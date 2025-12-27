La Producción Industrial a/a mide el volumen de los bienes producidos por la industria en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice abarca una serie representativa de productos producidos por la industria manufacturera, la industria minera y el suministro de electricidad y gas.

El índice se calcula usando como base la información recopilada en una encuesta mensual realizada a aproximadamente 4,600 compañías. Se pueden usar fuentes estadísticas adicionales para valorar la producción en sectores industriales específicos. A los datos recopilados se les asignan pesos para compilar el índice nacional.

El Índice de Producción Industrial es una herramienta importante para pronosticar el PIB futuro y el rendimiento económico.

En cuanto al trading y la interpretación del mismo, los valores por encima de las previsiones se consideran positivos para el EUR, mientras que los inferiores a lo previsto deberían considerarse negativos para el EUR.

Gráfico de los últimos valores: