Magic Vac

MAGIC VAC XAU/USD - Expert Advisor Profesional

Descripción General

MAGIC VAC XAU/USD es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Utiliza un sistema avanzado de análisis multi-estrategia que combina 7 indicadores técnicos diferentes para generar señales de trading de alta precisión.

Características Principales

Sistema Multi-Estrategia Inteligente

  • Parabolic SAR: Identificación de tendencias y puntos de reversión
  • MACD: Análisis de momentum y cruces de señales
  • RSI: Detección de zonas de sobrecompra/sobreventa
  • EMA Crossover: Cruces de medias móviles exponenciales (9/21)
  • Bollinger Bands: Análisis de volatilidad y rebotes de bandas
  • Stochastic: Confirmación de zonas extremas del mercado
  • Detección de Divergencias: Identificación de divergencias alcistas/bajistas en MACD

Gestión de Riesgo Avanzada

  • Money Management flexible: Lote fijo o porcentaje de riesgo
  • Stop Loss dinámico configurable
  • Trailing Stop inteligente para proteger ganancias
  • Control de margen automático
  • Limitación de órdenes pendientes simultáneas

Sistema de Grid Controlado

  • Espaciado configurable entre órdenes (Delta)
  • Distancia máxima de apertura controlada
  • Gestión automática de órdenes pendientes
  • Máximo de 5 órdenes pendientes simultáneas por defecto

Filtros de Seguridad

  • Filtro de spread máximo (protección contra spreads excesivos)
  • Filtro horario configurable (trading solo en horas específicas)
  • Verificación automática de margen antes de abrir posiciones

Especificaciones Técnicas

Parámetro Especificación
Par de divisas XAU/USD (Oro)
Timeframe recomendado M15 (15 minutos)
Plataforma MetaTrader 4
Capital mínimo $1,000 USD
Lotaje recomendado 0.20 - 0.50 lotes
Apalancamiento sugerido 1:100 o superior
Tipo de cuenta ECN, Standard o Raw Spread

Configuración Recomendada

Para Capital de $1,000 USD:

  • FixedLot: 0.20
  • RiskPercent: 0.5%
  • StopLossPips: 20
  • MaxPendingOrders: 5

Para Capital de $2,000+ USD:

  • FixedLot: 0.30 - 0.50
  • RiskPercent: 0.5% - 1%
  • StopLossPips: 20
  • MaxPendingOrders: 5

Ventajas Competitivas

Análisis Multi-Dimensional: 7 indicadores trabajando en sinergia
Personalización Total: Más de 40 parámetros configurables
Gestión de Riesgo Profesional: Protección de capital en cada operación
Visualización Avanzada: Sistema de pintado de velas según señales
Trailing Stop Inteligente: Maximiza ganancias en tendencias fuertes
Detección de Divergencias: Anticipa reversiones de mercado
Optimizado para XAU/USD: Parámetros específicos para el oro

Copyright © Worldinversor 2025
Versión 1.00


