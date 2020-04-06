ADX Scalper Xauusd

ADX Scalper XAU/USD 

📊 Descripción General

ADX Scalper XAU/USD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar en el par de oro (XAU/USD) utilizando el indicador ADX como filtro principal de tendencia. Este EA combina estrategias de scalping con gestión de riesgo avanzada, ideal tanto para cuentas personales como para cuentas de fondeo (prop firms).

🎯 Características Principales

✅ Estrategia de Trading

  • Indicador Principal: ADX (Average Directional Index)
  • Filtro de Tendencia: Utiliza +DI y -DI para confirmar dirección del mercado
  • Sistema de Órdenes: BuyStop y SellStop con distancia configurable
  • Trailing Stop: Protección dinámica de ganancias
  • Gestión de Riesgo: Control de margen y verificación de spread

🔧 Especificaciones Técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
  • Par de Divisas: XAU/USD (Oro)
  • Timeframe: M5 (5 minutos)
  • Versión: 1.50
  • Tipo de Cuenta: Comunes y Prop Firms

💼 Configuración Recomendada

📈 Capital y Lotaje

Capital Lote Recomendado Riesgo
$1,000 USD 0.10 - 0.20 Conservador
$2,500 USD 0.25 - 0.35 Moderado
$5,000 USD 0.40 - 0.50 Agresivo

    ⚙️ Parámetros Configurables

    🕐 Filtro Horario

    StartHour: 4 EndHour: 23

    Opera durante las sesiones más volátiles del mercado.

    💰 Money Management

    FixedLot: 0.10 - 0.50 RiskPercent: 0.5%

    Gestión de lote fijo o basado en porcentaje de riesgo.

    📐 Grid & Trade Settings

    Delta: 3.0 pips (distancia orden pendiente) MaxDistance: 15.0 pips (distancia máxima) StopLoss: 20 pips TrailingStart: 5 pips TrailingStep: 2 pips MaxSpread: 30 pips

    📊 Filtro ADX

    ADX_Period: 14 ADX_MinLevel: 20.0 (detecta tendencia) ADX_MaxLevel: 50.0 (evita volatilidad extrema)

    🎓 Ventajas para Prop Firms

    ✅ Ideal para Cuentas de Fondeo

    1. Gestión de Riesgo Estricta: Cumple con reglas de drawdown
    2. Trailing Stop Automático: Protege ganancias progresivamente
    3. Control de Spread: Evita operar en condiciones desfavorables
    4. Verificación de Margen: Previene margin calls
    5. Filtro Horario: Opera solo en horarios óptimos

    📋 Compatible con:

    • FTMO
    • The5%ers
    • MyForexFunds
    • FundedNext
    • Y otras prop firms

      ⚡ Configuración Rápida

      1. Timeframe: M5
      2. Lote: 0.10 (para cuenta de $1,000)
      3. Activar trading automático en MT4
      4. Verificar conexión con el broker

      ⚖️ Disclaimer

      El trading de divisas y metales preciosos conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este EA es una herramienta de trading y los resultados pueden variar según las condiciones del mercado, broker y configuración utilizada.

      🏆 Resultados Esperados

      Con configuración adecuada y gestión de riesgo:

      • Consistencia: Alta en mercados con tendencia
      • Drawdown: Controlado (< 20%)
      • Win Rate: Variable según mercado
      • Risk/Reward: Favorable con trailing stop

      © 2025 Worldinversor - ADX Scalper XAU/USD - Todos los derechos reservados


