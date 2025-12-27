Calendario económico
La Decisión sobre la Tasa de Interés del RBI es asumida por el Comité de Política Monetaria del Banco seis veces al año.
La tasa básica, o repo, es la tasa de interés a la que el RBI concede préstamos a corto plazo a los bancos comerciales indios. Cuando la tasa de recompra crece, los préstamos se vuelven más caros. Como regla general, el banco de reserva reduce la tasa cuando el sector bancario del país y la economía en general necesiten expandirse.
El RBI puede aumentar la tasa de interés para combatir la inflación. Así, los préstamos se vuelven más caros para los bancos comerciales, lo que hace aumentar el coste de los préstamos para sus clientes y, por consiguiente, para toda la economía. Esto provoca una disminución de los préstamos concedidos y el consumo, lo cual, a su vez, conducirá a una menor inflación.
Si la tasa de recompra anunciada es superior a lo esperado, este hecho podrá considerarse positivo para la rupia india. Una tasa inferior a la esperada puede influir negativamente en las cotizaciones de la rupia india.
