MAGIC VAC XAU/USD es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Utiliza un sistema avanzado de análisis multi-estrategia que combina 7 indicadores técnicos diferentes para generar señales de trading de alta precisión.

Características Principales

Sistema Multi-Estrategia Inteligente

Parabolic SAR : Identificación de tendencias y puntos de reversión

: Identificación de tendencias y puntos de reversión MACD : Análisis de momentum y cruces de señales

: Análisis de momentum y cruces de señales RSI : Detección de zonas de sobrecompra/sobreventa

: Detección de zonas de sobrecompra/sobreventa EMA Crossover : Cruces de medias móviles exponenciales (9/21)

: Cruces de medias móviles exponenciales (9/21) Bollinger Bands : Análisis de volatilidad y rebotes de bandas

: Análisis de volatilidad y rebotes de bandas Stochastic : Confirmación de zonas extremas del mercado

: Confirmación de zonas extremas del mercado Detección de Divergencias: Identificación de divergencias alcistas/bajistas en MACD

Gestión de Riesgo Avanzada

Money Management flexible: Lote fijo o porcentaje de riesgo

Stop Loss dinámico configurable

Trailing Stop inteligente para proteger ganancias

Control de margen automático

Limitación de órdenes pendientes simultáneas

Sistema de Grid Controlado

Espaciado configurable entre órdenes (Delta)

Distancia máxima de apertura controlada

Gestión automática de órdenes pendientes

Máximo de 5 órdenes pendientes simultáneas por defecto

Filtros de Seguridad

Filtro de spread máximo (protección contra spreads excesivos)

Filtro horario configurable (trading solo en horas específicas)

Verificación automática de margen antes de abrir posiciones

Especificaciones Técnicas

Parámetro Especificación Par de divisas XAU/USD (Oro) Timeframe recomendado M15 (15 minutos) Plataforma MetaTrader 4 Capital mínimo $1,000 USD Lotaje recomendado 0.20 - 0.50 lotes Apalancamiento sugerido 1:100 o superior Tipo de cuenta ECN, Standard o Raw Spread

Configuración Recomendada

Para Capital de $1,000 USD:

FixedLot : 0.20

: 0.20 RiskPercent : 0.5%

: 0.5% StopLossPips : 20

: 20 MaxPendingOrders: 5

Para Capital de $2,000+ USD:

FixedLot : 0.30 - 0.50

: 0.30 - 0.50 RiskPercent : 0.5% - 1%

: 0.5% - 1% StopLossPips : 20

: 20 MaxPendingOrders: 5

Ventajas Competitivas

✅ Análisis Multi-Dimensional: 7 indicadores trabajando en sinergia

✅ Personalización Total: Más de 40 parámetros configurables

✅ Gestión de Riesgo Profesional: Protección de capital en cada operación

✅ Visualización Avanzada: Sistema de pintado de velas según señales

✅ Trailing Stop Inteligente: Maximiza ganancias en tendencias fuertes

✅ Detección de Divergencias: Anticipa reversiones de mercado

✅ Optimizado para XAU/USD: Parámetros específicos para el oro

