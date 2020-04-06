Making Scalper Hard GOLD
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 1.53
- Activaciones: 10
Descripción
Making Scalper Hard Gold es un Expert Advisor avanzado de scalping diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (oro) en temporalidad M5. Este sistema automatizado combina múltiples estrategias de trading técnico para maximizar oportunidades en el mercado del oro, uno de los activos más volátiles y líquidos del mercado financiero.
Características Principales
Sistema Multi-Estrategia
El EA implementa tres sistemas de trading complementarios:
- Filtro RSI + Estocástico: Identifica zonas de sobreventa y sobrecompra para entradas precisas
- Parabolic SAR: Detecta cambios de tendencia y genera señales de reversión
- Sistema Grid Inteligente: Coloca órdenes pendientes estratégicamente espaciadas
Gestión de Riesgo Profesional
- Stop Loss ajustable: Protección automática de 20 pips por defecto
- Trailing Stop dinámico: Asegura ganancias moviendo el SL a favor de la operación
- Control de margen: Verificación automática antes de cada operación
- Límite de órdenes pendientes: Máximo 2 por tipo para evitar sobreexposición
Money Management Flexible
- Lotaje fijo recomendado: 0.20 - 0.50 lotes
- Capital sugerido: $1,000 USD mínimo
- Riesgo porcentual: 0.5% configurable
- Adaptación automática: Ajusta el tamaño según el balance disponible
Filtros de Seguridad
- Control de spread: Opera solo cuando el spread es ≤30 pips
- Filtro horario: Trading activo entre 16:00-22:00 (configurable)
- Verificación de margen: Previene operaciones con capital insuficiente
Compatibilidad
✅ Broker: Compatible con cualquier broker MetaTrader 4
✅ Cuentas de fondeo: Completamente apto para prop firms y challenges
✅ Spread: Optimizado para brokers ECN y estándar
✅ Apalancamiento: Funciona con diferentes niveles de apalancamiento
Especificaciones Técnicas
- Timeframe: M5 (5 minutos)
- Par recomendado: XAU/USD (Oro)
- Capital mínimo: $1,000 USD
- Lotaje: 0.20 - 0.50 (ajustable según capital
- Versión: 1.53
Ventajas Competitivas
🎯 Precisión: Múltiples confirmaciones técnicas antes de entrar al mercado
⚡ Velocidad: Ejecución optimizada para scalping de alta frecuencia
🛡️ Protección: Sistema completo de gestión de riesgo y capital
🔧 Personalizable: Más de 20 parámetros ajustables según tu perfil de riesgo
📊 Transparente: Identificación clara de cada operación por sistema (RSI/Stoch o SAR)
Making Scalper Hard Gold es la herramienta ideal para traders que buscan automatizar su operativa en el mercado del oro con un sistema robusto, probado y completamente configurable. Perfecto tanto para cuentas personales como para superar challenges de fondeo con disciplina y consistencia.