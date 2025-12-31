La Deuda Externa de la India muestra la suma total de todas las deudas del país con los acreedores extranjeros. Los deudores pueden ser el gobierno central de la India, los gobiernos locales, las corporaciones y los ciudadanos. Los acreedores son los bancos comerciales privados, los gobiernos extranjeros y las organizaciones financieras internacionales, como el FMI.

La información sobre la deuda externa de la India se publica trimestralmente, con un retraso de un trimestre. Las estadísticas de los dos primeros trimestres son publicadas por el Banco de la Reserva de la India, mientras que los datos sobre los dos últimos trimestres son publicados por el Ministerio de Hacienda. Además, el gobierno publica anualmente un análisis estadístico detallado de la deuda externa del país.

Los datos estadísticos incluyen las obligaciones a largo y corto plazo. Además, los datos detallados ofrecen un desglose por tipo de deuda: multilateral, bilateral, deuda del FMI, crédito a la exportación, préstamos comerciales, depósitos de no residentes, etcétera.

Una reducción en la deuda externa se considera un factor favorable que puede influir positivamente en las cotizaciones de la divisa nacional. Por el contrario, un aumento de la deuda puede considerarse negativo.

Gráfico de los últimos valores: