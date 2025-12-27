El índice de Ventas Industriales a/a muestra el cambio en la facturación total de las empresas industriales italianas en el mes de referencia en comparación con el mismo mes del año anterior. Se trata de un indicador muy importante para valorar la tendencia de la capacidad de crecimiento de las empresas industriales en relación con el periodo analizado.

El índice se calcula usando como base una encuesta realizada a empresas italianas con al menos 20 empleados. Las empresas que participan en la encuesta se agrupan según la clasificación de Alteco 2007. Dentro del índice, se calculan índices elementales aparte para el mercado doméstico y no doméstico. El índice total se calcula según la fórmula de Laspeyres, es decir, como una estructura ponderada. El índice se calcula usando el 2015 como año base.

Los datos se publican 45 días después del periodo de referencia. Se puede usar para diversos análisis económicos que lo cruzan con otros indicadores económicos de producción y ventas, así como en relación con los datos sobre el Producto Interior Bruto y el ratio deuda pública/PIB.

En relación con el trading y la interpretación, los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para el EUR, mientras que los valores inferiores se consideran negativos para el EUR.

Gráfico de los últimos valores: