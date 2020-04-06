Nova MBB Trader es una automatización disciplinada que combina los indicadores MACD y las Bandas de Bollinger (BB), combinando el impulso, la tendencia y la volatilidad en un sistema de trading estructurado. Este EA espera la alineación de las señales del MACD con el comportamiento del precio alrededor de las Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de entrada de alta calidad.

En lugar de reaccionar a cada movimiento del mercado, Nova MBB Trader filtra el ruido, operando sólo cuando el impulso, la tendencia y la volatilidad confirman el movimiento. Se centra en configuraciones con un contexto claro y disciplina.

Por qué los operadores eligen Nova MBB Trader

MACD + Bandas de Bollinger, totalmente automatizado:

Combina indicadores de momento y volatilidad con reglas precisas de entrada y salida.

Confirmación de tendencia y volatilidad:

Opera sólo cuando el momento MACD se alinea con la acción del precio significativa en relación con las bandas.

Gestión del riesgo integrada:

Cada posición incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicable a todos los mercados:

Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas, optimizado para gráficos diarios y H1.

Claro, eficiente y fiable:

Ejecución rápida, lógica transparente y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova MBB Trader proporciona un enfoque estructurado, de doble indicador para el comercio disciplinado basado en la tendencia, el impulso y la volatilidad.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.