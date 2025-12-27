Las Importaciones de la India muestran el valor en dólares estadounidenses de los bienes importados. El cálculo en dólares del valor de la exportación ofrece una comparación adecuada de las exportaciones de la India con otros países y una valoración correcta de las estadísticas comerciales. Los economistas utilizan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales.

Los principales artículos de importación incluyen petróleo crudo, oro, carbón, maquinaria y teléfonos. La mayoría de los productos se importan desde China, los EE.UU., Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irak. Las importaciones han tendido a disminuir en los últimos años, lo que está relacionado con la iniciativa del gobierno "Make In India".

Una nación que importa más bienes y servicios de los que exporta tiene un déficit comercial. En cualquier caso, la influencia de las importaciones de la India en las cotizaciones de la rupia es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Y al contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren dar prioridad a las importaciones para asegurar la competencia de precios. Esto puede influir en las cotizaciones de la rupia india de la forma correspondiente.

En las transacciones de importación, el comprador se ve obligado a comprar divisa extranjera para pagar las mercancías, por lo que el aumento de las importaciones puede influir negativamente en las cotizaciones de la rupia india. Por el contrario, los valores de importación inferiores a lo esperado pueden considerarse positivas para las cotizaciones de la rupia india.

