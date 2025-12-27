CalendarioSecciones

Índice de Confianza Empresarial de Italia (Italy Business Confidence)

País:
Italia
EUR, Euro
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística (National Institute of Statistics)
Sector:
Negocios
Baja 88.4 88.9
89.5
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El indicador económico de Confianza Empresarial muestra el estado general de la economía en relación con las condiciones de los negocios en Italia. Puede resultar útil al analizar la situación económica a corto plazo.

El índice se calcula usando una muestra de 4.000 empresas de la manufactura, la construcción, el comercio minorista y el sector servicios. La encuesta se dirige a empresas con 5 o más empleados para el sector manufacturero, y a empresas con 3 o más empleados para el sector de la construcción y los servicios. Los datos se recopilan mensualmente, en la primera mitad del mes de referencia.

La tendencia ascendente de este indicador económico puede indicar un aumento en las inversiones empresariales y, por consiguiente, puede conducir a niveles más altos de producción.

En lo que respecta a la interpretación comercial, los datos superiores al pronóstico deberían interpretarse como positivos (alcistas) para el EUR, mientras que los valores inferiores a los esperados deberían interpretarse como negativos (bajistas) para el EUR.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza Empresarial de Italia (Italy Business Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
88.4
88.9
89.5
nov 2025
89.6
87.7
88.4
oct 2025
88.3
87.5
87.4
sept 2025
87.3
87.5
87.3
ago 2025
87.4
87.9
87.8
jul 2025
87.8
86.8
87.3
jun 2025
87.3
86.0
86.6
may 2025
86.5
85.7
85.8
abr 2025
85.7
86.4
86.0
mar 2025
86.0
86.8
86.9
feb 2025
87.0
87.8
86.8
ene 2025
86.8
87.0
85.9
dic 2024
85.8
86.2
86.5
nov 2024
86.5
85.5
85.8
oct 2024
85.8
86.0
86.6
sept 2024
86.7
87.6
87.0
ago 2024
87.1
86.5
87.6
jul 2024
87.6
86.5
86.9
jun 2024
86.8
89.4
88.2
may 2024
88.4
85.1
87.7
abr 2024
87.6
91.1
88.4
mar 2024
88.6
89.1
87.5
feb 2024
87.3
87.8
88.1
ene 2024
88.3
94.6
87.3
dic 2023
95.4
96.3
96.6
nov 2023
96.6
96.2
96.1
oct 2023
96.0
97.1
96.4
sept 2023
96.4
98.5
97.7
ago 2023
97.8
99.8
99.1
jul 2023
99.3
100.8
100.2
jun 2023
100.3
102.2
101.2
may 2023
101.4
103.6
102.8
abr 2023
103.0
103.5
104.1
mar 2023
104.2
102.8
103.0
feb 2023
102.8
102.1
102.8
ene 2023
102.7
102.0
101.5
dic 2022
101.4
101.5
102.5
nov 2022
102.5
100.8
100.7
oct 2022
100.4
102.8
101.2
sept 2022
101.3
105.5
104.0
ago 2022
104.3
108.4
106.4
jul 2022
106.7
109.8
109.5
jun 2022
110.0
109.8
109.4
may 2022
109.3
110.3
109.9
abr 2022
110.0
112.0
110.1
mar 2022
110.3
113.8
112.9
feb 2022
113.4
114.7
113.7
ene 2022
113.9
115.8
115.0
dic 2021
115.2
115.7
115.9
nov 2021
116.0
114.2
115.1
