Descripción General
MAGIC VAC XAU/USD es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Utiliza un sistema avanzado de análisis multi-estrategia que combina 7 indicadores técnicos diferentes para generar señales de trading de alta precisión.
Características Principales
Sistema Multi-Estrategia Inteligente
- Parabolic SAR: Identificación de tendencias y puntos de reversión
- MACD: Análisis de momentum y cruces de señales
- RSI: Detección de zonas de sobrecompra/sobreventa
- EMA Crossover: Cruces de medias móviles exponenciales (9/21)
- Bollinger Bands: Análisis de volatilidad y rebotes de bandas
- Stochastic: Confirmación de zonas extremas del mercado
- Detección de Divergencias: Identificación de divergencias alcistas/bajistas en MACD
Gestión de Riesgo Avanzada
- Money Management flexible: Lote fijo o porcentaje de riesgo
- Stop Loss dinámico configurable
- Trailing Stop inteligente para proteger ganancias
- Control de margen automático
- Limitación de órdenes pendientes simultáneas
Sistema de Grid Controlado
- Espaciado configurable entre órdenes (Delta)
- Distancia máxima de apertura controlada
- Gestión automática de órdenes pendientes
- Máximo de 5 órdenes pendientes simultáneas por defecto
Filtros de Seguridad
- Filtro de spread máximo (protección contra spreads excesivos)
- Filtro horario configurable (trading solo en horas específicas)
- Verificación automática de margen antes de abrir posiciones
Especificaciones Técnicas
|Parámetro
|Especificación
|Par de divisas
|XAU/USD (Oro)
|Timeframe recomendado
|M15 (15 minutos)
|Plataforma
|MetaTrader 4
|Capital mínimo
|$1,000 USD
|Lotaje recomendado
|0.20 - 0.50 lotes
|Apalancamiento sugerido
|1:100 o superior
|Tipo de cuenta
|ECN, Standard o Raw Spread
Configuración Recomendada
Para Capital de $1,000 USD:
- FixedLot: 0.20
- RiskPercent: 0.5%
- StopLossPips: 20
- MaxPendingOrders: 5
Para Capital de $2,000+ USD:
- FixedLot: 0.30 - 0.50
- RiskPercent: 0.5% - 1%
- StopLossPips: 20
- MaxPendingOrders: 5
Ventajas Competitivas
✅ Análisis Multi-Dimensional: 7 indicadores trabajando en sinergia
✅ Personalización Total: Más de 40 parámetros configurables
✅ Gestión de Riesgo Profesional: Protección de capital en cada operación
✅ Visualización Avanzada: Sistema de pintado de velas según señales
✅ Trailing Stop Inteligente: Maximiza ganancias en tendencias fuertes
✅ Detección de Divergencias: Anticipa reversiones de mercado
✅ Optimizado para XAU/USD: Parámetros específicos para el oro
