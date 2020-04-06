WannaBeQuant Strategy Selection

Añada esta selección de 8 estrategias de trading a sus operaciones, ya que este EA ofrece estrategias no correlacionadas para diversificar, reducir el riesgo y, con suerte, ¡aumentar los beneficios!

Este EA (Expert Advisor) tiene una selección de estrategias para elegir, dependiendo de lo que usted desea negociar. Algunas estrategias fueron diseñadas para acciones, Forex y Crypto. Nuestro objetivo es tener una estrategia de reversión a la media y una estrategia de seguimiento de tendencia para cada mercado que se desempeñó bien en pruebas retrospectivas positivas estadísticamente significativas, por lo que esperamos que las estrategias se desempeñen bien en el futuro, ¡pero esto no está garantizado! Este algoritmo fue diseñado para que usted utilice múltiples estrategias no correlacionadas juntas para diversificar, reducir el riesgo y aumentar los beneficios.

¡Este EA sólo se puede alquilar porque el EA se actualizará regularmente con más estrategias y características! Sólo puede activar el EA un número limitado de veces, ¡pero se restablece cuando paga el coste del alquiler! Cada vez que descargue el nuevo EA actualizado, eso cuenta como una Activación, que es limitada, como ya he dicho.

¡Ningún backtest fue falsificado o modificado intencionalmente para verse mejor! PERO los backtests carecen de SWAP FEE porque los backtests no lo soportan, dependiendo de los datos del broker utilizado. Todos los backtests utilizan las mismas entradas, pero los símbolos cambiarán dependiendo de si el broker los tiene.

REQUISITOS DE LA CUENTA : Tipo: Cobertura : Capital: $1000+

Tutorial DEMO: https: //www.youtube.com/watch?v=C46U3zN5I6c&t=30s

Toda la Información Necesaria Aquí: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/762209


Haga preguntas y obtenga ayuda aquí: https://www.mql5.com/en/users/mentorjj

Características:
Totalmente Personalizable
Puede introducir cualquier símbolo y cambiar las entradas para todas las estrategias.

A prueba de fallos y reinicios
Si su ordenador se cuelga o se apaga, o su programa MT5 se cierra, ¡el EA tiene sus datos necesarios guardados! Sólo tiene que cargar MT5 y ejecutar el EA de nuevo tan pronto como sea posible. Si no puede ejecutar el EA durante un período más largo, se recomienda cerrar todas sus posiciones desde el EA.

Cambiar entradas en cualquier momento
Puede cambiar cualquier entrada en cualquier momento, y el EA seguirá funcionando normalmente. Incluso si elimina el EA o cambia el marco temporal en el que se encuentra, recordará los datos necesarios. ADVERTENCIA Si elimina un símbolo del archivo .txt de entrada de la estrategia y reinicia el EA mientras esa estrategia y el símbolo tienen una posición abierta, ¡la posición no será gestionada por el EA! Por lo que deberá cerrarla manualmente.

Totalmente automatizado
Este EA elimina la necesidad de monitorización constante de los mercados mediante la automatización completa del proceso de negociación, pero aún así debe comprobar el EA diariamente.

Fácil de usar
Este AE requiere un backtesting previo y la configuración de los símbolos con los que desea operar y las estrategias que desea activar.

Sólida lógica de trading
El EA emplea estrategias de trading efectivas que utilizan un take profit y stop loss definidos o utilizan una lógica robusta y probada.

¡Backtesting RÁPIDO!
¡Deshabilitando las características que no son necesarias para el backtesting acelerará el backtesting!

Lot size % equity
Cálculo del tamaño del lote utilizando un porcentaje del capital de la cuenta.


Configuración de símbolos:
Utilice la entrada de símbolos para cada estrategia hasta 255 caracteres, o utilice el archivo de símbolos .txt para que la estrategia utilice un número ilimitado de símbolos. (separe los símbolos con un "|")


Estrategias Crypto ( 4 tendencia, 1 reversión)

  1. crypto reversion 8 strat volatilidad
  2. crypto tendencia 6 strat kama
  3. crypto tendencia 13 strat ichi
  4. crypto tendencia 11 strat tortuga

Acciones estrategias ( 1 reversión, 2 tendencia/reversión)
  1. acciones ROC reversión strat 3
  2. acciones MACD tendencia reversión strat 4
  3. acciones MACD tendencia de reversión strat 5

Estrategias Forex ( 1 reversión)
  1. forex MACD reversion strat 12


