde cuentas pequeñas hasta grandes capitales
✅ Transparencia: Todas las operaciones identificadas con Magic Number único
✅ Backtesting: Resultados verificables en Strategy Tester de MT4
Configuración Recomendada
- Par: XAU/USD (Oro)
- Timeframe: M5
- Lote: 0.20 o Risk% 0.5
- Capital: Mínimo $1,000 USD
- Broker: Low spread (<3.0 pips promedio)
- Horario: 01:00 - 23:00 (evitar rollover)
Parámetros Clave
|Parámetro
|Valor
|Descripción
|FixedLot
|0.20
|Tamaño de lote fijo
|RiskPercent
|0.5
|Riesgo por operación
|StopLoss
|20 pips
|Pérdida máxima por trade
|BreakevenPips
|15 pips
|Activación de breakeven
|MaxTotalPositions
|8
|Límite de trades abiertos
|MaxSpread
|30
|Spread máximo permitido
Nota: Este EA está diseñado para traders disciplinados que respetan las reglas de sus prop firms.
Soporte: Worldinversor 2026