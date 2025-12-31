La Cuenta Corriente forma parte de la balanza de pagos de la India, que es una información sistematizada sobre todas las transacciones económicas entre residentes y no residentes. Además del valor absoluto, la Cuenta Corriente también se expresa como un porcentaje del PIB del país, lo que indica el nivel de competitividad internacional del país.

La Cuenta Corriente muestra todas las transacciones relacionadas con los bienes y servicios, así como los ingresos primarios y secundarios. Los ingresos primarios incluyen los ingresos procedentes de las inversiones (por ejemplo, intereses y dividendos). Los ingresos secundarios se refieren a las transferencias corrientes entre residentes y no residentes que no están sujetas a ninguna condición. Por ejemplo, las transferencias corrientes del gobierno central o la ayuda extranjera.

Un superávit en cuenta corriente aumenta los activos externos netos y provoca un aumento en las exportaciones de capital en forma de un incremento en los activos externos en la cuenta de capital. Algunos economistas interpretan esto como un signo de debilidad, otros, como lo contrario. En el caso del déficit en la cuenta corriente, esto es exactamente lo opuesto. Además, cualquier desequilibrio externo creciente y prolongado se considera una causa de posibles crisis financieras.

No obstante, en general, los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: