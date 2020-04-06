Ichimoku Scalper Gold
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Expert Advisor Profesional para Trading de Oro
📋 DESCRIPCIÓN GENERAL
Ichimoku Scalper Gold es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) utilizando el poderoso sistema de análisis técnico Ichimoku Kinko Hyo. Este EA combina la precisión del Ichimoku con una estrategia de grid adaptativa y gestión de riesgo profesional, ideal para traders que buscan consistencia en uno de los mercados más volátiles y líquidos.
⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Parámetros Operativos
- Par de divisas: XAU/USD (Oro)
- Timeframe recomendado: M5 (5 minutos)
- Tipo de estrategia: Scalping con Grid Adaptativo
- Indicador principal: Ichimoku Kinko Hyo (Tenkan 9, Kijun 26, Senkou 52)
Requisitos de Capital
- Capital mínimo recomendado: $1,000 USD
- Rango de lotaje sugerido: 0.20 - 0.50 lotes
- Compatible con: Cuentas reales y cuentas de fondeo (Prop Firms)
🎯 METODOLOGÍA DE TRADING
Sistema Ichimoku Multi-Confirmación
El EA utiliza las tres confirmaciones clave del Ichimoku para generar señales de alta probabilidad:
Señales de COMPRA:
- ✅ Cruce Tenkan/Kijun: Tenkan Sen por encima de Kijun Sen (momentum alcista)
- ✅ Precio sobre Kumo: Precio operando por encima de la nube (tendencia alcista confirmada)
- ✅ Chikou Span positivo: Chikou Span por encima del precio histórico (fuerza compradora)
Señales de VENTA:
- ✅ Cruce Tenkan/Kijun: Tenkan Sen por debajo de Kijun Sen (momentum bajista)
- ✅ Precio bajo Kumo: Precio operando por debajo de la nube (tendencia bajista confirmada)
- ✅ Chikou Span negativo: Chikou Span por debajo del precio histórico (fuerza vendedora)
🛡️ GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA
Protección de Capital
- Stop Loss dinámico: 20 pips configurable según volatilidad
- Trailing Stop inteligente: Activo desde 5 pips de ganancia, con step de 2 pips
- Control de spread: Máximo 30 pips para evitar operaciones en condiciones desfavorables
- Límite de órdenes pendientes: Máximo 2 por dirección para controlar exposición
Money Management Flexible
- Opción 1: Lotaje fijo (0.20 - 0.50 recomendado)
- Opción 2: Cálculo automático por riesgo porcentual (0.5% del balance)
- Verificación de margen: Control automático antes de cada operación
🏦 IDEAL PARA PROP FIRMS
Características Compatibles con Cuentas de Fondeo:
✅ Respeta límites de drawdown: Gestión de riesgo conservadora
✅ Control de exposición: Máximo 2 órdenes pendientes por dirección
✅ Sin martingala: No duplica lotes en pérdidas
✅ Trading horario definido: Opera solo en horarios de alta liquidez (16:00 - 22:00 GMT configurable)
✅ Trailing stop automático: Protege ganancias sin intervención manual
📊 VENTAJAS COMPETITIVAS
🎯 Precisión del Ichimoku
- Sistema probado por décadas en mercados asiáticos
- Multi-confirmación reduce señales falsas
- Visualización clara de tendencia, momentum y soporte/resistencia
⚡ Optimizado para XAU/USD
- Parámetros calibrados para la volatilidad del oro
- Grid adaptativo aprovecha movimientos rápidos del M5
- Filtro de spread protege contra deslizamientos
🤖 Automatización Completa
- Sin intervención manual necesaria
- Gestión autónoma de órdenes pendientes
- Trailing stop automático para maximizar ganancias
🔒 Máxima Seguridad
- Sin operaciones contra tendencia confirmada
- Stop Loss en todas las operaciones
- Control de margen antes de abrir posiciones.
🏆 CONCLUSIÓN
Ichimoku Scalper Gold representa la fusión perfecta entre la sabiduría del análisis técnico japonés y la tecnología de trading automatizado moderna. Diseñado para traders serios que buscan consistencia en el mercado del oro, este EA ofrece una ventaja competitiva tanto para cuentas personales como para el exigente entorno de las Prop Firms.
