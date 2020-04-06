Making Scalper Hard GOLD

Making Scalper Hard Gold - EA Profesional para XAU/USD

Descripción 

Making Scalper Hard Gold es un Expert Advisor avanzado de scalping diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (oro) en temporalidad M5. Este sistema automatizado combina múltiples estrategias de trading técnico para maximizar oportunidades en el mercado del oro, uno de los activos más volátiles y líquidos del mercado financiero.

Características Principales

Sistema Multi-Estrategia

El EA implementa tres sistemas de trading complementarios:

  • Filtro RSI + Estocástico: Identifica zonas de sobreventa y sobrecompra para entradas precisas
  • Parabolic SAR: Detecta cambios de tendencia y genera señales de reversión
  • Sistema Grid Inteligente: Coloca órdenes pendientes estratégicamente espaciadas

Gestión de Riesgo Profesional

  • Stop Loss ajustable: Protección automática de 20 pips por defecto
  • Trailing Stop dinámico: Asegura ganancias moviendo el SL a favor de la operación
  • Control de margen: Verificación automática antes de cada operación
  • Límite de órdenes pendientes: Máximo 2 por tipo para evitar sobreexposición

Money Management Flexible

  • Lotaje fijo recomendado: 0.20 - 0.50 lotes
  • Capital sugerido: $1,000 USD mínimo
  • Riesgo porcentual: 0.5% configurable
  • Adaptación automática: Ajusta el tamaño según el balance disponible

Filtros de Seguridad

  • Control de spread: Opera solo cuando el spread es ≤30 pips
  • Filtro horario: Trading activo entre 16:00-22:00 (configurable)
  • Verificación de margen: Previene operaciones con capital insuficiente

Compatibilidad

Broker: Compatible con cualquier broker MetaTrader 4
Cuentas de fondeo: Completamente apto para prop firms y challenges
Spread: Optimizado para brokers ECN y estándar
Apalancamiento: Funciona con diferentes niveles de apalancamiento

Especificaciones Técnicas

  • Timeframe: M5 (5 minutos)
  • Par recomendado: XAU/USD (Oro)
  • Capital mínimo: $1,000 USD
  • Lotaje: 0.20 - 0.50 (ajustable según capital
  • Versión: 1.53

Ventajas Competitivas

🎯 Precisión: Múltiples confirmaciones técnicas antes de entrar al mercado
Velocidad: Ejecución optimizada para scalping de alta frecuencia
🛡️ Protección: Sistema completo de gestión de riesgo y capital
🔧 Personalizable: Más de 20 parámetros ajustables según tu perfil de riesgo
📊 Transparente: Identificación clara de cada operación por sistema (RSI/Stoch o SAR)

Making Scalper Hard Gold es la herramienta ideal para traders que buscan automatizar su operativa en el mercado del oro con un sistema robusto, probado y completamente configurable. Perfecto tanto para cuentas personales como para superar challenges de fondeo con disciplina y consistencia.


Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Asesores Expertos
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&amp ;lang=en (01) pruebas ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en (02) fecha de inicio 21 dic 2023 Ajustes nuevos y mejorados https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en (03) fecha de inicio 04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix?share=58da3d7968d6&amp; lang
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Your Accountant
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Esta vez voy a proporcionar un asesor que se encargará de scalping. Sí, sí, es el scalping, ya que en su estrategia de otra manera. Scalping, principalmente, se dedica al gráfico de horas H1, pero puede ponerlo en otros períodos. Pero en el gráfico diario no funcionará, ya que su trabajo se calcula de acuerdo con las velas, de acuerdo con las velas diarias, que en el gráfico diario todo es solo uno y el asesor no tiene por qué bailar. En la configuración del asesor hay parámetros Morning y Eveni
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Asesores Expertos
Bienvenido, Trader! ¿Está buscando un EA que opere con la precisión de un inversor experimentado y la inteligencia de una automatización avanzada? Presentamos Elirox Trading EA - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen precisión, consistencia y crecimiento a largo plazo . Basado en la Inteligencia Artificial de Reversión de última generación , Elirox Trading EA analiza meticulosamente las estructuras del mercado, identifica los puntos de inflexión críticos y ej
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Asesores Expertos
AdvisorKing es un scalper multidivisa que utiliza algoritmos de negociación propios. La entrada en el mercado se lleva a cabo utilizando filtros, lo que permite al asesor de operaciones obtener buenos resultados durante una sesión de negociación de baja volatilidad. Este sistema está diseñado para el comercio a largo plazo y es adecuado para los comerciantes que están acostumbrados a la estabilidad y el riesgo mínimo. El asesor de operaciones no contiene estrategias tan peligrosas como la cuadr
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Neural Odin
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Odin es un asesor de trading totalmente automatizado. El algoritmo del asesor se formó y personalizó en el contexto del trabajo en una estrategia de trading de scalping, lo que implica el uso de un neurocomponente implícito que le permite captar una tendencia transparente en los procesos caóticos del mercado. La configuración del asesor se diseñó de acuerdo con el principio de la prevalencia del aspecto de seguridad en las operaciones abiertas. Cuando se alcanza el ratio mínimo de rentab
Breakout without news
Ruslan Pishun
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto se basa en una estrategia de ruptura. Las señales de entrada al mercado se generan cuando el precio cruza la frontera de un determinado rango de precios. Hemos creado la estrategia utilizando datos históricos con una calidad del 99,9% en los últimos 15 años. Hemos seleccionado las señales de mayor calidad y eliminado las de baja calidad. El EA realiza un análisis técnico y tiene en cuenta sólo las rupturas que muestran el mejor resultado. El EA utiliza la filtración de señales
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Maximice su potencial de trading en oro con el EA TrendSight Pro , una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico. ¿Por qué elegir TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA no es sólo otro bot automatizado; es una estrategia completa para operar con oro construida sobre la base
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Asesores Expertos
Grid Hero es un EA totalmente automatizado que utiliza un revolucionario algoritmo Grid (P.A.M.A.) junto con una sinergia característica del trading de Acción del Precio y una Unidad de Procesamiento Auto-Adaptativa de Instinto Artificial. Grid Hero fue estrictamente desarrollado, probado y optimizado utilizando la metodología de desarrollo "Reversed Sampling" basada en la fase "In-Sample" (2012 a 2017) y la fase "Out-Of-Sample" (2004 a 2011). Ha superado la prueba retrospectiva de 13 años de da
AlphaX Investment King
Michael Martens
Asesores Expertos
Descripción El autómata de trading utiliza patrones estacionales. Se implementan un total de siete estrategias. Las estrategias A, B y AB y Christmas Run se pueden ejecutar con diferentes conjuntos, y las medias móviles se pueden variar para Turnaround Tuesday. Las horas de entrada y salida pueden ajustarse para la estrategia Witchcraft Wonder. También hay un filtro variable para optimizar las entradas. Mercados soportados Índices bursátiles (p.ej. S&P 500, DAX) Oro (XAUUSD) para la estrateg
EA usdjpy H4
Andrea Cortigiani
Asesores Expertos
Nombre: EA USD/JPY H4 Descripción: EA USD/JPY H4 es un sistema de trading completamente automatizado desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para operar en el mercado USD/JPY utilizando el marco temporal H4, ofreciendo una estrategia sólida basada en tendencias y respaldada por filtros técnicos avanzados. El núcleo del EA se basa en una doble media móvil simple (SMA), que identifica la dirección principal del mercado. Las señales de entrada se confirman adicionalmente con un
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Asesores Expertos
El especialista de HERMES es un robot para Meta Trader con el objetivo de trabajar con las tendencias y estrategias propias del robot. INSTALA HERMES GOLD PRO GRATIS Y FUNCIONA EN TU CUENTA, PREGÚNTAME MENSAJE PRIVADO. RECOMENDACIÓN DE USO PLAZO: H1 HERMES fue desarrollado para trabajar con el metal americano XAUUSD (GOLD). HERMES es un experto a largo plazo en SCALPING asertivo, por lo que puede permanecer 1,2,3 días sin operar, dependiendo del valor de su "riesgo (configuración", pero no te
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Asesores Expertos
Antes de comprar un scalper nocturno, ten en cuenta los riesgos que conlleva: El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también podría tener pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Cualquier reversión a la media puede quedar atrapada en el lado equivocado de un movimiento rápido debido a noti
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Asesores Expertos
El MaverickProPlus es un EA totalmente automatizado diseñado para operar el par EURUSD. Está diseñado para el comercio a lo largo de la tendencia y también el comercio durante la inversión. Utiliza la estrategia de rejilla adaptativa. En la estrategia de rejilla adaptativa la distancia entre las operaciones no es fija, la entrada de la siguiente operación se basa en las condiciones de mercado más favorables para cerrar la operación con ganancias. Así que el riesgo asociado con la estrategia de
GODExpert
Mr Weeraphat Jungsomjatepaisal
Asesores Expertos
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   60 % discount ( 150 USD >>> 89 USD) , special for10 buyers ( 2 left)    <<<<<<<<<<<<<<<<<<< EA GOD es un asesor experto especializado en EUR/USD para maximizar los beneficios en un 10-20% al mes. Martingala es una estrategia de EA DIOS que NUNCA Margin Call durante 5 años backtest 99.9% de precisión con el conjunto de datos de garrapatas. Depósito Mínimo: $180 Beneficio: 10-20% por mes Estrategia: Martingala Marco de tiempo: M1 Backtest: 99,9% de precisión con el conjunto
Noirtier Scalper
Anvar Gadadov
Asesores Expertos
Noirtier Scalper es una solución de trading preparada para su cuenta. Este robot puede ser de interés para aquellos que están en el comienzo de su viaje en el comercio, así como para los comerciantes más avanzados que deseen diversificar sus riesgos. Este Asesor Experto realiza operaciones de trading al final de la sesión de Nueva York. Las operaciones se abren y cierran en base a un algoritmo especial, que proporciona la máxima precisión de las entradas. También el Asesor Experto incluye el sis
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Otros productos de este autor
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Killer EurUSD v2.0 El EA "Killer EurUSD" es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para operar en el par de divisas EUR/USD en la plataforma MetaTrader 4. Este Expert Advisor incorpora una estrategia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con gestión de riesgo. Características Técnicas: Indicadores Técnicos: Utiliza dos EMAs principales (10 y 200 períodos) para identificación de tendencia Gestión de Capital: Sistema de lotes fijo con multiplicador de martingala (2.
ORO Killer
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
KILLER XAU/USD - Expert Advisor Profesional RESUMEN EJECUTIVO Killer XAU/USD es un Expert Advisor de alto rendimiento diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar). Con una rentabilidad anual del 200% , este EA combina análisis técnico avanzado con gestión inteligente de riesgo para maximizar las oportunidades de trading en el mercado del oro. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Rendimiento Superior Rentabilidad Anual: 200% Timeframe Optimizado: H1 (1 hora) Par Especializado
Exodia Eurusd Project
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Exodia Project EUR/USD Descripción General Exodia Project EUR/USD es un Expert Advisor (EA) desarrollado específicamente para el trading automatizado del par de divisas EUR/USD . Este sistema de trading algorítmico está diseñado para operar en temporalidad H1 (1 hora) y ha demostrado un rendimiento excepcional en backtesting histórico. Especificaciones Técnicas Configuración Requerida Plataforma : MetaTrader 4 (MQL4) Par de divisas : EUR/USD exclusivamente Temporalidad : H1 (1 hora) Capital míni
Trend Scalper EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Trend Scalper EUR/USD -  Descripción del Sistema El Trend Scalper EUR/USD es un Expert Advisor (EA) automatizado y altamente configurable, diseñado específicamente para operar en el par EUR/USD en gráficos de 1 hora (H1). Combina una estrategia de seguimiento de tendencia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con capacidad de operación en modo grid, ofreciendo flexibilidad tanto para trading direccional como para estrategias de acumulación controlada. Con un capital mínimo recomendado de
Elephant Eurusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Elephant EUR/USD -  Sistema automatizado de trading diseñado exclusivamente para operar el par EUR/USD en temporalidad H1 (1 hora). Utiliza una estrategia combinada basada en medias móviles exponenciales (EMA 10 y EMA 200) para identificar tendencias dominantes y puntos de entrada de alta probabilidad. Requisitos de Operación: Par de divisas: EUR/USD únicamente Timeframe: H1 (1 hora) Capital mínimo recomendado: $1,000 USD por cada 0.1 lote Broker con spreads competitivos y ejecución rápida Gesti
Poison Slayer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Poison Slayer EUR/USD  Información General Nombre: Poison Slayer EUR/USD Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) Broker Recomendado: IC Markets Par de Divisas: EUR/USD Temporalidad: H1 (1 Hora) Capital Mínimo: USD $1,000 Versión: 1.00 Desarrollador: WorldInversor Descripción del Sistema Poison Slayer EUR/USD es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar el par EUR/USD en gráficos de 1 hora. Este sistema combina análisis técnico basado en medias móviles exponenciales (EMA) con una
Danesha Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Danesha Xauusd EA  Expert Advisor para Trading de Oro (XAU/USD) Plataforma: MetaTrader 4 Par: XAU/USD exclusivamente Temporalidad: H1 (1 Hora) Balance mínimo: $5,000 USD Compatible con: Prop Firms (cuentas de $5K y $10K) Descripción General Danesha Xauusd es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar oro en gráficos de 1 hora. Utiliza una estrategia combinada de medias móviles exponenciales (EMAs) y RSI, con un sistema avanzado de gestión de riesgo que incluye recuperaci
Level Hard Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
LEVEL XAU/USD HARD - Expert Advisor Profesional Descripción General LEVEL XAU/USD HARD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa una estrategia sofisticada de gestión de órdenes pendientes con trailing stop dinámico y control inteligente de spreads. Características Principales Estrategia de Trading Sistema de Órdenes Pendientes : Coloca automáticamente órdenes BuyStop y SellStop a distanc
Level Slow Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
LEVEL SLOW XAU/USD  Descripción General LEVEL SLOW XAU/USD es un Expert Advisor diseñado con un enfoque conservador y controlado para operar el par XAU/USD (Oro/Dólar) en temporalidad H1. Este sistema automatizado implementa controles de frecuencia avanzados que limitan la apertura de operaciones, haciéndolo ideal para cuentas de Prop Firms y traders que buscan un crecimiento sostenido y controlado del capital. Características Principales Estrategia de Trading Controlada Sistema de Frecuencia In
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Power Plus XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General Power Plus XAU/USD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Combina la precisión del indicador RSI (Relative Strength Index) con la fuerza direccional del ADX (Average Directional Index) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado del oro. Este EA utiliza una estrategia de reversión a la media altamente optimizada, aprovechando
Scalper Sniper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Sniper Scalper XAUUSD  Expert Advisor Profesional para MetaTrader 4 DESCRIPCIÓN GENERAL Sniper Scalper XAUUSD es un Expert Advisor de trading automatizado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) en temporalidad M5 . Este EA utiliza una estrategia de scalping de alta precisión basada en el análisis de patrones de velas, tamaño de cuerpos y detección de señales en filas consecutivas para identificar oportunidades de entrada con una excelente relación riesgo-beneficio.
Killer Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Killer Scalper XAUUSD MT4 Asesor Experto Profesional de Scalping para Trading de Oro Descripción General Killer Scalper XAUUSD es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado específicamente para scalping en oro (XAU/USD). Construido con filtros avanzados de RSI y Estocástico, este EA identifica puntos de entrada óptimos durante sesiones de alta volatilidad, maximizando el potencial de ganancias mientras mantiene protocolos estrictos de gestión de riesgo. ️ Especificacio
ADX Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
ADX Scalper XAU/USD  Descripción General ADX Scalper XAU/USD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar en el par de oro (XAU/USD) utilizando el indicador ADX como filtro principal de tendencia. Este EA combina estrategias de scalping con gestión de riesgo avanzada, ideal tanto para cuentas personales como para cuentas de fondeo (prop firms). Características Principales Estrategia de Trading Indicador Principal: ADX (Average Directional Index) Filtro de Tendenc
Ichimoku Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
ICHIMOKU SCALPER GOLD Expert Advisor Profesional para Trading de Oro DESCRIPCIÓN GENERAL Ichimoku Scalper Gold es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) utilizando el poderoso sistema de análisis técnico Ichimoku Kinko Hyo . Este EA combina la precisión del Ichimoku con una estrategia de grid adaptativa y gestión de riesgo profesional, ideal para traders que buscan consistencia en uno de los mercados más volátiles y líquidos. ️ ESPECI
OBV Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
OBV Scalper GOLD MT4 Descripción OBV Scalper GOLD es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar XAU/USD (Oro) utilizando el indicador On Balance Volume (OBV) para detectar divergencias y oportunidades de scalping de alta probabilidad. El EA identifica automáticamente divergencias alcistas y bajistas entre el precio y el volumen, colocando órdenes pendientes estratégicas con gestión de riesgo integrada y trailing stop dinámico. ️ Especificaciones Técnicas Par recomenda
Bolinger Sniper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Bollinger Scalper Gold EA  Información General Nombre: Bollinger Scalper Gold Versión: 2.00 Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) Par Recomendado: XAU/USD (Oro) Timeframe: M5 (5 minutos) Capital Mínimo: $1,000 USD Desarrollador: Worldinversor 2025 Descripción del Sistema Bollinger Scalper Gold es un Expert Advisor automatizado diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD) utilizando una estrategia basada en Bandas de Bollinger combinada con un sistema de Grid Trading inteligente.
Stochastic Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
STOCHASTIC SCALPER MT4  Descripción Sistema automatizado de trading profesional especializado en XAU/USD que combina el poder del oscilador Stochastic con una estrategia de grid adaptativa. Diseñado para capturar movimientos rápidos del mercado mediante señales precisas de sobrecompra y sobreventa, optimizando cada operación con gestión avanzada de riesgo. Características Clave Sistema de Trading Inteligente Análisis en tiempo real con Stochastic (5,3,3) optimizado para M5 Grid adaptativ
Emas Gold Sniper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
EMAS GOLD SNIPER Expert Advisor para Trading Automático en XAU/USD DESCRIPCIÓN GENERAL EMAS GOLD SNIPER es un Expert Advisor (EA) profesional diseñado específicamente para operar en el mercado de oro (XAU/USD) utilizando una estrategia avanzada de cruce de medias móviles exponenciales combinada con un sistema de gestión de riesgo optimizado. Este sistema automatizado identifica puntos de entrada precisos mediante el análisis de cruces entre dos medias móviles exponenciales, ejecutando órdenes
Psar MAC PRO
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
PSAR MAC PRO Expert Advisor Profesional para Trading de Oro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Par de divisas: XAU/USD (Gold) Timeframe: M15 (15 minutos) Capital mínimo: $1,000 USD Lotaje recomendado: 0.20 - 0.50 lotes DESCRIPCIÓN PSAR MAC PRO es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAU/USD). Combina la precisión del Parabolic SAR para identificar cambios de tendencia con la potencia del MACD y su avanzado sistema de detección de diverge
Magic Vac
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
MAGIC VAC XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General MAGIC VAC XAU/USD es un Expert Advisor de última generación diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Utiliza un sistema avanzado de análisis multi-estrategia que combina 7 indicadores técnicos diferentes para generar señales de trading de alta precisión. Características Principales Sistema Multi-Estrategia Inteligente Parabolic SAR : Identificación de tendencias y puntos de reversión MACD : Análi
Rsi Profesional
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
RSI Profesional se basa en un oscilador para cazar rangos y tendencias donde se puede ver tambien se agarra rebotes en las medidas segun el par , se puede utilizar para forex y indices sinteticos , funciona en cualqier temporalidad , en los pares que yo lo uso son , eur/usd , usd/jpy , usd/chf y gbp/usd , en sinteticos en los pares crash y boom todos , volatility 75 , jumps , y range break !
Winner Oscillator
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Winner Oscillator .  Como bien se llama es un oscillator que consta con una estrategia de velas heikin ashi + un oscillador programado para agarrar rebotes perfectos como bien se ve en la foto  sirve para hacer scalping y intradiario .  funciona para toda las temporalidades  !  y tambien para todo los pares de forex y indices sinteticos funciona muy bien tambien en los volatilitys, jumps , crash y boom !
Buy Sell Volatility 75
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Pack Volatility 75 1/3 en esta estapa de indicador 1 tengo el agrado de presentarles el indicador volatility 75 Buy/Sell Profesional .  donde en cada estructura de temporalidad te va a marcar una venta y una compra segura para operar manual mente ,  donde la estrategia se basa en las lineas ema de 7 periodos exponencial y la ema de 50 periodos exponencial.  donde adquiriendo un producto vienen 2 de regalo (es el pack) adquiriendo cualquiera de los 3 productos se les va a enviar  los indicadores
Sell Buy Tendence Boom300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
En esta ocacion tengo el agrado de presentarles el (Pack Boom 300 Profesional) donde consta de 4 indicadores para el indice Boom 300 de indices sinteticos (Deriv Broker) adquiriendo este indicador se le habilita el pack de los 4 indicadores de boom 300 donde se les enviara el resto de los indicadores,  este indicador es 1 de los 4 que consta con la estrategia de Buy/Sell mandandote alertas claras donde ahi compra o venta del par  se recomienda utilizar en una temporalidad de 15 Minutos ,  para t
Tendencia Crash300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Pack profesional Crash 300 Indicadores ,  en esta ocacion presento el indicador tendence que es para el indice crash 300 (Deriv Broker) el indicador consta de una estrategia donde se agarran tendencia en periodos de 15 Minutos ,  bien claro el indicador muestra la compra marcandote la punta de rojo asta que se desarrolle la tendencia,  y luego marque el punto verde de compra ,  es muy simple de usar ,  es recomendado usar en esa temporalidad ya que sirve para agarrar tendencias mas largas y aume
Channel Stochastic Boom
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Channel Stochastic Boom 1000 tengo el agrado de presentar el pack (Tendence Boom 1000)  donde en esta ocacion presento el indicador Channel Stochastic Boom 1000 para (Deriv Broker) donde es 1 de los 4 indicadores que trae el pack !  el indicador consta con la estrategia de sthochastic , donde llega al punto de (0 Nivel) se da la compra aprobechando a cazar spike ,  donde llega al punto de (90 Nivel) se da la venta aprobechando las velas trend !  se usa en 1 minuto y en 15 minutos , para aprobech
Boom Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Boom Scalper Gold es un indicador, programado para hacer scalping en temporalidad de 1/5 y 15 Minutos ,  perfecto para cazar spikes y velas trend ,  donde en los parametros de (70) te manda un alerta de venta/sell  y en el parametro de nivel (8) te manda señal de compra/buy sirve para los indices (BOOM) de indices sinteticos (Deriv) es facil y simple de usar , hace todo el trabajo mandandote las alertas! el indicador durante este periodo se va a mantener en OFERTA !  sin mas a disfrutar ! Good P
Crash Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Crash Scalper Gold es un indicador , donde te marca puntos de compra y puntos de venta como bien dice el nombre , se usa para hacer scalping en los pares de (Crash) 1000/500/300 donde te manda señales de venta/Sell y compra/Buy  en los puntos de nivel (90) te manda la señal de venta , (Spike) en el punto de nivel (27) te manda la señal de compra, (Velas Trend) es muy sensillo y facil de usar ,  para hacer la mejores entradas posibles !  por este periodo se va a mantener en oferta !  sin mas a di
XauUsd Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Xau/Usd Scalper  es un indicador unico donde cuenta los low/high para hacer entradas en compra y venta !  donde te marca las entradas con flechas junto a los lows y high  se usa en m15/H1 para hacer entradas mas valiosas y largas  es muy sencillo y facil de usar ,  tambien sirve para los pares de forex y indices sinteticos !  sin mas a disfrutar  ! buen profit  World Inversor ! 
Step Scalpeer
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Step Scalper ,  es un indicador con alertas , donde te envia alertas de compra y venta  acompañado por una moving average de 21 periodos es muy facil y sencillo de usar ,  donde en el sendero de periodo verde marca la compra del activo ,  y el sendero del periodo rojo marca la venta del activo ,  se usa para hacer scalping en M5/M15 pero tambien es recomendado usarlo en periodos de 1 Hora ya que capta la tendencia de compra o venta ,  para agarrar mayor profit !  sin mas a disfrutar  Buen profit
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario