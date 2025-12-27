CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Producción Industrial de la India del año fiscal hasta la fecha a/a (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)

País:
India
INR, Rupia india
Fuente:
Ministerio de Estadística e Implementación de Programas (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Sector:
Negocios
Baja N/D 2.9%
3.0%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Producción Industrial (IPI) del año fiscal hasta la fecha a/a muestra el cambio en el volumen de los bienes manufacturados y en la actividad del sector industrial en el periodo que va desde el comienzo del año fiscal (1 de abril) hasta la fecha del informe, en comparación con el mismo periodo de hace un año. El índice abarca la producción de las empresas mineras, manufactureras y energéticas.

Dentro del índice, los volúmenes de producción se calculan en valor de salida, es decir, el valor de producción. Si la producción de mercancías requiere más de un mes (como sucede, por ejemplo, con los automóviles), estas mercancías se contabilizarán como 'Trabajos operativos en curso'. Esto permite evitar que aprezcan picos al recopilar los datos en términos cuantitativos puros. En el cálculo de producción de valor agregado, se usa un deflactor.

Se trata de un índice compuesto, en el que el valor final se calcula usando los valores de producción de las industrias indias individuales. El índice se calcula en relación con un periodo base, que usa como nivel de referencia 100 (adoptado en 2011-2012). Los datos del año base se usan como referente de ponderación, actualizado cada cierto tiempo para mostrar los cambios reales en la estructura y la composición de la industria, que pueden estar relacionados con el desarrollo tecnológico, las reformas económicas y los cambios en la estructura de los consumos.

Las agencias fuente eligen las compañías para grupos específicos de productos para reunir sus estadísticas. Las agencias son los ministerios indios y los departamentos gubernamentales, que ofrecen los datos recopilados al grupo de trabajo del Ministerio de Estadística.

La publicación del indicador es cuidadosamente monitoreada por economistas y analistas, ya que muestra la efectividad de la economía del país y el rumbo de esta. La comparación de los datos de periodos similares para el año actual y el anterior, nos permite predecir los resultados del año fiscal para la economía del país. Las lecturas superiores a lo esperado pueden considerarse positivas para las cotizaciones de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de la India del año fiscal hasta la fecha a/a (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
N/D
2.9%
3.0%
ago 2025
3.0%
2.5%
2.8%
jul 2025
2.8%
2.1%
2.3%
jun 2025
2.3%
2.0%
may 2025
2.0%
3.7%
4.0%
mar 2025
4.0%
4.0%
4.1%
feb 2025
4.1%
4.0%
4.2%
ene 2025
4.2%
3.9%
4.0%
dic 2024
4.0%
4.2%
4.1%
nov 2024
4.1%
4.1%
4.0%
oct 2024
4.0%
3.5%
4.0%
sept 2024
4.0%
3.7%
4.2%
ago 2024
4.2%
4.6%
5.2%
jul 2024
5.2%
4.7%
5.2%
jun 2024
5.2%
4.8%
5.4%
may 2024
5.4%
5.6%
5.8%
abr 2024
5.8%
5.8%
mar 2024
5.8%
6.0%
5.9%
feb 2024
5.9%
5.3%
5.9%
ene 2024
5.9%
5.4%
6.1%
dic 2023
6.1%
5.8%
6.4%
nov 2023
6.4%
6.5%
6.9%
oct 2023
6.9%
6.1%
6.0%
sept 2023
6.0%
5.5%
6.1%
ago 2023
6.1%
4.7%
4.8%
jul 2023
4.8%
4.7%
4.5%
jun 2023
4.5%
5.0%
4.8%
may 2023
4.8%
5.1%
5.1%
mar 2023
5.1%
5.2%
5.5%
feb 2023
5.5%
5.2%
5.4%
ene 2023
5.4%
5.3%
5.4%
dic 2022
5.4%
5.8%
5.5%
nov 2022
5.5%
6.7%
5.3%
oct 2022
5.3%
8.3%
7.0%
sept 2022
7.0%
10.1%
7.7%
ago 2022
7.7%
11.5%
10.0%
jul 2022
10.0%
11.9%
12.7%
jun 2022
12.7%
11.8%
12.9%
may 2022
12.9%
12.3%
11.3%
mar 2022
11.3%
13.7%
12.5%
feb 2022
12.5%
15.4%
13.7%
ene 2022
13.7%
17.7%
15.2%
dic 2021
15.2%
20.7%
17.4%
nov 2021
17.4%
24.8%
20.0%
oct 2021
20.0%
36.1%
23.5%
sept 2021
23.5%
58.8%
28.6%
ago 2021
28.6%
68.2%
34.1%
jul 2021
34.1%
34.9%
45.0%
jun 2021
45.0%
40.6%
68.8%
may 2021
68.8%
-11.8%
-8.6%
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración