La información mostrada en el calendario representa el rendimiento medio de los Bonos del Tesoro italiano o BTP asignados. Los BTP italianos tienen un vencimiento de tres, cinco, siete, diez y treinta años. El gobierno emite valores para pedir dinero prestado y así cubrir la diferencia entre el monto recibido de los impuestos y el monto que se gastará para refinanciar la deuda existente y/o crear capital. El rendimiento del BTP representa el rendimiento que recibirá el inversor al mantener el valor durante toda su duración. Todos los participantes en la subasta reciben la misma tarifa que la oferta más alta aceptada. Los cambios en los rendimientos deben ser monitoreados de cerca ya que son indicadores de la situación de la deuda pública del país.

Los BTP o bonos del tesoro a varios años son bonos del gobierno emitidos por el estado italiano como certificados de deuda, con un vencimiento superior a un año. Se comercian en el Mercado de Valores del Gobierno General por montos superiores a 2,5 millones de euros, aunque por montos inferiores al MOT.

Este título tiene una duración de tres años con cupones anuales pagados cada seis meses, de forma que un BPT del 5% paga un cupón cada 2.5 meses al 2.5% y el otro cupón al final de los otros 6 meses al 2.5%, mientras que el rendimiento viene dado por la tasa fija del BOT y el precio de emisión menos el precio de reembolso.

El título tiene un valor nominal al vencimiento, por lo que se considera un valor con capital garantizado. El precio BTP se calcula usando como base la suma del valor presente de una anualidad diferida, donde las cuotas vienen dadas por el valor constante del cupón más el valor actual del valor nominal recibido al vencimiento.

Los BTP pueden ser exclusivamente italianos o europeos, en este último caso están indexados a la inflación europea expresada mediante el índice armonizado de precios al consumidor(IAPC) excluyendo el tabaco, calculado cada mes por Eurostat, mientras que los italianos han sido emitidos desde 2012.

Gráfico de los últimos valores: