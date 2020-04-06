Quantum Macd Bolinger MT4

Sistema Profesional de Trading para XAUUSD

Quantum MACD Bollinger EA

Quantum MACD Bollinger es un sistema algorítmico avanzado de trading diseñado específicamente para operar en Oro (XAUUSD), combinando el poder de los indicadores de momentum MACD con el análisis de volatilidad de las Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad.

Características Principales

Sinergia de Indicadores Duales : Integra señales de cruce MACD, cruces de línea cero y patrones de rebote/ruptura/compresión de Bandas de Bollinger para timing preciso de entradas

: Integra señales de cruce MACD, cruces de línea cero y patrones de rebote/ruptura/compresión de Bandas de Bollinger para timing preciso de entradas Arquitectura Multi-Señal : Detecta múltiples tipos de señales incluyendo reversiones de tendencia MACD, rebotes en bandas de Bollinger, rupturas de banda media y expansiones por compresión

: Detecta múltiples tipos de señales incluyendo reversiones de tendencia MACD, rebotes en bandas de Bollinger, rupturas de banda media y expansiones por compresión Gestión Inteligente de Grid : Sistema avanzado de órdenes pendientes con espaciado de grid configurable y límites máximos de posiciones

: Sistema avanzado de órdenes pendientes con espaciado de grid configurable y límites máximos de posiciones Controles de Riesgo Completos : Automatización de breakeven, funcionalidad de trailing stop, filtrado de spread y control de sesiones por horario

: Automatización de breakeven, funcionalidad de trailing stop, filtrado de spread y control de sesiones por horario Confirmación Visual de Señales: Pintado de velas que resalta las señales detectadas en el gráfico para monitoreo fácil

Configuración Recomendada

Par Principal : XAUUSD (Oro)

: XAUUSD (Oro) Temporalidades Óptimas : M1, M5 (recomendado), funciona en todas las temporalidades

: M1, M5 (recomendado), funciona en todas las temporalidades Capital Mínimo : $1,000 USD

: $1,000 USD Tipos de Cuenta: Compatible con brokers retail y cuentas de prop firms

Enfoque de Trading

El EA emplea una estrategia sistemática basada en grid utilizando órdenes pendientes (Buy Stop/Sell Stop) activadas por señales confirmadas de MACD y Bandas de Bollinger. Las protecciones incorporadas incluyen límites máximos de spread, restricciones de cantidad de posiciones, filtros horarios de trading y gestión automática de breakeven/trailing stop.

Gestión de Capital

Tamaño de lote flexible con opciones de lote fijo y riesgo basado en porcentaje. La configuración predeterminada usa un riesgo conservador del 0.5% por operación con stop loss de 20 pips y trailing stop inteligente que inicia en 10 pips de ganancia.

Compatible con Prop Firms | Totalmente Automatizado | Operación 24/5 |