El Índice de Producción Industrial (IPI) del año fiscal hasta la fecha a/a muestra el cambio en el volumen de los bienes manufacturados y en la actividad del sector industrial en el periodo que va desde el comienzo del año fiscal (1 de abril) hasta la fecha del informe, en comparación con el mismo periodo de hace un año. El índice abarca la producción de las empresas mineras, manufactureras y energéticas.

Dentro del índice, los volúmenes de producción se calculan en valor de salida, es decir, el valor de producción. Si la producción de mercancías requiere más de un mes (como sucede, por ejemplo, con los automóviles), estas mercancías se contabilizarán como 'Trabajos operativos en curso'. Esto permite evitar que aprezcan picos al recopilar los datos en términos cuantitativos puros. En el cálculo de producción de valor agregado, se usa un deflactor.

Se trata de un índice compuesto, en el que el valor final se calcula usando los valores de producción de las industrias indias individuales. El índice se calcula en relación con un periodo base, que usa como nivel de referencia 100 (adoptado en 2011-2012). Los datos del año base se usan como referente de ponderación, actualizado cada cierto tiempo para mostrar los cambios reales en la estructura y la composición de la industria, que pueden estar relacionados con el desarrollo tecnológico, las reformas económicas y los cambios en la estructura de los consumos.

Las agencias fuente eligen las compañías para grupos específicos de productos para reunir sus estadísticas. Las agencias son los ministerios indios y los departamentos gubernamentales, que ofrecen los datos recopilados al grupo de trabajo del Ministerio de Estadística.

La publicación del indicador es cuidadosamente monitoreada por economistas y analistas, ya que muestra la efectividad de la economía del país y el rumbo de esta. La comparación de los datos de periodos similares para el año actual y el anterior, nos permite predecir los resultados del año fiscal para la economía del país. Las lecturas superiores a lo esperado pueden considerarse positivas para las cotizaciones de la rupia india.

