El indicador económico de Confianza Empresarial muestra el estado general de la economía en relación con las condiciones de los negocios en Italia. Puede resultar útil al analizar la situación económica a corto plazo.

El índice se calcula usando una muestra de 4.000 empresas de la manufactura, la construcción, el comercio minorista y el sector servicios. La encuesta se dirige a empresas con 5 o más empleados para el sector manufacturero, y a empresas con 3 o más empleados para el sector de la construcción y los servicios. Los datos se recopilan mensualmente, en la primera mitad del mes de referencia.

La tendencia ascendente de este indicador económico puede indicar un aumento en las inversiones empresariales y, por consiguiente, puede conducir a niveles más altos de producción.

En lo que respecta a la interpretación comercial, los datos superiores al pronóstico deberían interpretarse como positivos (alcistas) para el EUR, mientras que los valores inferiores a los esperados deberían interpretarse como negativos (bajistas) para el EUR.

Gráfico de los últimos valores: