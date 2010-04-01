Scalper Sniper Xauusd

Sniper Scalper XAUUSD 

Expert Advisor Profesional para MetaTrader 4

📊 DESCRIPCIÓN GENERAL

Sniper Scalper XAUUSD es un Expert Advisor de trading automatizado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro vs Dólar) en temporalidad M5. Este EA utiliza una estrategia de scalping de alta precisión basada en el análisis de patrones de velas, tamaño de cuerpos y detección de señales en filas consecutivas para identificar oportunidades de entrada con una excelente relación riesgo-beneficio.

🎯 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ Estrategia de Trading

  • Tipo: Scalping de precisión con detección de patrones
  • Análisis de velas consecutivas: Identifica filas de 1 velas con cuerpo mínimo de 2.0 pips
  • Señales duales: Sistema de entrada con confirmación múltiple (señal tipo "once")
  • Gestión de riesgo avanzada: Stop Loss de 50 pips y Take Profit de 100 pips (ratio 1:2)
  • Trailing Stop inteligente: Activa a los 50 pips de ganancia y sigue a 25 pips

⚙️ Configuración Operativa

  • Volumen por operación: 0.20 lotes (ajustable según capital)
  • Horario de trading: 06:00 - 23:00 (optimizado para sesiones de mayor volatilidad)
  • Magic Number: 2885 (para identificación única de operaciones)
  • Compatible con: Cuentas estándar y de fondeo

📈 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros Principales

  • Par de divisas: XAU/USD (Oro)
  • Temporalidad: M5 (5 minutos) - OBLIGATORIO
  • Broker recomendado: IC Markets
  • Tipo de cuenta: Compatible con ECN, Standard y cuentas de fondeo
  • Apalancamiento sugerido: 1:100 o superior

Parámetros de Entrada

Magic Number: 2885 TimeStart: 06:00 TimeEnd: 23:00 SignalType: once RowSize: 1 velas MinBodySize: 2.0 pips VolumeSize: 0.20 lotes StopLoss: 50 pips TakeProfit: 100 pips TrailingStop: 25 pips TrailingStart: 50 pips Period: M5 (Current)

💼 GESTIÓN DE RIESGO

El EA incorpora un sistema robusto de gestión de riesgo:

  • Stop Loss fijo: 50 pips por operación
  • Take Profit: 100 pips (ratio riesgo/beneficio 1:2)
  • Trailing Stop dinámico: Se activa automáticamente cuando la operación alcanza 50 pips de ganancia, siguiendo el precio a 25 pips de distancia
  • Protección de capital: Sistema de verificación de señales para evitar operaciones innecesarias

🏆 VENTAJAS COMPETITIVAS

✔️ Especialización en XAU/USD: Optimizado exclusivamente para oro, aprovechando su volatilidad característica
✔️ Sistema de doble confirmación: Dos sets de parámetros de señal para mayor precisión
✔️ Trailing Stop inteligente: Protege ganancias mientras permite que los beneficios corran
✔️ Compatible con brokers de fondeo: Cumple con las reglas de la mayoría de empresas de fondeo (FTMO, TopStepTrader, etc.)
✔️ Bajo drawdown: Estrategia conservadora con gestión de riesgo profesional
✔️ Completamente automatizado: Opera 24/5 sin intervención manual

🔧 REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos Mínimos

  • MetaTrader 4 actualizado
  • VPS recomendado (para operación 24/7 sin interrupciones)
  • Spread máximo recomendado: 20 pips
  • Capital mínimo: $1000 USD (para operar con 0.20 lotes)

    Capital Sugerido por Volumen

    • 0.10 lotes: $300 - $500
    • 0.20 lotes: $500 - $1,000
    • 0.50 lotes: $1,500 - $2,500
    • 1.00 lote: $5,000 - $10,000

      🚀 CONCLUSIÓN

      Sniper Scalper XAUUSD v1.20 es una solución profesional de trading automatizado para traders que buscan operar oro con una estrategia de scalping precisa y controlada. Su sistema de doble confirmación, gestión de riesgo avanzada y compatibilidad con brokers de fondeo lo convierten en una herramienta ideal tanto para traders retail como para profesionales que buscan pasar challenges de fondeo.

      ¡Comienza a operar oro de manera automática y profesional con Sniper Scalper XAUUSD!



