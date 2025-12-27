Calendario económico
Importaciones de la India (India Imports)
|Baja
|$62.66 B
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|$63.21 B
|
$62.66 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Importaciones de la India muestran el valor en dólares estadounidenses de los bienes importados. El cálculo en dólares del valor de la exportación ofrece una comparación adecuada de las exportaciones de la India con otros países y una valoración correcta de las estadísticas comerciales. Los economistas utilizan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales.
Los principales artículos de importación incluyen petróleo crudo, oro, carbón, maquinaria y teléfonos. La mayoría de los productos se importan desde China, los EE.UU., Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irak. Las importaciones han tendido a disminuir en los últimos años, lo que está relacionado con la iniciativa del gobierno "Make In India".
Una nación que importa más bienes y servicios de los que exporta tiene un déficit comercial. En cualquier caso, la influencia de las importaciones de la India en las cotizaciones de la rupia es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Y al contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren dar prioridad a las importaciones para asegurar la competencia de precios. Esto puede influir en las cotizaciones de la rupia india de la forma correspondiente.
En las transacciones de importación, el comprador se ve obligado a comprar divisa extranjera para pagar las mercancías, por lo que el aumento de las importaciones puede influir negativamente en las cotizaciones de la rupia india. Por el contrario, los valores de importación inferiores a lo esperado pueden considerarse positivas para las cotizaciones de la rupia india.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Importaciones de la India (India Imports)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
