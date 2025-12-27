El índice de la Balanza Comercial de Italia fuera de la UE mide la diferencia de valor entre la importación y exportación de bienes y servicios procedentes de países no pertenecientes a la UE y destinados a países no pertenecientes a la UE, en un periodo de referencia determinado.

Los valores positivos de este índice indican que el volumen de los bienes y servicios exportados de Italia a países no pertenecientes a la UE es mayor que el volumen de los bienes y servicios importados a Italia desde países no pertenecientes a la UE. En este caso, se dice que el país tiene una balanza comercial positiva o superávit comercial.

Italia es la séptima compañía de exportación más grande y tradicionalmente tiene una balanza comercial positiva. Los datos más recientes muestran que las principales exportaciones de Italia incluyen medicamentos envasados, automóviles y piezas de automóviles, así como textiles y comestibles. Las principales importaciones incluyen automóviles y petróleo crudo.

La mayoría de las transacciones de Italia con el extranjero representan el comercio con otros países miembros de la UE. En cuanto al comercio fuera de la UE, los principales destinos son Estados Unidos, Reino Unido y China. Los orígenes de las importaciones desde fuera de la UE incluyen China, Estados Unidos y Rusia.

En relación con la divisa EUR y con el comercio, se puede considerar que los valores superiores a los pronósticos son positivos para el EUR y aumentan el valor de la divisa (alcista); por el contrario, los valores inferiores a los previstos pueden considerarse negativos para el EUR y disminuir el valor de la divisa (bajista).

Gráfico de los últimos valores: