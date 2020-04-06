Ichimoku Scalper Gold

🥇 ICHIMOKU SCALPER GOLD

Expert Advisor Profesional para Trading de Oro

📋 DESCRIPCIÓN GENERAL

Ichimoku Scalper Gold es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) utilizando el poderoso sistema de análisis técnico Ichimoku Kinko Hyo. Este EA combina la precisión del Ichimoku con una estrategia de grid adaptativa y gestión de riesgo profesional, ideal para traders que buscan consistencia en uno de los mercados más volátiles y líquidos.

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros Operativos

  • Par de divisas: XAU/USD (Oro)
  • Timeframe recomendado: M5 (5 minutos)
  • Tipo de estrategia: Scalping con Grid Adaptativo
  • Indicador principal: Ichimoku Kinko Hyo (Tenkan 9, Kijun 26, Senkou 52)

Requisitos de Capital

  • Capital mínimo recomendado: $1,000 USD
  • Rango de lotaje sugerido: 0.20 - 0.50 lotes
  • Compatible con: Cuentas reales y cuentas de fondeo (Prop Firms)

🎯 METODOLOGÍA DE TRADING

Sistema Ichimoku Multi-Confirmación

El EA utiliza las tres confirmaciones clave del Ichimoku para generar señales de alta probabilidad:

Señales de COMPRA:

  1. Cruce Tenkan/Kijun: Tenkan Sen por encima de Kijun Sen (momentum alcista)
  2. Precio sobre Kumo: Precio operando por encima de la nube (tendencia alcista confirmada)
  3. Chikou Span positivo: Chikou Span por encima del precio histórico (fuerza compradora)

Señales de VENTA:

  1. Cruce Tenkan/Kijun: Tenkan Sen por debajo de Kijun Sen (momentum bajista)
  2. Precio bajo Kumo: Precio operando por debajo de la nube (tendencia bajista confirmada)
  3. Chikou Span negativo: Chikou Span por debajo del precio histórico (fuerza vendedora)

🛡️ GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA

Protección de Capital

  • Stop Loss dinámico: 20 pips configurable según volatilidad
  • Trailing Stop inteligente: Activo desde 5 pips de ganancia, con step de 2 pips
  • Control de spread: Máximo 30 pips para evitar operaciones en condiciones desfavorables
  • Límite de órdenes pendientes: Máximo 2 por dirección para controlar exposición

Money Management Flexible

  • Opción 1: Lotaje fijo (0.20 - 0.50 recomendado)
  • Opción 2: Cálculo automático por riesgo porcentual (0.5% del balance)
  • Verificación de margen: Control automático antes de cada operación

🏦 IDEAL PARA PROP FIRMS

Características Compatibles con Cuentas de Fondeo:

Respeta límites de drawdown: Gestión de riesgo conservadora
Control de exposición: Máximo 2 órdenes pendientes por dirección
Sin martingala: No duplica lotes en pérdidas
Trading horario definido: Opera solo en horarios de alta liquidez (16:00 - 22:00 GMT configurable)
Trailing stop automático: Protege ganancias sin intervención manual


    📊 VENTAJAS COMPETITIVAS

    🎯 Precisión del Ichimoku

    • Sistema probado por décadas en mercados asiáticos
    • Multi-confirmación reduce señales falsas
    • Visualización clara de tendencia, momentum y soporte/resistencia

    ⚡ Optimizado para XAU/USD

    • Parámetros calibrados para la volatilidad del oro
    • Grid adaptativo aprovecha movimientos rápidos del M5
    • Filtro de spread protege contra deslizamientos

    🤖 Automatización Completa

    • Sin intervención manual necesaria
    • Gestión autónoma de órdenes pendientes
    • Trailing stop automático para maximizar ganancias

    🔒 Máxima Seguridad

    • Sin operaciones contra tendencia confirmada
    • Stop Loss en todas las operaciones
    • Control de margen antes de abrir posiciones.

    🏆 CONCLUSIÓN

    Ichimoku Scalper Gold representa la fusión perfecta entre la sabiduría del análisis técnico japonés y la tecnología de trading automatizado moderna. Diseñado para traders serios que buscan consistencia en el mercado del oro, este EA ofrece una ventaja competitiva tanto para cuentas personales como para el exigente entorno de las Prop Firms.

    ¿Listo para operar oro con precisión profesional? 🥇

    "El Ichimoku no predice el futuro, revela el presente con claridad."


    Productos recomendados
    Gold Throne MT4
    DRT Circle
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
    Ichimoku Trade
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto identifica la dirección más probable del precio basándose en la divergencia de los volúmenes y la consolidación de los precios en las zonas de sobrecompra/sobreventa. El filtrado para la apertura de operaciones se lleva a cabo mediante el uso de una fórmula única para el cálculo del nivel de precios - "imán" (basado en el indicador Ichimoku), donde el precio es altamente probable que venga dentro de unas pocas barras en el futuro. El EA contiene un mínimo de ajustes, lo que fac
    Spiderbot GOLD
    Petr Popov
    Asesores Expertos
    La tarea del operador consiste en encontrar un patrón y ganar dinero con él. El trading clásico utiliza patrones en forma de análisis gráfico: patrones de velas, niveles, líneas de tendencia, figuras gráficas, etc. Su principal dificultad es que no son unívocos. Cada operador lo ve todo de forma diferente. Con el telón de fondo de esta ambigüedad, surgen un montón de otros problemas: la psicología es la razón más común para perder un depósito, la atracción de transacciones "por las orejas" en l
    AFM Trade
    Vladimir Pavlov
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Compatible con las normas de los reguladores NFA, CFTC y FCA. Principio de funcionamiento Los algoritmos del EA se basan en el método de modulación de amplitud-fase de señales de diferentes marcos temporales. El EA tiene una estructura de bloques y la posibilidad de añadir un número ilimitado de algoritmos de apertura y cierre. Principales ventajas Atención. Antes de empezar, asegúrese de descargar los archivos preestablecidos - que se dan al final de la descripción. Asesor Lanzamiento funcio
    MM Trading Pro NGU
    Messala, Marco Rodrigues Caetano
    Asesores Expertos
    Robot de scalping ultra-eficaz, con una tasa de ganancia alta y un drawdown bajo. ¿Desea automatizar sus operaciones? Nuestro robot de trading a la punta de la tecnología está aquí para ayudarle. Utilice mensualmente nuestra potente herramienta que analiza los mercados en tiempo real, identifica las oportunidades lucrativas y ejecuta las transacciones con rapidez y precisión. Así podrá beneficiarse de las ventajas del trading automático sin tener que preocuparse de aspectos técnicos. Nuestro ro
    Green Hawk MT4
    Rashed Samir
    5 (3)
    Asesores Expertos
    Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $ 700 El precio final será de $ 2000. Venta sólo a través del sitio mql5 Más inf
    Double SuperTrend Fit for low Stagnation MT4
    Smarterbot Software
    Asesores Expertos
    Esta herramienta de negociación experta utiliza dos líneas del indicador Supertrend, una para la tendencia (lenta) y la otra como activadores de entrada (rápida), con una potente métrica de optimización personalizada para ayudar a los operadores a encontrar los mejores sistemas con bajo estancamiento y alto beneficio neto. Entrada larga: Los operadores entran en una posición larga cuando la barra abre por encima de la Línea ST Lenta y la barra actual abre por encima de la Línea ST Rápida. Salida
    Ilan Spirit
    Denis Kudryashov
    Asesores Expertos
    Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
    Quantum Zone
    Alex Amuyunzu Raymond
    Asesores Expertos
    Quantum Zone Trader - Asesor Experto Profesional en la Acción del Precio Visión general Quantum Zone Trader es un avanzado sistema de trading algorítmico basado en los principios de la acción del precio. El EA identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda de alta probabilidad a través de múltiples marcos de tiempo y ejecuta entradas precisas basadas en conceptos de comercio institucional. Diseñado para operadores serios que entienden la estructura del mercado, este AE combina la detec
    EA Budak Ubat
    Syarief Azman Bin Rosli
    4 (3)
    Asesores Expertos
    ¿Cómo Funciona? Cuando el EA está activo, analizará el gráfico según el parámetro de Modo de Ejecución. Si no existen posiciones en el gráfico, el EA ingresará a una operación basada en el parámetro. Si la tendencia es alcista, ingresará a una operación de compra, y si es bajista, ingresará a una operación de venta. También establecerá una orden de Stop Loss a una cierta distancia del precio de apertura de la operación si la variable de Stop Loss es mayor que 0. 0 significa que no hay Stop Los
    Team Trading Eur Nzd Gbp
    Hulya Cinar
    Asesores Expertos
    Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
    Gold Expert
    Li Zhou
    Asesores Expertos
    Este es un programa de negociación totalmente automático específicamente aplicado al oro (XAUUSD). Características del producto: 1. Fácil de usar, no es necesario establecer ningún parámetro, puede ejecutarse directamente; 2. Control de riesgos flexible, seguro y estable, difícil de perder dinero, fácil de duplicar, adecuado para inversiones a largo plazo; 3. Cada orden tendrá stop loss y tomará ganancias; 4. Ninguna estrategia peligrosa (como Martin, grid, arbitraje, etc.); 5. El período de t
    Robot trading 002
    Omar Talaoutou
    Asesores Expertos
    "¡Experimente el poder del trading inteligente sin esfuerzo! Vaya siempre un paso por delante del mercado y disfrute de beneficios automáticos. Únase a quienes han cambiado su estilo de trading y han conseguido ingresos sin complicaciones. Diga adiós a las complicaciones y entre en el mundo de los beneficios fáciles. Una solución automática gestiona sus operaciones y le mantiene en cabeza. ¡El trading inteligente empieza ahora! La experiencia del mercado está al alcance de su mano sin datos comp
    AI Neural Nexus EA MT4
    John Dickenson
    Asesores Expertos
    Presentación de AI Neural Nexus EA Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiz
    Synrhythmic points robot mt4
    Ekaterina Saltykova
    Asesores Expertos
    SynRhythmic Points Robot es una estrategia de negociación innovadora basada en la combinación de dos enfoques analíticos, uno centrado en los cambios de precios a corto plazo y el otro en la identificación de tendencias y dependencias estables. Esta sinergia permite obtener excelentes señales para entrar en el mercado, al tiempo que minimiza la influencia de las fluctuaciones aleatorias y reduce las señales falsas. Además, el EA puede adaptarse fácilmente a diversas condiciones del mercado y aut
    Fundamental hunter
    Sara Sabaghi
    Asesores Expertos
    Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
    SignalMaster Trend EA
    Noel Dagubert Kayombo
    Asesores Expertos
    SignalMaster Trend EA es un Asesor Experto de Tendencias. La estrategia se basa en dos medias móviles para determinar la tendencia del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como la rejilla o martingala. CARACTERÍSTICAS No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Cada operación tiene SL y TP desde el principio. Sólo una operación a la vez, para cada par de divisas. El EA soporta símbolos con sufijo o prefijo. Demo gratuita disponible para descarg
    Tree Of Life
    Oeyvind Borgsoe
    Asesores Expertos
    Tree Of Life EA es un robot de trading totalmente automatizado que ejecuta operaciones utilizando una sofisticada mezcla de indicadores y algoritmos internos. Se desarrolla a través de años de pruebas y operaciones en vivo, y reconoce los patrones y tendencias del mercado de una manera altamente precisa. Las cuentas de operaciones en vivo confirman esto. Los principales indicadores que utiliza Tree Of Life son la Media Móvil y el Estocástico. Junto con los cálculos internos, nuestras combinac
    Team Trading Eur Aud Nzd
    Hulya Cinar
    Asesores Expertos
    Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
    Rapture
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    El sistema de negociación automatizada se desarrolla sobre la base de la teoría del "Rango de Comodidad". Según esta teoría, el gráfico de cada instrumento de negociación tiene su propio rango de movimiento que cambia dinámicamente. La habilidad para determinar dicho rango permite utilizar esta información como indicador adelantado y predecir el movimiento de los precios en un futuro próximo. El Asesor Experto Rapture determina el "Rango de Comodidad" del instrumento de negociación y trabaja
    Peregrine Scalper EA
    Cutting Edge Forex LLC
    Asesores Expertos
    Sofisticados algoritmos de vanguardia son el corazón de este sistema profesional de trading totalmente automatizado. Capacidad única para identificar áreas clave de oferta y demanda utilizando nuestro sofisticado algoritmo interno "Time Strength" que calcula la fuerza de las áreas de oferta y demanda a medida que se mueven hacia el pasado. Las áreas con mayor probabilidad de scalping rentable son identificadas y operadas. Codificado por profesionales con más de 12 años de trading y desarrollo de
    Crusher
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto utiliza la estrategia de análisis de disonancia entre la formación de la onda del movimiento del precio del nivel inferior y los fractales de dos niveles superiores consecutivos. Los datos del indicador estocástico son confirmatorios y decisivos a la hora de tomar la decisión de entrar en una operación. Cada posición de negociación tiene un stop loss y un take profit. No se utilizan métodos de negociación peligrosos. El Asesor Experto tiene un sistema de trailing stop no li
    Bfxenterprise CCI
    Ricky Romadona Tri Saputra
    Asesores Expertos
    Bfxenterprise CCI Cuando utilice este Asesor Experto (EA), las operaciones se basarán en el indicador CCI. Cada cálculo de tendencia o reversión de precios utiliza CCI. La destreza de este indicador es la razón de la optimización en el programa. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la clasificación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert Advisor en general.
    Team Trading Gbp Nzd Jpy
    Hulya Cinar
    Asesores Expertos
    Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
    Lock balancer
    Vadim Zotov
    5 (5)
    Asesores Expertos
    Se utiliza en la negociación manual para bloquear las pérdidas en cualquier movimiento del precio en contra del operador. Permite que los beneficios aumenten a medida que el precio se mueve en la dirección correcta. Puede bloquear una posición o una cuadrícula. Ayuda a otros robots a reducir el drawdown mediante el bloqueo. Principio de funcionamiento En lugar del stop loss tradicional, el trader fija manualmente la línea de bloqueo inicial de este robot. El robot supervisa el comportamiento
    EA Falcon
    Renat Garaev
    5 (2)
    Asesores Expertos
    EA Falcon es un algoritmo que se basa en dos estrategias principales que le permiten operar en la dirección de la tendencia principal con el uso de características adicionales para hacer que el comercio sea más seguro y razonable en términos de riesgo y ganancias. Estrategias: - Fractal asimétrico. Indicador personalizado. - Regresión lineal. Un indicador personalizado que permite que el EA opere solo en la dirección de la tendencia principal. Funciones: -Filtro de noticias. Le permite esp
    Scalper Gold Reborn
    Zahidin Zainal Zulkornain
    Asesores Expertos
    Scalper Gold Reborn es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro, pero se puede utilizar en divisas también. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando la Banda de Bolinger y la Media Móvil. Seguimiento de la señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Recomendaciones Marco de tiempo : M1 Pares : ORO/Divisas Ajustes: Por defecto Lote : Use 0.01 por cada 10.000cents Apalancamiento: 1:1000 o superior Contactame en privado para mas setfiles.
    JPY Trend EA ProTrading MT4
    Flora Rosa Seeholzer
    Asesores Expertos
    USDJPY Trend EA ProTrading (Optimizado para USDJPY) JPY Trend EA ProTrading es un Asesor Experto profesional de continuación de tendencia USDJPY para MetaTrader 5 y MetaTrader 4 , diseñado para capturar movimientos limpios impulsados por rupturas durante condiciones alcistas establecidas. Este EA se centra en configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad con riesgo estructurado y un proceso de ejecución basado en reglas. Está optimizado para USDJPY en H1 y construido para los
    Phoenix Rig EA MT4
    Sof'ia Vlasova
    5 (3)
    Asesores Expertos
    Phoenix Rig EA: El Asesor Experto Avanzado de Matrices de Correlación es una herramienta de trading de última generación que combina matrices de correlación, Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Memoria Larga a Corto Plazo (LSTM) para identificar oportunidades de trading. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático de última generación, Phoenix Rig EA analiza las relaciones entre los instrumentos financieros, revelando patrones y tendencias ocultos. Al ejecutar operaciones basadas en act
    Mr Robot and source code
    Luis Mariano Vazquez Marcos
    Asesores Expertos
    ROBOT  Uso este robot todos los días en mis cuentas reales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimient
    Los compradores de este producto también adquieren
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Asesores Expertos
    KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    Asesores Expertos
    ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    Asesores Expertos
    Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Asesores Expertos
    Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Asesores Expertos
    EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
    Candle Power EA
    Brainbug Investment GmbH
    Asesores Expertos
    Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
    Multi Gold Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Asesores Expertos
    El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Asesores Expertos
    $10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
    GridSync Pro
    Thushara Dissanayake
    Asesores Expertos
    GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Asesores Expertos
    Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
    MM Flip CodePro
    Allistair Kabelo Mandow
    Asesores Expertos
    "MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Asesores Expertos
    ¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Asesores Expertos
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.63 (65)
    Asesores Expertos
    El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
    Crude Oil Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    Asesores Expertos
    El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    "M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
    Hedging Forex EA1
    Samir Arman
    5 (2)
    Asesores Expertos
    ️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
    Extractors MT4
    DRT Circle
    Asesores Expertos
    Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Asesores Expertos
    COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
    ToTheMoon MT4
    Daniel Moraes Da Silva
    5 (1)
    Asesores Expertos
    UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
    Otros productos de este autor
    Killer EurUsd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Killer EurUSD v2.0 El EA "Killer EurUSD" es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para operar en el par de divisas EUR/USD en la plataforma MetaTrader 4. Este Expert Advisor incorpora una estrategia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con gestión de riesgo. Características Técnicas: Indicadores Técnicos: Utiliza dos EMAs principales (10 y 200 períodos) para identificación de tendencia Gestión de Capital: Sistema de lotes fijo con multiplicador de martingala (2.
    ORO Killer
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    KILLER XAU/USD - Expert Advisor Profesional RESUMEN EJECUTIVO Killer XAU/USD es un Expert Advisor de alto rendimiento diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar). Con una rentabilidad anual del 200% , este EA combina análisis técnico avanzado con gestión inteligente de riesgo para maximizar las oportunidades de trading en el mercado del oro. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Rendimiento Superior Rentabilidad Anual: 200% Timeframe Optimizado: H1 (1 hora) Par Especializado
    Exodia Eurusd Project
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Exodia Project EUR/USD Descripción General Exodia Project EUR/USD es un Expert Advisor (EA) desarrollado específicamente para el trading automatizado del par de divisas EUR/USD . Este sistema de trading algorítmico está diseñado para operar en temporalidad H1 (1 hora) y ha demostrado un rendimiento excepcional en backtesting histórico. Especificaciones Técnicas Configuración Requerida Plataforma : MetaTrader 4 (MQL4) Par de divisas : EUR/USD exclusivamente Temporalidad : H1 (1 hora) Capital míni
    Trend Scalper EurUsd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Trend Scalper EUR/USD -  Descripción del Sistema El Trend Scalper EUR/USD es un Expert Advisor (EA) automatizado y altamente configurable, diseñado específicamente para operar en el par EUR/USD en gráficos de 1 hora (H1). Combina una estrategia de seguimiento de tendencia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con capacidad de operación en modo grid, ofreciendo flexibilidad tanto para trading direccional como para estrategias de acumulación controlada. Con un capital mínimo recomendado de
    Elephant Eurusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Elephant EUR/USD -  Sistema automatizado de trading diseñado exclusivamente para operar el par EUR/USD en temporalidad H1 (1 hora). Utiliza una estrategia combinada basada en medias móviles exponenciales (EMA 10 y EMA 200) para identificar tendencias dominantes y puntos de entrada de alta probabilidad. Requisitos de Operación: Par de divisas: EUR/USD únicamente Timeframe: H1 (1 hora) Capital mínimo recomendado: $1,000 USD por cada 0.1 lote Broker con spreads competitivos y ejecución rápida Gesti
    Poison Slayer EurUsd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Poison Slayer EUR/USD  Información General Nombre: Poison Slayer EUR/USD Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) Broker Recomendado: IC Markets Par de Divisas: EUR/USD Temporalidad: H1 (1 Hora) Capital Mínimo: USD $1,000 Versión: 1.00 Desarrollador: WorldInversor Descripción del Sistema Poison Slayer EUR/USD es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar el par EUR/USD en gráficos de 1 hora. Este sistema combina análisis técnico basado en medias móviles exponenciales (EMA) con una
    Danesha Xauusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Danesha Xauusd EA  Expert Advisor para Trading de Oro (XAU/USD) Plataforma: MetaTrader 4 Par: XAU/USD exclusivamente Temporalidad: H1 (1 Hora) Balance mínimo: $5,000 USD Compatible con: Prop Firms (cuentas de $5K y $10K) Descripción General Danesha Xauusd es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar oro en gráficos de 1 hora. Utiliza una estrategia combinada de medias móviles exponenciales (EMAs) y RSI, con un sistema avanzado de gestión de riesgo que incluye recuperaci
    Level Hard Xauusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    LEVEL XAU/USD HARD - Expert Advisor Profesional Descripción General LEVEL XAU/USD HARD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa una estrategia sofisticada de gestión de órdenes pendientes con trailing stop dinámico y control inteligente de spreads. Características Principales Estrategia de Trading Sistema de Órdenes Pendientes : Coloca automáticamente órdenes BuyStop y SellStop a distanc
    Level Slow Xauusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    LEVEL SLOW XAU/USD  Descripción General LEVEL SLOW XAU/USD es un Expert Advisor diseñado con un enfoque conservador y controlado para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa controles de frecuencia avanzados que limitan la apertura de operaciones, haciéndolo ideal para cuentas de Prop Firms y traders que buscan un crecimiento sostenido y controlado del capital. Características Principales Estrategia de Trading Controlada Sistema de Frecuencia In
    Power Fusion Xauusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Power Plus XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General Power Plus XAU/USD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Combina la precisión del indicador RSI (Relative Strength Index) con la fuerza direccional del ADX (Average Directional Index) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado del oro. Este EA utiliza una estrategia de reversión a la media altamente optimizada, aprovechando
    Scalper Sniper Xauusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Sniper Scalper XAUUSD  Expert Advisor Profesional para MetaTrader 4 DESCRIPCIÓN GENERAL Sniper Scalper XAUUSD es un Expert Advisor de trading automatizado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) en temporalidad M5 . Este EA utiliza una estrategia de scalping de alta precisión basada en el análisis de patrones de velas, tamaño de cuerpos y detección de señales en filas consecutivas para identificar oportunidades de entrada con una excelente relación riesgo-beneficio.
    Killer Scalper Xauusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Killer Scalper XAUUSD MT4 Asesor Experto Profesional de Scalping para Trading de Oro Descripción General Killer Scalper XAUUSD es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado específicamente para scalping en oro (XAU/USD). Construido con filtros avanzados de RSI y Estocástico, este EA identifica puntos de entrada óptimos durante sesiones de alta volatilidad, maximizando el potencial de ganancias mientras mantiene protocolos estrictos de gestión de riesgo. ️ Especificacio
    ADX Scalper Xauusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    ADX Scalper XAU/USD  Descripción General ADX Scalper XAU/USD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar en el par de oro (XAU/USD) utilizando el indicador ADX como filtro principal de tendencia. Este EA combina estrategias de scalping con gestión de riesgo avanzada, ideal tanto para cuentas personales como para cuentas de fondeo (prop firms). Características Principales Estrategia de Trading Indicador Principal: ADX (Average Directional Index) Filtro de Tendenc
    Making Scalper Hard GOLD
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Making Scalper Hard Gold - EA Profesional para XAU/USD Descripción  Making Scalper Hard Gold es un Expert Advisor avanzado de scalping diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (oro) en temporalidad M5. Este sistema automatizado combina múltiples estrategias de trading técnico para maximizar oportunidades en el mercado del oro, uno de los activos más volátiles y líquidos del mercado financiero. Características Principales Sistema Multi-Estrategia El EA implementa tres sistemas de tradi
    OBV Scalper Gold
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    OBV Scalper GOLD MT4 Descripción OBV Scalper GOLD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar XAU/USD (Oro) utilizando el indicador On Balance Volume (OBV) para detectar divergencias y oportunidades de scalping de alta probabilidad. El EA identifica automáticamente divergencias alcistas y bajistas entre el precio y el volumen, colocando órdenes pendientes estratégicas con gestión de riesgo integrada y trailing stop dinámico. ️ Especificaciones Técnicas Par recomenda
    Bolinger Sniper Gold
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Bollinger Scalper Gold EA  Información General Nombre: Bollinger Scalper Gold Versión: 2.00 Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) Par Recomendado: XAU/USD (Oro) Timeframe: M5 (5 minutos) Capital Mínimo: $1,000 USD Desarrollador: Worldinversor 2025 Descripción del Sistema Bollinger Scalper Gold es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD) utilizando una estrategia basada en Bandas de Bollinger combinada con un sistema de Grid Trading inteligente.
    Stochastic Scalper
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    STOCHASTIC SCALPER MT4  Descripción Sistema automatizado de trading profesional especializado en XAU/USD que combina el poder del oscilador Stochastic con una estrategia de grid adaptativa. Diseñado para capturar movimientos rápidos del mercado mediante señales precisas de sobrecompra y sobreventa, optimizando cada operación con gestión avanzada de riesgo. Características Clave Sistema de Trading Inteligente Análisis en tiempo real con Stochastic (5,3,3) optimizado para M5 Grid adaptativ
    Emas Gold Sniper
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    EMAS GOLD SNIPER Expert Advisor para Trading Automático en XAU/USD DESCRIPCIÓN GENERAL EMAS GOLD SNIPER es un Expert Advisor (EA) profesional diseñado específicamente para operar en el mercado de oro (XAU/USD) utilizando una estrategia avanzada de cruce de medias móviles exponenciales combinada con un sistema de gestión de riesgo optimizado. Este sistema automatizado identifica puntos de entrada precisos mediante el análisis de cruces entre dos medias móviles exponenciales, ejecutando órdenes
    Psar MAC PRO
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    PSAR MAC PRO Expert Advisor Profesional para Trading de Oro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Par de divisas: XAU/USD (Gold) Timeframe: M15 (15 minutos) Capital mínimo: $1,000 USD Lotaje recomendado: 0.20 - 0.50 lotes DESCRIPCIÓN PSAR MAC PRO es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD). Combina la precisión del Parabolic SAR para identificar cambios de tendencia con la potencia del MACD y su avanzado sistema de detección de diverge
    Magic Vac
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    MAGIC VAC XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General MAGIC VAC XAU/USD es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Utiliza un sistema avanzado de análisis multi-estrategia que combina 7 indicadores técnicos diferentes para generar señales de trading de alta precisión. Características Principales Sistema Multi-Estrategia Inteligente Parabolic SAR : Identificación de tendencias y puntos de reversión MACD : Análi
    Rsi Profesional
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    RSI Profesional se basa en un oscilador para cazar rangos y tendencias donde se puede ver tambien se agarra rebotes en las medidas segun el par , se puede utilizar para forex y indices sinteticos , funciona en cualqier temporalidad , en los pares que yo lo uso son , eur/usd , usd/jpy , usd/chf y gbp/usd , en sinteticos en los pares crash y boom todos , volatility 75 , jumps , y range break !
    Winner Oscillator
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    Winner Oscillator .  Como bien se llama es un oscillator que consta con una estrategia de velas heikin ashi + un oscillador programado para agarrar rebotes perfectos como bien se ve en la foto  sirve para hacer scalping y intradiario .  funciona para toda las temporalidades  !  y tambien para todo los pares de forex y indices sinteticos funciona muy bien tambien en los volatilitys, jumps , crash y boom !
    Buy Sell Volatility 75
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    Pack Volatility 75 1/3 en esta estapa de indicador 1 tengo el agrado de presentarles el indicador volatility 75 Buy/Sell Profesional .  donde en cada estructura de temporalidad te va a marcar una venta y una compra segura para operar manual mente ,  donde la estrategia se basa en las lineas ema de 7 periodos exponencial y la ema de 50 periodos exponencial.  donde adquiriendo un producto vienen 2 de regalo (es el pack) adquiriendo cualquiera de los 3 productos se les va a enviar  los indicadores
    Sell Buy Tendence Boom300
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    En esta ocacion tengo el agrado de presentarles el (Pack Boom 300 Profesional) donde consta de 4 indicadores para el indice Boom 300 de indices sinteticos (Deriv Broker) adquiriendo este indicador se le habilita el pack de los 4 indicadores de boom 300 donde se les enviara el resto de los indicadores,  este indicador es 1 de los 4 que consta con la estrategia de Buy/Sell mandandote alertas claras donde ahi compra o venta del par  se recomienda utilizar en una temporalidad de 15 Minutos ,  para t
    Tendencia Crash300
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    Pack profesional Crash 300 Indicadores ,  en esta ocacion presento el indicador tendence que es para el indice crash 300 (Deriv Broker) el indicador consta de una estrategia donde se agarran tendencia en periodos de 15 Minutos ,  bien claro el indicador muestra la compra marcandote la punta de rojo asta que se desarrolle la tendencia,  y luego marque el punto verde de compra ,  es muy simple de usar ,  es recomendado usar en esa temporalidad ya que sirve para agarrar tendencias mas largas y aume
    Channel Stochastic Boom
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    Channel Stochastic Boom 1000 tengo el agrado de presentar el pack (Tendence Boom 1000)  donde en esta ocacion presento el indicador Channel Stochastic Boom 1000 para (Deriv Broker) donde es 1 de los 4 indicadores que trae el pack !  el indicador consta con la estrategia de sthochastic , donde llega al punto de (0 Nivel) se da la compra aprobechando a cazar spike ,  donde llega al punto de (90 Nivel) se da la venta aprobechando las velas trend !  se usa en 1 minuto y en 15 minutos , para aprobech
    Boom Scalper Gold
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    Boom Scalper Gold es un indicador, programado para hacer scalping en temporalidad de 1/5 y 15 Minutos ,  perfecto para cazar spikes y velas trend ,  donde en los parametros de (70) te manda un alerta de venta/sell  y en el parametro de nivel (8) te manda señal de compra/buy sirve para los indices (BOOM) de indices sinteticos (Deriv) es facil y simple de usar , hace todo el trabajo mandandote las alertas! el indicador durante este periodo se va a mantener en OFERTA !  sin mas a disfrutar ! Good P
    Crash Scalper Gold
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    Crash Scalper Gold es un indicador , donde te marca puntos de compra y puntos de venta como bien dice el nombre , se usa para hacer scalping en los pares de (Crash) 1000/500/300 donde te manda señales de venta/Sell y compra/Buy  en los puntos de nivel (90) te manda la señal de venta , (Spike) en el punto de nivel (27) te manda la señal de compra, (Velas Trend) es muy sensillo y facil de usar ,  para hacer la mejores entradas posibles !  por este periodo se va a mantener en oferta !  sin mas a di
    XauUsd Scalper
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    Xau/Usd Scalper  es un indicador unico donde cuenta los low/high para hacer entradas en compra y venta !  donde te marca las entradas con flechas junto a los lows y high  se usa en m15/H1 para hacer entradas mas valiosas y largas  es muy sencillo y facil de usar ,  tambien sirve para los pares de forex y indices sinteticos !  sin mas a disfrutar  ! buen profit  World Inversor ! 
    Step Scalpeer
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Indicadores
    Step Scalper ,  es un indicador con alertas , donde te envia alertas de compra y venta  acompañado por una moving average de 21 periodos es muy facil y sencillo de usar ,  donde en el sendero de periodo verde marca la compra del activo ,  y el sendero del periodo rojo marca la venta del activo ,  se usa para hacer scalping en M5/M15 pero tambien es recomendado usarlo en periodos de 1 Hora ya que capta la tendencia de compra o venta ,  para agarrar mayor profit !  sin mas a disfrutar  Buen profit
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario