Price action Ai trader

📈 PriceAction Pro EA (v1.8)

PriceAction Pro EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado construido en torno a patrones de acción de precios de alta probabilidad, gestión estricta del riesgo y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales.
Está diseñado para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la protección del capital por encima de la sobreoptimización o los sistemas de estilo martingala.

El EA se centra en la estructura limpia del mercado, entrando en operaciones sólo cuando la acción del precio se alinea con la dirección del marco de tiempo superior y las reglas de riesgo predefinidas.

Visión general de la lógica de negociación

El EA PriceAction Pro explora el mercado en busca de patrones de acción de precios de estilo institucional en un marco de tiempo superior y, a continuación, confirma la fuerza de la tendencia en un marco de tiempo medio antes de ejecutar las entradas.

Patrones de acción de precios soportados:

  • Pin Bar (alcista y bajista)

  • Velas envolventes (alcistas y bajistas)

  • Ruptura de barra interior

Cada patrón es:

  • Detectado en un Marco de Tiempo Superior

  • Confirmado por la fuerza de la tendencia en un marco de tiempo medio

  • Ejecutado con entrada precisa, stop loss y cálculo de take profit

⏱ Confirmación Multi-Timeframe

  • TF superior → Detección de patrones

  • Mid TF → Confirmación de la dirección y la fuerza de la tendencia

  • TF de entrada → Lógica de ejecución de la orden

Este enfoque ayuda a filtrar las configuraciones de baja calidad y mantiene las operaciones alineadas con la dirección dominante del mercado.

Gestión avanzada del riesgo

El control del riesgo es el núcleo de este EA.

Características clave de riesgo:

  • 🔒 Tamaño de lote basado en el riesgo (porcentaje del saldo).

  • 🔄 Modo de lote fijo opcional

  • 📉 Protección de pérdida máxima diaria

  • 💰 Protección de Capital

  • ⚠️ Comprobaciones de margen libre y requisito de margen

  • ❌ Una operación por símbolo al día (evita el exceso de operaciones)

El EA dejará de operar automáticamente una vez que se alcance el límite de riesgo diario.

🎯 Lógica inteligente de entrada y salida

  • 📍 Entradas opcionales basadas en retrocesos

  • 📊 Relación riesgo-recompensa configurable

  • ⏳ Elección de órdenes de mercado u órdenes pendientes

  • 🕒 Control de vencimiento de órdenes pendientes

  • 🔁 Salida automática antes del cierre de sesión (opcional)

Todos los niveles de SL y TP se validan dinámicamente contra las reglas de nivel de stop del broker para evitar errores de ejecución.

🕰 Control de la sesión de negociación

Opere sólo cuando las condiciones del mercado sean óptimas:

  • ⏱ Sesiones de negociación personalizadas (hora de inicio y fin).

  • 📅 Filtro de días de negociación (por ejemplo, de lunes a viernes).

  • 🚪 Salida automática de la posición antes del cierre de la sesión

⚙️ Funciones adicionales de seguridad y del sistema

  • 📡 Filtro de spreads para evitar entradas de alto coste

  • 🧠 Filtro de fuerza de tendencia

  • 🧾 Registro detallado (modo verboso opcional)

  • 🔔 Alertas y notificaciones por correo electrónico opcionales

  • 🧩 Gestión limpia de operaciones basada en números mágicos

  • 🧯 Gestión de errores robusta y lógica de reintento

Uso recomendado

  • Forex mayores y menores

  • Índices y materias primas (con condiciones de spread adecuadas)

  • Mejor rendimiento durante las sesiones de Londres y Nueva York

  • ✔ Funciona tanto en cuentas de cobertura como de compensación

⚠️ Notas importantes

  • No martingala

  • No grid

  • No arbitraje

  • Sin trucos de sobre-optimización

Este EA está diseñado para operar menos, pero mejor.


