El Déficit Gubernamental - Relación del Producto Interior Bruto es un índice muy importante que muestra la solidez de la economía y las finanzas de una nación, en particular, como se menciona en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento existente en la Unión Europea. En este caso, el PIB representa un parámetro (e índice) de la capacidad del estado para sanear su deuda pública mediante, por ejemplo, las imposiciones fiscales y los ingresos fiscales relacionados. Por consiguiente, un país en general podría tener una deuda pública alta pero también un PIB alto (como es el caso de los Estados Unidos) sin encontrarse necesariamente en una situación de peligro financiero, es decir, de riesgo de insolvencia; la relación y el desarrollo recíproco de las dos cantidades es, por lo tanto, importante.

Hay que destacar que los parámetros de Maastricht referentes a la deuda pública no incluyen la deuda pública implícita, es decir, la promesa de un gasto futuro para el estado de bienestar de los Estados miembros, o del gasto social, a saber, las promesas relativas a la asistencia, la salud, las normas para la jubilación y los requisitos de este último.

El ratio de déficit público / producto interior bruto (Rapporto Debito_Pubblico / PIL, en italiano) presenta cuatro situaciones posibles en las que el país puede encontrarse:

Tasa de crecimiento del PIB < Tasa de interés de los bonos del gobierno con déficit primario en relación al PIB, es decir: el gasto del país supera a los ingresos en relación con el PIB. Por consiguiente, en este primer caso, el ratio Gobierno / Déficit / PIB tiende a divergir, es decir, a aumentar infinitamente, mostrando así un riesgo de insolvencia a medio y largo plazo.

Tasa de crecimiento del PIB (n) > Tasa de interés de los bonos del gobierno (i), no obstante, todavía existe un déficit primario en relación con el PIB. En este segundo caso, el ratio Deuda_Pública / PIB converge de manera decreciente hacia un cierto valor, llamado "estado estacionario" ("stato stazionario", en italiano), si y solo si, el ratio entre Déficit del Gobierno / PIB inicial es superior al "estado estable". En este caso en particular, para tener un ratio Gobierno / Déficit / PIB descendente, es necesario que el PIB aumente hasta el punto de hacer la diferencia (n) - (i) suficientemente grande, y también que el déficit primario sea lo más pequeño posible. Por lo tanto, si el ratio inicial Déficit de Gobierno / PIB es inferior al estado estacionario, el ratio Deuda Pública / PIB converge hacia el estado estacionario siempre, y cada vez más.

Tasa de crecimiento del PIB (n) < Tasa de interés de los bonos del gobierno (i), no obstante, no hay déficit primario, es decir, los ingresos son más altos que los gastos. En este tercer caso, el ratio Déficit del Gobierno / PIB disminuye y desaparece después de un cierto periodo de tiempo si, y solo si, la relación entre Deuda Pública y el PIB inicial es inferior al estado estacionario. En este caso en particular, para tener un ratio decreciente Déficit del Gobierno / PIB, será necesario que la diferencia de (n) - (i) sea lo suficientemente pequeña y, además, que los ingresos sean lo suficientemente grandes. No obstante, si el ratio inicial de Déficit del Gobierno / PIB es superior al estado estacionario, el ratio Débito Público / PIB tiende a aumentar infinitamente con el consiguiente aumento del riesgo de insolvencia.

Tasa de crecimiento del PIB > Tasa de interés de los bonos del gobierno, y hay un superávit primario donde los ingresos son superiores a los gastos. En este caso, el ratio Déficit del Gobierno / PIB disminuye rápidamente hasta quedar nulo, eliminando el riesgo de insolvencia.

La alta profundidad gubernamental se considera perjudicial para la economía nacional. Por lo tanto, un valor más bajo es mejor para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: