Balanza Comercial Comunitaria de Italia (Italy Trade Balance EU)

País:
Italia
EUR, Euro
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística (National Institute of Statistics)
Sector:
Comercio
Baja €​-1.310 B
€​0.074 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El índice de la Balanza Comercial de Italia dentro de la UE mide la diferencia de valor entre la importación y exportación de bienes y servicios, que provienen de países de la Unión Europea y va a otros países de la UE, en un cierto período tomado en consideración. Los datos positivos indican que se han exportado más bienes y servicios de los importados durante el periodo informado. En este caso, se dice que el país tiene una balanza comercial positiva.

El comercio con otros países miembros de la UE supone más de la mitad de las transacciones extranjeras de Italia. Los principales destinos comerciales de Italia dentro de la UE son Alemania, Francia, España y Suiza. Los principales orígenes de la importación de la UE incluyen Alemania, Francia y los Países Bajos.

En general, Italia se beneficia enormemente del intercambio de bienes y servicios con los socios de la UE. En los últimos años, Italia ha informado de una balanza comercial positiva de la UE durante la mayoría de los periodos de cálculo.

Una balanza comercial positiva generalmente influye de forma positiva en la divisa nacional. No obstante, el comercio entre países de la UE generalmente tiene muy poca influencia en las cotizaciones del euro.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
€​-1.310 B
€​0.074 B
sept 2025
€​-0.042 B
€​-0.003 B
ago 2025
€​0.172 B
€​1.834 B
jul 2025
€​1.917 B
€​-0.093 B
jun 2025
€​-0.069 B
€​0.716 B
may 2025
€​0.776 B
€​0.128 B
abr 2025
€​0.162 B
€​-1.403 B
mar 2025
€​-2.453 B
€​-0.383 B
feb 2025
€​-0.361 B
€​-0.658 B
ene 2025
€​-0.635 B
€​-2.021 B
dic 2024
€​-1.861 B
€​-2.039 B
nov 2024
€​-1.816 B
€​-0.746 B
oct 2024
€​-0.660 B
€​-1.171 B
sept 2024
€​-1.175 B
€​-1.460 B
ago 2024
€​-1.364 B
€​0.716 B
jul 2024
€​0.642 B
€​-0.961 B
jun 2024
€​-1.045 B
€​0.471 B
may 2024
€​0.524 B
€​-0.207 B
abr 2024
€​-0.228 B
€​-1.474 B
mar 2024
€​-1.430 B
€​-0.851 B
feb 2024
€​-0.851 B
€​-0.536 B
ene 2024
€​-0.376 B
€​-2.837 B
dic 2023
€​-2.750 B
€​-2.390 B
nov 2023
€​-2.385 B
€​-0.651 B
oct 2023
€​-0.684 B
€​-0.424 B
sept 2023
€​-0.471 B
€​-1.130 B
ago 2023
€​-1.011 B
€​1.065 B
jul 2023
€​1.331 B
€​-1.805 B
jun 2023
€​-1.729 B
€​0.324 B
may 2023
€​0.267 B
€​-0.877 B
abr 2023
€​-0.921 B
€​-0.834 B
mar 2023
€​-0.916 B
€​-1.902 B
feb 2023
€​-1.889 B
€​-2.850 B
ene 2023
€​-2.808 B
€​-2.640 B
dic 2022
€​-2.932 B
€​-0.393 B
nov 2022
€​-0.371 B
€​0.170 B
oct 2022
€​0.104 B
€​-1.081 B
sept 2022
€​-1.023 B
€​-1.746 B
ago 2022
€​-1.807 B
€​2.367 B
jul 2022
€​2.466 B
€​0.497 B
jun 2022
€​0.844 B
€​0.196 B
may 2022
€​0.246 B
€​-0.928 B
abr 2022
€​-0.955 B
€​0.275 B
mar 2022
€​0.420 B
€​-0.219 B
feb 2022
€​-0.115 B
€​-0.966 B
ene 2022
€​-0.890 B
€​-3.638 B
dic 2021
€​-3.638 B
€​-0.044 B
nov 2021
€​-0.060 B
€​0.294 B
oct 2021
€​0.291 B
€​0.753 B
sept 2021
€​0.762 B
€​-0.279 B
