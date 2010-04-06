Ichimoku Gold Scalper

Ichimoku Gold Scalper EA

Sistema Automatizado de Trading para Oro (XAU/USD)

Descripción General

Ichimoku Gold Scalper es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para hacer scalping en Oro (XAU/USD) utilizando el indicador Ichimoku Kinko Hyo combinado con un sistema de grid inteligente. Incluye gestión de riesgo avanzada y es ideal para cuentas de fondeo.

Características Principales

Filtrado con Ichimoku

  • Utiliza las 5 líneas del Ichimoku para confirmar tendencias
  • Solo opera cuando todas las señales están alineadas
  • Respeta la nube (Kumo) como soporte/resistencia

Sistema de Grid Inteligente

  • Coloca órdenes pendientes de forma dinámica
  • Control de distancia máxima para evitar sobreexposición
  • Límite configurable de órdenes pendientes

Gestión de Riesgo Profesional

  • Stop Loss en todas las operaciones
  • Trailing Stop para proteger ganancias
  • Gestión de lotes fija o por porcentaje
  • Verificación automática de margen
  • Filtro de spread máximo

Filtro Horario

  • Control de horas de trading
  • Evita períodos de baja liquidez

Configuración Recomendada

Parámetro Valor
Par XAU/USD (Oro)
Temporalidad M5 (5 minutos)
Capital Mínimo $1,000 USD
Lotaje 0.20 - 0.50
Broker Recomendado IC Markets
Apalancamiento 1:100 o superior

Parámetros Principales

Money Management

  • FixedLot: 0.20 - 0.50 (lotaje fijo recomendado)
  • RiskPercent: 0.5% (si usas gestión por porcentaje)

Grid & Trading

  • Delta: 3.0 pips (espaciado del grid)
  • MaxDistance: 15.0 pips (distancia máxima de órdenes)
  • StopLossPips: 20 pips
  • TrailingStart: 5 pips (activa trailing)
  • TrailingStep: 2 pips
  • MaxSpread: 30 pips
  • MaxPendingOrders: 5

Ichimoku

  • Tenkan: 9
  • Kijun: 26
  • Senkou: 52

    Por qué funciona:

    • Stop Loss obligatorio en cada operación
    • Sin martingala
    • Riesgo controlado
    • Cumple con reglas de drawdown

    Lógica de Trading

    COMPRA cuando:

    • Tenkan > Kijun (cruce alcista)
    • Precio sobre la nube Kumo
    • Chikou Span confirma momentum alcista

    VENTA cuando:

    • Tenkan < Kijun (cruce bajista)
    • Precio bajo la nube Kumo
    • Chikou Span confirma momentum bajista

    Salida:

    • Stop Loss fijo a 20 pips
    • Trailing Stop se activa en +5 pips y sigue a 2 pips

    Recomendaciones de Uso

    1. Empieza con 0.20 lotes hasta familiarizarte con el EA
    2. Usa VPS para operación 24/7 sin interrupciones
    3. Mantén margen adecuado - mínimo $1,000 USD



