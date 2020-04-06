MT5BTCPro

MT5BTCPro — Asesor Experto de Cruce EMA

Gratis solo por unos días. A partir del 1 de noviembre el precio será de 30$ y aumentará 30$ cada 5 compras. Precio final $499

Símbolos recomendados: BTCUSD — gráfico de 30 minutos

MT5BTCPro automatiza un enfoque de seguimiento de tendencia basado en el cruce de una EMA rápida con una lenta en el marco temporal actual. Dimensiona el riesgo por operación (importe fijo en $ o % del balance), coloca un stop basado en la volatilidad y gestiona las salidas mediante reversión por regla, trailing stop opcional y toma parcial de beneficios opcional.

Cómo funciona (visión general)

  1. Señal: entrada cuando la EMA rápida cruza a la EMA lenta (largo en cruce alcista, corto en cruce bajista).
  2. Stop inicial: el SL se coloca con ATR × multiplicador y se ajusta automáticamente a los niveles de stop/freeze del bróker.
  3. Dimensionamiento del riesgo: el volumen se calcula según el riesgo elegido por operación y la distancia del SL, respetando paso, mínimo/máximo de lote y comprobaciones de margen del bróker.
  4. Gestión de salida: posibilidad de cierre por cruce EMA contrario. Trailing (ATR/porcentaje/puntos) y toma parcial de beneficios por múltiplo R disponibles de forma opcional.

Características principales

  • Motor de cruces EMA: EMAs (12/21 por defecto) en el marco temporal actual generan entradas y giros.
  • Controles de riesgo: riesgo por importe fijo o porcentaje del balance; min/máx de lotes definidos por el usuario; protecciones de spread y margen.
  • Stops sensibles a la volatilidad: stop basado en ATR con distancia mínima segura; normalización automática a los dígitos del precio.
  • Trailing stop (opcional): ATR, porcentaje del precio o puntos fijos. Se activa tras un múltiplo R definido.
  • Beneficio parcial (opcional): cierra un porcentaje de la posición al alcanzar un objetivo en R.
  • Límite de riesgo diario (opcional): bloquea nuevas operaciones cuando las pérdidas cerradas del día alcanzan X% del balance (por Magic Number).
  • Enfriamiento (opcional): espera N velas tras cerrar una posición antes de permitir una nueva entrada.
  • Gestión de restricciones del bróker: protección ante niveles de stop/freeze; intenta quitar SL/TP cercanos antes de cerrar si es necesario; tolerancia de deslizamiento configurable al cerrar.
  • Ámbito por Magic Number: todas las operaciones e historial se filtran por el Magic Number del EA para evitar interferencias.
  • Registro detallado: eventos por vela, señales, gestión de posiciones y controles de riesgo escritos en el registro de Experts.

Entradas (resumen)

  • Risk: RiskType (Fixed o %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.
  • MAs: EMAPeriod12 (rápida), EMAPeriod21 (lenta).
  • ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier para el SL inicial.
  • Trailing (opcional): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.
  • Partial (opcional): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.
  • Daily Risk (opcional): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.
  • Cooldown (opcional): UseCooldown, CooldownBars.
  • Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (tolerancia de deslizamiento al cerrar).

Plantilla inicial recomendada — BTCUSD (seguimiento de tendencia)

Esta plantilla apunta a movimientos tendenciales limpios en BTCUSD.

Parámetro Valor
RiskType Fixed Amount
FixedRisk 50
PercentRisk 
 2
ATR * for baseline SL   1.5
Minimum Lots 0.01
Maximum Lots 100
Fast EMA 12 
Slow EMA 21 
 ATR Period 14
 Trailing Stop % of Current Price 
 Start trailing after 1.0
 if ATR Mode 1.0
 % of current price 1.0 
 points / price units 400.0 
 UseDailyRiskManagement false
 % of balance max loss per day 2.0 
 UseCooldown false
 bars on Period Current
 Use Partial-Profit false 
 take partial at R= 2.0 
 % volume to close 50 

    Pruebas y despliegue

    • Strategy Tester: ejecute optimizaciones por símbolo para multiplicadores ATR, modo de trailing y niveles de beneficio parcial (R).
    • Perfiles por símbolo: mantenga presets separados para cripto, metales y FX (regímenes de volatilidad distintos).
    • Registros: use el log de Experts para verificar entradas/salidas, dimensionamiento del riesgo y comportamiento de riesgo diario/enfriamiento.

    Notas importantes

    • No se garantiza beneficio; el rendimiento varía según instrumento, bróker y condiciones de mercado.
    • Los backtests no son resultados en vivo; pruebe en demo antes de producción.
    • El EA no recoge datos personales ni usa licenciamiento o telemetría de terceros.
    • Soporte: vía comentarios del producto en MQL5 o mensajes MQL5.

    Divulgación de riesgos

    Operar conlleva riesgo, incluida la pérdida. Use límites de riesgo acordes a su cuenta y revise la configuración periódicamente.

