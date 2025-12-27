Calendario económico
Balanza Comercial Comunitaria de Italia (Italy Trade Balance EU)
|Baja
|€-1.310 B
|
€0.074 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El índice de la Balanza Comercial de Italia dentro de la UE mide la diferencia de valor entre la importación y exportación de bienes y servicios, que provienen de países de la Unión Europea y va a otros países de la UE, en un cierto período tomado en consideración. Los datos positivos indican que se han exportado más bienes y servicios de los importados durante el periodo informado. En este caso, se dice que el país tiene una balanza comercial positiva.
El comercio con otros países miembros de la UE supone más de la mitad de las transacciones extranjeras de Italia. Los principales destinos comerciales de Italia dentro de la UE son Alemania, Francia, España y Suiza. Los principales orígenes de la importación de la UE incluyen Alemania, Francia y los Países Bajos.
En general, Italia se beneficia enormemente del intercambio de bienes y servicios con los socios de la UE. En los últimos años, Italia ha informado de una balanza comercial positiva de la UE durante la mayoría de los periodos de cálculo.
Una balanza comercial positiva generalmente influye de forma positiva en la divisa nacional. No obstante, el comercio entre países de la UE generalmente tiene muy poca influencia en las cotizaciones del euro.
