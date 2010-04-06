Ichimoku Gold Scalper
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Ichimoku Gold Scalper EA
Sistema Automatizado de Trading para Oro (XAU/USD)
Descripción General
Ichimoku Gold Scalper es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para hacer scalping en Oro (XAU/USD) utilizando el indicador Ichimoku Kinko Hyo combinado con un sistema de grid inteligente. Incluye gestión de riesgo avanzada y es ideal para cuentas de fondeo.
Características Principales
✅ Filtrado con Ichimoku
- Utiliza las 5 líneas del Ichimoku para confirmar tendencias
- Solo opera cuando todas las señales están alineadas
- Respeta la nube (Kumo) como soporte/resistencia
✅ Sistema de Grid Inteligente
- Coloca órdenes pendientes de forma dinámica
- Control de distancia máxima para evitar sobreexposición
- Límite configurable de órdenes pendientes
✅ Gestión de Riesgo Profesional
- Stop Loss en todas las operaciones
- Trailing Stop para proteger ganancias
- Gestión de lotes fija o por porcentaje
- Verificación automática de margen
- Filtro de spread máximo
✅ Filtro Horario
- Control de horas de trading
- Evita períodos de baja liquidez
Configuración Recomendada
|Parámetro
|Valor
|Par
|XAU/USD (Oro)
|Temporalidad
|M5 (5 minutos)
|Capital Mínimo
|$1,000 USD
|Lotaje
|0.20 - 0.50
|Broker Recomendado
|IC Markets
|Apalancamiento
|1:100 o superior
Parámetros Principales
Money Management
- FixedLot: 0.20 - 0.50 (lotaje fijo recomendado)
- RiskPercent: 0.5% (si usas gestión por porcentaje)
Grid & Trading
- Delta: 3.0 pips (espaciado del grid)
- MaxDistance: 15.0 pips (distancia máxima de órdenes)
- StopLossPips: 20 pips
- TrailingStart: 5 pips (activa trailing)
- TrailingStep: 2 pips
- MaxSpread: 30 pips
- MaxPendingOrders: 5
Ichimoku
- Tenkan: 9
- Kijun: 26
- Senkou: 52
Por qué funciona:
- Stop Loss obligatorio en cada operación
- Sin martingala
- Riesgo controlado
- Cumple con reglas de drawdown
Lógica de Trading
COMPRA cuando:
- Tenkan > Kijun (cruce alcista)
- Precio sobre la nube Kumo
- Chikou Span confirma momentum alcista
VENTA cuando:
- Tenkan < Kijun (cruce bajista)
- Precio bajo la nube Kumo
- Chikou Span confirma momentum bajista
Salida:
- Stop Loss fijo a 20 pips
- Trailing Stop se activa en +5 pips y sigue a 2 pips
Recomendaciones de Uso
- Empieza con 0.20 lotes hasta familiarizarte con el EA
- Usa VPS para operación 24/7 sin interrupciones
- Mantén margen adecuado - mínimo $1,000 USD