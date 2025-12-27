Calendario económico
Decisión sobre la Tasa Inversa REPO del Banco de la Reserva de la India (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)
La Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de la Reserva de la India (RBI) es asumida por el Comité de Política Monetaria del Banco seis veces al año, de forma similar a decisión sobre la tasa de interés básica.
Como su nombre indica, la tasa es opuesta a la tasa de repo. Esta es la tasa de interés para los préstamos inversos, en la cual el RBI toma prestado dinero de los bancos comerciales. El RBI puede usar esta herramienta cuando se acumula demasiado dinero en el sistema bancario. Cuando aumenta la tasa de repo en reversa, los bancos prefieren prestar dinero al Reverse Bank (que también se considera un prestatario más fiable) que a la población o a las empresas.
Un cambio en la tasa de repo afecta la entrada de liquidez en el sistema bancario, mientras que la repo en reversa afecta la salida de liquidez al Banco de la Reserva. Una caída inesperada en la tasa de repo en reversa puede considerarse positiva para las cotizaciones de la rupia india.
