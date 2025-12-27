CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Confianza del Consumidor de Italia (Italy Consumer Confidence)

País:
Italia
EUR, Euro
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística (National Institute of Statistics)
Sector:
Consumidor
Baja 96.6 96.3
95.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El indicador económico de la Confianza del Consumidor mide el nivel de confianza del consumidor en las actividades económicas en Italia.

El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a personas de al menos 18 años de edad. A los participantes se les hacen nueve preguntas que permiten valorar el optimismo o el pesimismo del consumidor. En la encuesta se solicita a las personas que ofrezcan sus valoraciones y expectativas sobre la situación económica general en Italia, sus perspectivas en cuanto al desempleo, evaluaciones y expectativas sobre la situación financiera de los hogares, las oportunidades actuales, la futura posibilidad de ahorro, las compras de bienes duraderos y evaluaciones sobre el presupuesto familiar. Las medidas de resultados se ajustan estacionalmente.

Este indicador es muy importante, porque ayuda a pronosticar el gasto del consumidor, y dicho gasto constituye una parte importante de la actividad económica total en Italia. El optimismo del consumidor se muestra en los altos valores de este indicador económico.

En lo que respecta a la interpretación en el trading, los valores superiores a los pronosticados se consideran positivos para el EUR (alcistas), mientras que los valores inferiores a los pronosticados se consideran negativos para el EUR (bajistas).

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor de Italia (Italy Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
96.6
96.3
95.0
nov 2025
95.0
96.4
97.6
oct 2025
97.6
96.3
96.8
sept 2025
96.8
96.3
96.2
ago 2025
96.2
96.3
97.2
jul 2025
97.2
96.4
96.1
jun 2025
96.1
96.4
96.5
may 2025
96.5
93.7
92.7
abr 2025
92.7
96.8
95.0
mar 2025
95.0
98.4
98.8
feb 2025
98.8
100.1
98.2
ene 2025
98.2
98.4
96.3
dic 2024
96.3
100.3
96.6
nov 2024
96.6
100.5
97.4
oct 2024
97.4
99.9
98.3
sept 2024
98.3
98.8
96.1
ago 2024
96.1
97.9
98.9
jul 2024
98.9
95.8
98.3
jun 2024
98.3
102.5
96.4
may 2024
96.4
90.2
95.2
abr 2024
95.2
96.6
96.5
mar 2024
96.5
98.5
97.0
feb 2024
97.0
93.1
96.4
ene 2024
96.4
108.0
95.8
dic 2023
106.7
102.6
103.6
nov 2023
103.6
103.5
101.6
oct 2023
101.6
105.9
105.4
sept 2023
105.4
106.6
106.5
ago 2023
106.5
107.7
106.7
jul 2023
106.7
106.9
108.6
jun 2023
108.6
105.3
105.1
may 2023
105.1
105.3
105.5
abr 2023
105.5
104.5
105.1
mar 2023
105.1
102.4
104.0
feb 2023
104.0
101.6
100.9
ene 2023
100.9
100.3
102.5
dic 2022
102.5
94.0
98.1
nov 2022
98.1
92.3
90.1
oct 2022
90.1
96.4
94.8
sept 2022
94.8
96.5
98.3
ago 2022
98.3
96.4
94.8
jul 2022
94.8
100.4
98.3
jun 2022
98.3
101.3
102.7
may 2022
102.7
100.3
100.0
abr 2022
100.0
106.5
100.8
mar 2022
100.8
113.4
112.4
feb 2022
112.4
116.1
114.2
ene 2022
114.2
117.8
117.7
dic 2021
117.7
118.1
117.5
nov 2021
117.5
119.2
118.4
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración