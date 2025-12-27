El indicador económico de la Confianza del Consumidor mide el nivel de confianza del consumidor en las actividades económicas en Italia.

El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a personas de al menos 18 años de edad. A los participantes se les hacen nueve preguntas que permiten valorar el optimismo o el pesimismo del consumidor. En la encuesta se solicita a las personas que ofrezcan sus valoraciones y expectativas sobre la situación económica general en Italia, sus perspectivas en cuanto al desempleo, evaluaciones y expectativas sobre la situación financiera de los hogares, las oportunidades actuales, la futura posibilidad de ahorro, las compras de bienes duraderos y evaluaciones sobre el presupuesto familiar. Las medidas de resultados se ajustan estacionalmente.

Este indicador es muy importante, porque ayuda a pronosticar el gasto del consumidor, y dicho gasto constituye una parte importante de la actividad económica total en Italia. El optimismo del consumidor se muestra en los altos valores de este indicador económico.

En lo que respecta a la interpretación en el trading, los valores superiores a los pronosticados se consideran positivos para el EUR (alcistas), mientras que los valores inferiores a los pronosticados se consideran negativos para el EUR (bajistas).

Gráfico de los últimos valores: