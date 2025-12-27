Calendario económico
Índice de Confianza del Consumidor de Italia (Italy Consumer Confidence)
|Baja
|96.6
|96.3
|
95.0
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El indicador económico de la Confianza del Consumidor mide el nivel de confianza del consumidor en las actividades económicas en Italia.
El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a personas de al menos 18 años de edad. A los participantes se les hacen nueve preguntas que permiten valorar el optimismo o el pesimismo del consumidor. En la encuesta se solicita a las personas que ofrezcan sus valoraciones y expectativas sobre la situación económica general en Italia, sus perspectivas en cuanto al desempleo, evaluaciones y expectativas sobre la situación financiera de los hogares, las oportunidades actuales, la futura posibilidad de ahorro, las compras de bienes duraderos y evaluaciones sobre el presupuesto familiar. Las medidas de resultados se ajustan estacionalmente.
Este indicador es muy importante, porque ayuda a pronosticar el gasto del consumidor, y dicho gasto constituye una parte importante de la actividad económica total en Italia. El optimismo del consumidor se muestra en los altos valores de este indicador económico.
En lo que respecta a la interpretación en el trading, los valores superiores a los pronosticados se consideran positivos para el EUR (alcistas), mientras que los valores inferiores a los pronosticados se consideran negativos para el EUR (bajistas).
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor de Italia (Italy Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress