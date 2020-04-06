Emas Gold Sniper
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
Expert Advisor para Trading Automático en XAU/USD
📊 DESCRIPCIÓN GENERAL
EMAS GOLD SNIPER es un Expert Advisor (EA) profesional diseñado específicamente para operar en el mercado de oro (XAU/USD) utilizando una estrategia avanzada de cruce de medias móviles exponenciales combinada con un sistema de gestión de riesgo optimizado.
Este sistema automatizado identifica puntos de entrada precisos mediante el análisis de cruces entre dos medias móviles exponenciales, ejecutando órdenes pendientes estratégicamente posicionadas para capturar movimientos de precio favorables con alta probabilidad de éxito.
⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Configuración Recomendada
|Parámetro
|Especificación
|Par de Divisas
|XAU/USD (Oro vs Dólar)
|Timeframe
|M5 (5 minutos)
|Capital Mínimo
|$1,000 USD
|Lotaje Recomendado
|0.20 - 0.50 lotes
|Tipo de Cuenta
|ECN, STP o Raw Spread preferible
|Apalancamiento Sugerido
|1:100 o superior
Requisitos del Broker
- Spread máximo: 30 pips (configurable)
- Ejecución rápida (menos de 100ms)
- Permite órdenes pendientes (BuyStop/SellStop)
- Sin restricciones de hedging
- Soporte para trailing stop
🎯 ESTRATEGIA DE TRADING
Sistema de Medias Móviles Exponenciales
El EA utiliza dos EMAs configurables:
- EMA Rápida (10 periodos por defecto): Detecta cambios inmediatos en la tendencia
- EMA Lenta (30 periodos por defecto): Confirma la dirección del movimiento principal
Señales de Entrada
SEÑAL DE COMPRA (BUY)
- La EMA rápida cruza hacia arriba de la EMA lenta
- Se coloca orden BuyStop estratégicamente posicionada
- Vela pintada de color NEGRO para identificación visual
SEÑAL DE VENTA (SELL)
- La EMA rápida cruza hacia abajo de la EMA lenta
- Se coloca orden SellStop estratégicamente posicionada
- Vela pintada de color BLANCO para identificación visual
Sistema Grid Inteligente
El EA implementa un sistema de órdenes pendientes tipo grid con las siguientes características:
- Delta: Distancia de separación entre precio actual y orden pendiente (3 pips por defecto)
- MaxDistance: Distancia máxima permitida para colocar órdenes (15 pips)
- MaxPendingOrders: Límite de órdenes pendientes simultáneas (5 por defecto)
Este enfoque permite capturar movimientos en múltiples niveles de precio mientras mantiene un control estricto del riesgo.
🛡️ GESTIÓN DE RIESGO
Stop Loss Automático
- Stop Loss fijo: 20 pips por defecto (totalmente configurable)
- Ajuste automático según las restricciones del broker (STOPLEVEL)
- Protección garantizada en cada operación
Trailing Stop Dinámico
El sistema incluye un trailing stop inteligente que maximiza beneficios:
- TrailingStart: Activa el trailing cuando la operación tiene 5 pips de ganancia
- TrailingStep: Mueve el stop loss cada 2 pips a favor
- Protege ganancias automáticamente mientras permite que las operaciones ganadoras corran
Money Management Flexible
Dos opciones de gestión de capital:
- Lotaje Fijo: Configuración manual del tamaño de posición (0.20-0.50 recomendado)
- Lotaje por Riesgo: Cálculo automático basado en porcentaje de balance (0.5% por defecto)
Verificación de Margen
- Control automático de margen disponible antes de cada operación
- Previene errores de margen insuficiente
- Ajuste dinámico del lotaje si es necesario
🔧 PARÁMETROS PRINCIPALES
Configuración General
- MagicNumber: Identificador único del EA
- Slippage: Deslizamiento máximo permitido (3 pips)
Filtro Horario
- StartHour: Hora de inicio de operaciones (1:00 AM por defecto)
- EndHour: Hora de cierre de operaciones (11:00 PM por defecto)
- Evita operar durante períodos de baja liquidez
Medias Móviles
- FastMA_Period: Periodo de la EMA rápida (10)
- SlowMA_Period: Periodo de la EMA lenta (30)
- MA_Method: Tipo de media móvil (EMA recomendado)
Control de Spread
- MaxSpread: Spread máximo para operar (30 pips)
- Evita entradas durante condiciones de mercado desfavorables
Características Visuales
- ShowBackground: Activa fondo personalizado del gráfico
- PaintCandles: Pinta velas según señales (Negro=Compra, Blanco=Venta)
- BackgroundColor: Color de fondo configurable (Blanco por defecto)
💡 VENTAJAS COMPETITIVAS
✅ Estrategia Probada: Sistema basado en cruces de EMAs, uno de los indicadores técnicos más confiables
✅ Gestión de Riesgo Avanzada: Stop loss automático + trailing stop + verificación de margen
✅ Sistema Grid Optimizado: Múltiples puntos de entrada controlados para maximizar oportunidades
✅ Filtros Inteligentes: Control de spread y horarios para operar solo en condiciones óptimas
✅ Visualización Clara: Sistema de pintado de velas para identificar señales fácilmente
✅ 100% Automático: No requiere intervención manual una vez configurado
✅ Personalizable: Amplia gama de parámetros ajustables según preferencias del trader
📈 PERFIL DE RENDIMIENTO
Estilo de Trading
- Tipo: Scalping/Day Trading
- Frecuencia: Alta (múltiples operaciones por sesión)
- Duración promedio: Corto plazo (minutos a horas)
Perfil de Riesgo
- Nivel de Riesgo: Medio
- Drawdown Esperado: Controlado por stop loss estricto
- Ratio Riesgo/Beneficio: Optimizado por trailing stop
🏆 CONCLUSIÓN
EMAS GOLD SNIPER representa una solución profesional y completa para el trading automático en XAU/USD. Su combinación de estrategia técnica sólida, gestión de riesgo avanzada y automatización total lo convierten en una herramienta valiosa para traders que buscan aprovechar las oportunidades del mercado del oro con precisión y disciplina.
Diseñado tanto para traders con experiencia como para aquellos que buscan automatizar sus estrategias, este EA ofrece el equilibrio perfecto entre agresividad controlada y protección de capital.