Índice de Precios Mayoristas en la India - Combustibles y Energía a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)

País:
India
INR, Rupia india
Fuente:
Oficina del Asesor Económico (Office of the Economic Adviser)
Sector:
Precios
Baja -2.27% -2.30%
-2.55%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios Mayoristas de Combustible y Energía a/a muestra el cambio en los precios al por mayor para un grupo específico de bienes, en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. Las estadísticas muestran el precio del carbón, los aceites minerales y la electricidad. El volumen de ventas en el año base sirven como cifras de ponderación (= ponderaciones del índice).

Los datos son suministrados por el Ministerio de Petróleo y Gas Natural, así como por las principales corporaciones de refinación de petróleo y 49 plantas de energía de la India. El índice se calcula respecto a un periodo base, actualmente establecido en 2011-2012.

El índice muestra los precios reales pagados (no los listados, los precios básicos o los promedio) que el comprador paga durante la transacción. A los componentes del índice se les asignan diferentes pesos, que muestran la importancia de los productos para la economía india. La composición y los pesos de los componentes se revisan periódicamente para reflejar la estructura del consumo real.

El índice se considera un indicador avanzado de la inflación al consumidor, ya que el cambio en los precios al por mayor del combustible y la energía provoca el cambio en los precios minoristas pagados por los consumidores finales, y pueden influir en los costes de producción. El aumento del valor del índice indica un aumento en el gasto del consumidor, y puede tener un impacto positivo en los tipos de cambio de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios Mayoristas en la India - Combustibles y Energía a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-2.27%
-2.30%
-2.55%
oct 2025
-2.55%
-2.72%
-2.58%
sept 2025
-2.58%
-3.25%
-3.17%
ago 2025
-3.17%
-1.37%
-2.43%
jul 2025
-2.43%
-1.89%
-2.27%
may 2025
-2.27%
-3.03%
-2.18%
abr 2025
-2.18%
0.29%
0.20%
mar 2025
0.20%
0.68%
-0.71%
feb 2025
-0.71%
0.32%
-2.78%
ene 2025
-2.78%
-4.25%
-3.79%
dic 2024
-3.79%
-7.80%
-5.83%
nov 2024
-5.83%
-4.92%
-5.79%
oct 2024
-5.79%
-2.67%
-4.05%
sept 2024
-4.05%
0.52%
-0.67%
ago 2024
-0.67%
-2.46%
1.72%
jul 2024
1.72%
6.68%
1.03%
jun 2024
1.03%
8.09%
1.35%
may 2024
1.35%
5.01%
1.38%
abr 2024
1.38%
-0.65%
-0.77%
mar 2024
-0.77%
-1.83%
-1.59%
feb 2024
-1.59%
3.22%
-0.51%
ene 2024
-0.51%
0.97%
-2.41%
dic 2023
-2.41%
-7.11%
-4.61%
nov 2023
-4.61%
-8.50%
-2.47%
oct 2023
-2.47%
-5.23%
-3.35%
sept 2023
-3.35%
-3.50%
-6.03%
ago 2023
-6.03%
-10.73%
-12.79%
jul 2023
-12.79%
-14.77%
-12.63%
jun 2023
-12.63%
-12.88%
-9.17%
may 2023
-9.17%
-6.68%
0.93%
abr 2023
0.93%
-2.91%
8.96%
mar 2023
8.96%
5.40%
14.82%
feb 2023
14.82%
15.63%
15.15%
ene 2023
15.15%
19.80%
18.09%
dic 2022
18.09%
11.06%
17.35%
nov 2022
17.35%
9.84%
23.17%
oct 2022
23.17%
21.61%
32.61%
sept 2022
32.61%
28.73%
33.67%
ago 2022
33.67%
54.65%
43.75%
jul 2022
43.75%
50.94%
40.38%
jun 2022
40.38%
47.65%
40.62%
may 2022
40.62%
36.29%
38.66%
abr 2022
38.66%
32.57%
34.52%
mar 2022
34.52%
34.14%
31.50%
feb 2022
31.50%
32.89%
32.27%
ene 2022
32.27%
21.87%
32.30%
dic 2021
32.30%
35.08%
39.81%
nov 2021
39.81%
43.32%
37.18%
oct 2021
37.18%
32.06%
24.81%
sept 2021
24.81%
32.05%
26.09%
