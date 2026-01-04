HFT Scalper Premium Xauusd
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 2.1
- Activaciones: 5
HFT Scalper Premium XAUUSD
Descripción Profesional
HFT Scalper Premium XAUUSD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar oro (XAUUSD) mediante una estrategia de grid escalping de alta frecuencia. Este sistema automatizado utiliza órdenes pendientes estratégicamente ubicadas para capturar movimientos del mercado en ambas direcciones.
Características Principales
- Estrategia: Grid trading con niveles configurables de entrada
- Timeframe: M15 (15 minutos) - optimizado para balance entre frecuencia y calidad de señales
- Capital mínimo: $1,000 USD recomendado para gestión de riesgo adecuada
- Broker recomendado: IC Markets (spreads competitivos y ejecución rápida)
- Compatible con Prop Firms: Diseñado para cumplir con reglas de cuentas fondeadas
Ventajas Competitivas
- Sistema de gestión de riesgo integrado con stop loss y take profit configurables
- Trailing stop opcional para maximizar ganancias en tendencias
- Protección contra spreads excesivos
- Auto-ajuste de lote según margen disponible
- Control de límites de órdenes para prevenir sobreexposición
- Modo de prueba para validación de estrategia
Configuración Recomendada
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Temporalidad: M15
- Lote: 0.01 (ajustable según capital)
- Grid Levels: 3 niveles por defecto
- Spread máximo: 30 puntos
Ideal para traders que buscan diversificar con operaciones automatizadas en el mercado del oro, manteniendo control total sobre parámetros de riesgo.