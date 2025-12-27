El Índice de Precios al Productor (IPP) a/a implementa el reconocimiento tanto de los precios de producción de los productos industriales vendidos en el mercado interno como de los precios de producción de los productos industriales vendidos en los mercados extranjeros, por consiguiente, se trata de un índice que mide las variaciones a lo largo del tiempo de los precios formados (vendidos) en la primera etapa de comercialización.

El IPP puede presentar diferentes variaciones porcentuales de los índices según el periodo de cálculo. El IPP a/a se considera la variación de la tendencia (en italiano "variazione tendenziale"), es decir, el cambio en comparación con el mismo mes pero del año anterior, por ejemplo, + 5,5%.

El ISTAT calcula el índice en Italia usando como base las normas europeas y cubre los siguientes sectores industriales según la clasificación ATECO 2002: Minería y transporte; Manufactura; Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Abastecimiento de agua, alcantarillado, gestión de residuos y actividades de saneamiento. Los artículos del producto se agregan según la jerarquía ATECO, es decir: categorías, clases, grupos, divisiones y secciones, y también se distingue entre bienes de consumo duraderos, bienes de consumo no duraderos, bienes de capital, bienes intermedios y energía.

Los precios registrados (de fábrica o en almacén) se consideran netos de IVA, y corresponden a 1.102 productos para una muestra de 3.667 empresas, con un total aproximado de 12.600 observaciones por mes.

Se determina un peso para cada agregado según el valor de las ventas facturadas en el mercado interno, de acuerdo con lo determinado por el ISTAT en su encuesta de 2000 sobre el estado de los resultados.

Un valor del IPP a/a por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del euro.

