Calendario económico
Subasta de Deuda Italiana a 6 meses (BOT) (Italy 6-Month BOT Auction)
|Baja
|2.036%
|
2.004%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
2.036%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Un BOT o "Bono del Tesoro Ordinario", es una garantía de cupón cero, o una garantía sin cupón, con una duración menor o igual a 12 meses. Este BOT tiene un plazo de vencimiento de 6 meses.
El gobierno italiano emite BOT mediante subastas competitivas, en las que solo pueden tomar parte intermediarios financieros que operen en nombre de sus clientes.
Estas subastas se celebran en mercados como el "obbligazioni" (bonos) telemáticos y en los mercados de bonos del gobierno.
Como para cada valor de cupón cero, la duración financiera media de los BOT es igual a su vida residual. Los BOT se pueden comprar contactando con un banco o oficina de correos, o bien con la ayuda de intermediarios financieros. Es posible comprarlos tanto al emitirse estos, como en la Bolsa de Valores, donde se negocian diariamente cientos de valores y se generan la oferta y la demanda. También pueden pagarse, es decir, el valor del reembolso es el valor nominal de la garantía.
Los BOT tienen tanto ventajas como riesgos: en el pasado han tenido mucho éxito entre los pequeños inversores, atraídos por la simplicidad y la facilidad de calcular los rendimientos (ganancias). Por otra parte, son formas de inversión con bajos ingresos. Puesto que la tasa de rendimiento puede mostrar una eventual deuda del gobierno de Italia, un aumento en la misma puede preceder al crecimiento económico, mientras que su disminución puede indicar una desaceleración.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Subasta de Deuda Italiana a 6 meses (BOT) (Italy 6-Month BOT Auction)".
