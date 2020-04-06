ADX Scalper Xauusd

📊 Descripción General

ADX Scalper XAU/USD

ADX Scalper XAU/USD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar en el par de oro (XAU/USD) utilizando el indicador ADX como filtro principal de tendencia. Este EA combina estrategias de scalping con gestión de riesgo avanzada, ideal tanto para cuentas personales como para cuentas de fondeo (prop firms).

🎯 Características Principales

✅ Estrategia de Trading

Indicador Principal: ADX (Average Directional Index)

ADX (Average Directional Index) Filtro de Tendencia: Utiliza +DI y -DI para confirmar dirección del mercado

Utiliza +DI y -DI para confirmar dirección del mercado Sistema de Órdenes: BuyStop y SellStop con distancia configurable

BuyStop y SellStop con distancia configurable Trailing Stop: Protección dinámica de ganancias

Protección dinámica de ganancias Gestión de Riesgo: Control de margen y verificación de spread

🔧 Especificaciones Técnicas

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4 (MT4) Par de Divisas: XAU/USD (Oro)

XAU/USD (Oro) Timeframe: M5 (5 minutos)

M5 (5 minutos) Versión: 1.50

1.50 Tipo de Cuenta: Comunes y Prop Firms

💼 Configuración Recomendada

📈 Capital y Lotaje

Capital Lote Recomendado Riesgo $1,000 USD 0.10 - 0.20 Conservador $2,500 USD 0.25 - 0.35 Moderado $5,000 USD 0.40 - 0.50 Agresivo

⚙️ Parámetros Configurables

🕐 Filtro Horario

StartHour: 4 EndHour: 23

Opera durante las sesiones más volátiles del mercado.

💰 Money Management

FixedLot: 0.10 - 0.50 RiskPercent: 0.5%

Gestión de lote fijo o basado en porcentaje de riesgo.

📐 Grid & Trade Settings

Delta: 3.0 pips (distancia orden pendiente) MaxDistance: 15.0 pips (distancia máxima) StopLoss: 20 pips TrailingStart: 5 pips TrailingStep: 2 pips MaxSpread: 30 pips

📊 Filtro ADX

ADX_Period: 14 ADX_MinLevel: 20.0 (detecta tendencia) ADX_MaxLevel: 50.0 (evita volatilidad extrema)

🎓 Ventajas para Prop Firms

✅ Ideal para Cuentas de Fondeo

Gestión de Riesgo Estricta: Cumple con reglas de drawdown Trailing Stop Automático: Protege ganancias progresivamente Control de Spread: Evita operar en condiciones desfavorables Verificación de Margen: Previene margin calls Filtro Horario: Opera solo en horarios óptimos

📋 Compatible con:

FTMO

The5%ers

MyForexFunds

FundedNext

Y otras prop firms

⚡ Configuración Rápida

Timeframe: M5 Lote: 0.10 (para cuenta de $1,000) Activar trading automático en MT4 Verificar conexión con el broker

⚖️ Disclaimer

El trading de divisas y metales preciosos conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este EA es una herramienta de trading y los resultados pueden variar según las condiciones del mercado, broker y configuración utilizada.

🏆 Resultados Esperados

Con configuración adecuada y gestión de riesgo:

Consistencia: Alta en mercados con tendencia

Alta en mercados con tendencia Drawdown: Controlado (< 20%)

Controlado (< 20%) Win Rate: Variable según mercado

Variable según mercado Risk/Reward: Favorable con trailing stop

