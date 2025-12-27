Calendario económico
Producción Industrial de Italia m/m (Italy Industrial Production m/m)
|Baja
|-1.0%
|0.3%
|
2.7%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Producción Industrial m/m mide el volumen de los bienes producidos por la industria en el mes dado en comparación con el mes anterior. El índice abarca una serie representativa de productos producidos por la industria manufacturera, la industria minera y el suministro de electricidad y gas.
El índice se calcula usando como base la información recopilada en una encuesta mensual realizada a aproximadamente 4,600 compañías. Se pueden usar fuentes estadísticas adicionales para valorar la producción en sectores industriales específicos. A los datos recopilados se les asignan pesos para compilar el índice nacional.
El Índice de Producción Industrial es una herramienta importante para pronosticar el PIB futuro y el rendimiento económico.
En cuanto al trading y la interpretación del mismo, los valores por encima de las previsiones se consideran positivos para el EUR, mientras que los inferiores a lo previsto deberían considerarse negativos para el EUR.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de Italia m/m (Italy Industrial Production m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
