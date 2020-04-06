OBV Scalper Gold
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
📊 Descripción
OBV Scalper GOLD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar XAU/USD (Oro) utilizando el indicador On Balance Volume (OBV) para detectar divergencias y oportunidades de scalping de alta probabilidad.
El EA identifica automáticamente divergencias alcistas y bajistas entre el precio y el volumen, colocando órdenes pendientes estratégicas con gestión de riesgo integrada y trailing stop dinámico.
⚙️ Especificaciones Técnicas
- Par recomendado: XAU/USD (Gold)
- Temporalidad: M5 (5 minutos)
- Estilo: Scalping con grid controlado
- Capital recomendado: $1,000 USD mínimo
- Lotaje sugerido: 0.20 - 0.50 lotes
- Broker recomendado: IC Markets (funciona con todos)
- Tipo de cuenta: ECN, Standard, Raw Spread
- Ideal para: Cuentas de fondeo y cuentas propias
🎯 Características Principales
✅ Detección automática de divergencias OBV
✅ Sistema de grid inteligente con límite de órdenes
✅ Trailing stop dinámico para maximizar ganancias
✅ Filtro de horario configurable
✅ Gestión de riesgo por porcentaje o lote fijo
✅ Control de spread máximo
✅ Protección de margen integrada
🚀 Ventajas
- Estrategia probada: Basada en análisis de volumen profesional
- Automatización completa: Opera 24/7 sin intervención
- Gestión de riesgo: Stop Loss y Trailing Stop incluidos
- Optimizado para ORO: Parámetros ajustados para XAU/USD
- Compatible con fondeo: Cumple requisitos de firms de trading
© Worldinversor 2025 | Version 2.00