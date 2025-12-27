El Índice de Precios Mayoristas de Combustible y Energía a/a muestra el cambio en los precios al por mayor para un grupo específico de bienes, en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. Las estadísticas muestran el precio del carbón, los aceites minerales y la electricidad. El volumen de ventas en el año base sirven como cifras de ponderación (= ponderaciones del índice).

Los datos son suministrados por el Ministerio de Petróleo y Gas Natural, así como por las principales corporaciones de refinación de petróleo y 49 plantas de energía de la India. El índice se calcula respecto a un periodo base, actualmente establecido en 2011-2012.

El índice muestra los precios reales pagados (no los listados, los precios básicos o los promedio) que el comprador paga durante la transacción. A los componentes del índice se les asignan diferentes pesos, que muestran la importancia de los productos para la economía india. La composición y los pesos de los componentes se revisan periódicamente para reflejar la estructura del consumo real.

El índice se considera un indicador avanzado de la inflación al consumidor, ya que el cambio en los precios al por mayor del combustible y la energía provoca el cambio en los precios minoristas pagados por los consumidores finales, y pueden influir en los costes de producción. El aumento del valor del índice indica un aumento en el gasto del consumidor, y puede tener un impacto positivo en los tipos de cambio de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: