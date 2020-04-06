OBV Scalper Gold

OBV Scalper GOLD MT4

📊 Descripción

OBV Scalper GOLD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar XAU/USD (Oro) utilizando el indicador On Balance Volume (OBV) para detectar divergencias y oportunidades de scalping de alta probabilidad.

El EA identifica automáticamente divergencias alcistas y bajistas entre el precio y el volumen, colocando órdenes pendientes estratégicas con gestión de riesgo integrada y trailing stop dinámico.

⚙️ Especificaciones Técnicas

  • Par recomendado: XAU/USD (Gold)
  • Temporalidad: M5 (5 minutos)
  • Estilo: Scalping con grid controlado
  • Capital recomendado: $1,000 USD mínimo
  • Lotaje sugerido: 0.20 - 0.50 lotes
  • Broker recomendado: IC Markets (funciona con todos)
  • Tipo de cuenta: ECN, Standard, Raw Spread
  • Ideal para: Cuentas de fondeo y cuentas propias

🎯 Características Principales

✅ Detección automática de divergencias OBV
✅ Sistema de grid inteligente con límite de órdenes
✅ Trailing stop dinámico para maximizar ganancias
✅ Filtro de horario configurable
✅ Gestión de riesgo por porcentaje o lote fijo
✅ Control de spread máximo
✅ Protección de margen integrada

🚀 Ventajas

  • Estrategia probada: Basada en análisis de volumen profesional
  • Automatización completa: Opera 24/7 sin intervención
  • Gestión de riesgo: Stop Loss y Trailing Stop incluidos
  • Optimizado para ORO: Parámetros ajustados para XAU/USD
  • Compatible con fondeo: Cumple requisitos de firms de trading

© Worldinversor 2025 | Version 2.00


