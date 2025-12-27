Calendario económico
Balanza Comercial de Italia (Italy Trade Balance)
|Baja
|€4.156 B
|€4.458 B
|
€2.968 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de la Balanza Comercial de Italia mide la diferencia en el valor de los bienes exportados e importados en el mes reportado. El periodo de referencia es el mes actual.
Es el índice más importante de la Balanza de Pagos de una nación. Los datos sobre las exportaciones proyectan el crecimiento económico de Italia. En cambio, las importaciones proyectan una indicación sobre la demanda interna de Italia. Los datos más recientes muestran que las principales exportaciones de Italia incluyen medicamentos envasados, automóviles y piezas de automóviles. Las principales importaciones incluyen automóviles y petróleo crudo.
Italia es la séptima compañía de exportación más grande y tradicionalmente tiene una balanza comercial positiva.
En relación con la divisa EUR y con el comercio, como las naciones extranjeras deben comprar la divisa nacional para las exportaciones del país, puede tener un efecto significativo en sobre el EUR: se considera que los valores superiores a los pronósticos se pueden considerar positivos para el EUR y provocar un aumento en el valor del mismo (alcista). Por el contrario, los valores inferiores al pronóstico pueden considerarse negativos para el EUR y conducir a una disminución en el valor de dicha divisa (bajista).
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Italia (Italy Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
